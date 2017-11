Dobra kawa to nie przelewki. Czyżby?

Ekspresy przelewowe do kawy znane są w Polsce od wielu, wielu lat. Z czasem straciły nieco na popularności, ponieważ Polacy rzucili się do kupowania ekspresów ciśnieniowych i automatycznych, sądząc, że kawa z nich jest lepsza. Sekret zaparzenia dobrej kawy nie jest jednak prostą pochodną tego, jakiego ekspresu użyjemy, a maszyny przelewowe mogą parzyć znakomity napój.

Jak działa ekspres przelewowy

Zmielona kawa znajduje się w pojemniku wyłożonym specjalnym filtrem. W drugim pojemniku, wyposażonym w grzałkę, gotowana jest woda. Jej ciśnienie wzrasta, dlatego wędruje specjalną rurką w górę i stamtąd dostaje się na zmielone ziarna, przez które przesącza się powoli do dzbanka. Proces ten może odbywać się szybciej lub wolniej, w zależności od mocy i konstrukcji ekspresu. Niektóre ekspresy pozwalają na regulowanie lub wybór prędkości parzenia. Po zakończeniu przelewania grzałka przestaje działać, uruchamia się natomiast płyta grzejna, która utrzymuje wysoką temperaturę kawy w dzbanku.

Dobra kawa? Z dobrej kawy

Aby uzyskać dobry napar z ekspresu (nie tylko przelewowego zresztą), trzeba użyć dobrej kawy. Dobrej, czyli niekoniecznie z marketu. Najlepsze gatunki sprzedawane są w markowych sklepach i palarniach, także w internecie. Kupujemy kawę ziarnistą i tuż przed zaparzaniem mielimy ją w młynku. Błędem jest kupowanie kawy mielonej, sprasowanej i uleżanej – prawdziwy smakosz nie będzie zachwycony, pijąc napar z czegoś takiego.

No dobrze, a jaki ekspres?

Zarówno z przyczyn ekonomicznych (zużycie prądu), jak i czysto praktycznych, lepiej sprawdzą się przelewowe ekspresy do kawy o większej mocy, a więc nagrzewające się i gotujące wodę stosunkowo szybko. Eksperci polecają też zwrócić uwagę na konstrukcję dyszy, przez którą woda sączy się na zmielone ziarna. Wskazane jest, by taka dysza posiadała nie jeden, lecz więcej otworów: kawa jest wówczas zalewana nie punktowo, lecz równomiernie, na większej powierzchni, dzięki czemu lepiej się zaparza.

Można też szukać ekspresu, który pozwala regulować proces parzenia, na przykład dzieląc go na dwie fazy: najpierw niewielka ilość wody zalewa kawę w filtrze, powodując przygotowanie zmielonych ziaren do właściwego parzenia, a dopiero po chwili następuje już to właściwe zalewanie ich wrzącą wodą.

Ekspresy mogą też posiadać rozmaite udogodnienia, np. nóżki zapobiegające ślizganiu się urządzenia po blacie, blokadę kapania, automatyczny wyłącznik czy wskaźnik poziomu wody. Nie wszystkie ekspresy posiadają płytę grzejną.