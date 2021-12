Amazon, Meta, Twitter i inni wycofują się z targów CES 2022

Targi Consumer Electronics Show 2022 miały być pierwszym dużym wydarzeniem technologicznym po zakończeniu pandemii. Rzeczywistość zweryfikowała jednak te zamierzenia: zwiększająca się liczba zachorowań skłoniła wielu wystawców do zrezygnowania z podróży do Las Vegas.

Wśród firm, które zdecydowały się na opuszczenie fizycznych targów CES 2022, znalazły się Amazon (i podległy mu producent urządzeń smart home Ring), Meta, Twitter, T-Mobile, Pinterest czy iHeartRadio. Wszystkie z nich tłumaczą swoją decyzję powodami bezpieczeństwa, zarówno swoich pracowników, jak i odwiedzających. Amazon wskazał, że sytuacja dookoła wariantu Omikron jest na chwilę obecną tak niepewna, że trudno decydować się na fizyczny udział w imprezie. Podobne wyjaśnienie złożył Twitter, obiecując jednocześnie, że postara się wziąć udział w wirtualnwj odsłonie targów.

Szybkie rozpowszechnianie się wariantu Omikron może zagrozić przyszłości CES 2022, przynajmniej w ich stacjonarnej wersji – śladem wspomnianych firm na pewno pójdą także kolejne. Chociaż organizatorzy zadbali o środki bezpieczeństwa, a wstęp na targi jest możliwy tylko dla w pełni zaszczepionych osób, ultraszybko przenoszący się wirus może zniechęcić wielu gości i wystawców do wyprawy do Las Vegas. Na chwilę obecną nie wiadomo, czy ostatecznie zmusi to organizatorów do odwołania imprezy stacjonarnej i pozostania przy bezpieczniejszych targach wirtualnych.