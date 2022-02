RECENZJA: Uncharted: Kolekcja Dziedzictwo Złodziei

Uncharted była jedną z tych wyśmienitych serii, dla których kupowało się konsolę – początkowo PS3, a później PS4. Z czasem sława Nathana Drake’a trochę przycichła: filmowa wersja przygód poszukiwacza skarbów utknęła w deweloperskim piekle na kilka lat, zaś studio Naughty Dog nie wyraziło chęci stworzenia gamingowego sequela. Dopiero teraz możemy powrócić do świata wypełnionego historycznymi zagadkami i antycznymi tajemnicami, na dodatek w wersji na next-genowe platformy.

Kolekcja Dziedzictwo złodziei obejmuje dwa tytuły: Uncharted 4: Kres złodzieja i Zaginione dziedzictwo. Obydwie gry oryginalnie ukazały się na PS4 i wykorzystywały 100% mocy obliczeniowej, jaką oferowała konsola – ach, do dziś pamiętam, jak oszałamiająca była „czwórka” pod względem graficznym. Na wstępie muszę wszystkich zmartwić: remaster nie dodaje żadnej nowej zawartości ani mechanik rozgrywki, więc jeśli mieliśmy nadzieję na dodatkowe przygody w towarzystwie Nathana Drake’a i Chloe Frazer, będziemy musieli obejść się smakiem. To wciąż ta sama, awanturnicza opowieść, łącząca efektowną eksplorację w stylu Indiany Jonesa, pełną humoru fabułę i dynamiczne starcia.

Najważniejsze udogodnienia dotyczą wydajności i płynności zabawy. Kluczową rolę pełni tutaj dysk SSD, umożliwiający superszybkie ładowanie gier. Na PS4 wczytanie zapisu było kwestią około 30 sekund; tutaj, czas ten skraca się ponad dziesięciokrotnie, co daje wrażenie natychmiastowego powrotu do gry. Co najważniejsze, Dziedzictwo złodziei oferuje możliwość przeniesienia stanów gry z poprzedniej konsoli, więc jeśli chcemy kontynuować rozgrywkę od miejsca, w którym ją przerwaliśmy, wystarczy ściągnąć „sejwy” z konta PlayStation.

Studio Naughty Dog nie zdecydowało się również na wprowadzenie graficznych fajerwerków. Nie jest to duży problem – gry wyglądały fantastycznie już na urządzeniach poprzedniej generacji – ale przed premierą spodziewałem się, że deweloper doda chociażby wsparcie dla ray-tracingu, jak w wydanym niedawno Spider-Man Miles Morales: Ultimate Edition.

Na otarcie łez dostajemy trzy tryby pracy: wierności, który gwarantuje stabilne 30 kl./s w natywnym 4K, wydajności (60 kl./s i obraz skalowany z 1440p) oraz wydajności+ (1080p i 120 kl./s). Chociaż przeważnie lubię grać z jak najwyższą częstotliwością odświeżania, w Dziedzictwie złodziei nie mogłem powstrzymać się od regularnej zabawy w 4K – na dużym ekranie telewizora krajobrazy wręcz zapierają dech w piersiach. Szczególnie zyskuje na tym Zaginione dziedzictwo: w grze eksplorujemy zapomniane, indyjskie świątynie, które w 4K prezentują się po prostu monumentalnie.

W grze nie zabrakło wsparcia dla pada DualSense. Gdy zarzucamy linę, kontroler wibruje w sposób naśladujący jej naprężenie, zaś twarde lądowania kończą się mocnym szarpnięciem, dobitnie podkreślającym, że następnym razem taka akcja może zakończyć się mniej szczęśliwie. Adaptacyjne triggery wykorzystywane są podczas potyczek: sposób ich pracy zależy od wykorzystywanej broni.

Gry otrzymały także zremiksowane udźwiękowienie, kompatybilne z systemem 3D Audio. Jeśli dysponujemy kompatybilnym headsetem, na pewno warto z niego skorzystać: podczas eksploracji niejednokrotnie przystawałem na chwilę i zamykałem oczy, wsłuchując się w dźwięki przyrody lub tętniącego życiem miasta. Kierunkowe udźwiękowienie przydaje się także podczas strzelanin; momentami mogłem zidentyfikować, gdzie kryli się nieprzyjaciele, jedynie poprzez wydawane przez nich odgłosy.

Kolekcja Dziedzictwo złodziei dostępna jest w cenie 220 PLN. Gracze, którzy posiadają obydwie gry w wersji na PS4, a chcieliby zagrać w odświeżone odsłony na PS5, mogą zakupić sam upgrade, wyceniony na 50 złotych. To niby niedużo, ale sam remaster nie oferuje właściwie żadnych zmian – naprawdę można to było rozwiązać w formie darmowej aktualizacji. Jeśli nie miałeś do tej pory okazji podróży w towarzystwie Nathana Drake’a i jego kompanów, Dziedzictwo złodziei to fajny sposób, by nadrobić zaległości. W innym wypadku zastanów się, czy ulepszenia graficzne są dla ciebie warte dodatkowych wydatków.