TEST: OPPO Find X8 Pro

Jak wyróżnić telefon, który nie jest składany w 2025 roku? Dla OPPO odpowiedzią są cztery aparaty z najlepszą w swojej klasie wydajnością, wynikającą nie tylko ze sprzętu, ale i z oprogramowania. Wszystko to w cenie, która pokonuje większość konkurencji.

Spójrz na zdjęcie OPPO Find X8 Pro – prawdopodobnie wygląda jak każdy inny smartfon. Jednak, gdy zobaczysz go na żywo, zdasz sobie sprawę, że chociaż ma wiele cech wspólnych z każdym smartfonem, ma kilka unikalnych akcentów. W szczególności jego wykończenie z tyłu jest jedyne w swoim rodzaju – dosłownie.

Każdy Find X8 Pro ma inny wzór plecków. Proces unikalnej powłoki w opcji Pearl White, którą widzisz na zdjęciach, zapewnia, że żadne dwa Find X8 Pro nie wyglądają tak samo. Wykończenie ma delikatną fakturę, która dodaje trochę chwytu i gwarantuje pewne uczucie w dłoni, chociaż nie poczujesz tego, jeśli użyjesz dołączonego w zestawie przezroczystego etui.

W ramach konwergencji OPPO i OnePlus, Find X8 Pro zapożycza wiele wskazówek projektowych, które stały się podstawą urządzeń OnePlus. Seria Find X8 ma suwak dzwonka/wibracji/cichego alertu, który można znaleźć w poprzednich urządzeniach OnePlus, co jest niezwykle przydatne, choć tryby mogą zmieniać się zbyt łatwo w trakcie chowania i wyjmowania telefonu z kieszeni.

Wybrzuszenie aparatu zostało spłaszczone i przekształcone w okrągły blok aparatu. Find X8 Pro zapożycza również pewne funkcje z iPhone’a 16 dzięki nowemu przyciskowi, który jest mocno inspirowany przyciskiem sterowania aparatem firmy Apple. To w pełni pojemnościowy sensor, który działa jak skrót aparatu i spust migawki. Przy jego pomocy można także regulować zoom, a naciśnięcie i przytrzymanie pozwala wykonać serię zdjęć.

OPPO nie jest znane z wiodących w swojej klasie wyświetlaczy, ale Find X8 Pro ma jeden z najładniejszych ekranów, jakich używałem w telefonie. Ma 6,78-calowy panel AMOLED o jasności szczytowej 4 500 nitów, typowej jasności 800 nitów i 1 600 nitów w trybie wysokiej jasności. Typowa jasność jest nieco wyższa niż w przypadku Pixela 9 Pro XL i znacząco wyższa niż w przypadku Galaxy S24 Ultra. W rzeczywistym użytkowaniu jest przyjemnością, w szczególności podczas oglądania treści HDR.

Wszystkie cztery aparaty mają rozdzielczość 50 Mp. Ma to kluczową zaletę – spójność jakości w całym zakresie zoomu. Samsung często podkreśla swoją funkcję 100-krotnego zoomu, ale ma problemy przy poziomach powyżej 10-krotnego. Pomimo posiadania tylko 6-krotnego teleobiektywu, Find X8 Pro konsekwentnie przewyższa możliwości koreańskiej konkurencji.

Podobnie jak wiele smartfonów, Find X8 Pro pozwala na łatwe przełączanie się między różnymi ogniskowymi. Domyślne zdjęcia 6x są robione przy 135 mm, podczas gdy dodatkowe dotknięcie przenosi cię do 13,3x (300 mm), a kolejne umożliwia zdjęcia 26,6x przy ogniskowej 600 mm. Rezultaty są absolutnie oszałamiające i jestem pod wrażeniem możliwości aparatu przy każdej ogniskowej.

Jednym z powodów, dla których lubię aparat OPPO Find X8 Pro, jest brak opóźnienia migawki. W przeciwieństwie do praktycznie każdego innego telefonu, możesz robić tyle zdjęć, ile chcesz, jedno po drugim, a przetwarzanie odbywa się później. Pozwoliło to OPPO na stworzenie nowego trybu zdjęć seryjnych. Naciśnij i przytrzymaj przycisk pojemnościowy lub migawki na ekranie, a Find X8 Pro będzie rejestrował do siedmiu klatek na sekundę. Każdy obraz łączy do dziewięciu zdjęć w jedno, więc jest mnóstwo danych — a wyniki mówią same za siebie.

Jasność jest nieco wyższa niż w przypadku Pixela 9 Pro XL i znacząco wyższa niż w przypadku Galaxy S24 Ultra

OPPO Find X8 Pro to pierwszy telefon z nowym chipsetem MediaTek Dimensity 9400. MediaTek jest znany z doskonałej wydajności i żywotności baterii, ale często ma problemy z grafiką. Dimensity 9400 rozwiązuje ten problem. Smartfon ma 16 GB pamięci RAM i 512 GB pamięci masowej. Testy graficzne wyprzedzają najnowszy chipset Qualcomm Snapdragon 8 Elite, który zużywa więcej baterii i uzyskuje niższe wyniki. Dimensity 9400 również przewyższa Qualcomm w teście GPU Geekbench, choć przegrywa z nim w teście CPU.

Find X8 Pro oferuje również niemal wszystko, czego można oczekiwać od prawdziwego telefonu flagowego. Jest superszybka pamięć masowa UFS 4.0, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 z kilkoma profilami, USB-C 3.2 z OTG i obsługa wszystkich globalnych standardów GPS.

Co ciekawe, to jeden z nielicznych telefonów z oceną IP69, czyli kolejną generacją odporności na kurz i wodę. Oznacza to, że urządzenie może znieść strumienie pod wysokim ciśnieniem rozgrzane do 80 stopni Celsjusza. Tak, prawdopodobnie tego nie potrzebujesz. Do codziennego użytku jest również ochrona IP68, która gwarantuje bezpieczeństwo telefonu podczas zanurzenia w słodkiej wodzie na głębokość do 1 metra i do 30 minut.

Podobnie jak wiele telefonów OPPO, Find X8 Pro łączy dużą baterię z superszybkim ładowaniem przewodowym i bezprzewodowym. Jednak Find X8 Pro różni się również tym, że wykorzystuje bardziej kompaktowy materiał krzemowo-węglowy w baterii zamiast litowo-jonowego stosowanego w większości smartfonów. Ta technologia nowej generacji pozwala producentom na stosowanie gęstszej baterii, co oznacza większą ogólną pojemność.

Pomimo podobnej grubości i wagi do telefonów konkurencji, Find X8 Pro ma baterię 5 910 mAh. To znacznie przewyższa baterię 5 000 mAh używaną w Galaxy S24 Ultra, a także baterię 5 400 mAh w Pixel 9 Pro XL, a nawet baterię 5 500 mAh w OnePlus 12. To jednak wciąż zapewnia stosunkowo podobną żywotność baterii – cały dzień użytkowania, choć z dużym zapasem. Kiedy trzeba uzupełnić baterię, OPPO obsługuje ładowanie 80 W – co pozwala naładować Find X8 Pro do pełna w około 50 minut – jeśli używasz ładowarki SuperVOOC. Można też użyć dowolnego przewodu USB PD i ładować z mocą 55 W lub bezprzewodowo z mocą 50 W.

Find X8 Pro działa na systemie ColorOS 15 od OPPO, który jest oparty na Android 15. Oferuje pełen zestaw funkcji, których można oczekiwać od flagowego telefonu. Jest objęty pięcioletnią gwarancją aktualizacji oprogramowania i sześcioletnią gwarancją aktualizacji zabezpieczeń, co jest wartością nieco niższą niż w przypadku konkurencji.

Pod wieloma względami system jest połączeniem najlepszych części ColorOS, OxygenOS OnePlus, a nawet One UI Samsunga, który ma bardzo szerokie możliwości dostosowywania. ColorOS 15 ma jeszcze więcej opcji modyfikacji, a funkcje takie jak możliwość dostosowania tego, co jest wyświetlane na pasku stanu, to małe rzeczy, które wiele zmieniają. To jedno z najlepszych doświadczeń użytkownika w systemie Android i w przeciwieństwie do poprzednich telefonów OPPO, jest tylko kilka wstępnie preinstalowanych aplikacji, z których można wszystkie odinstalować.

Podobnie jak każdy producent telefonów, OPPO postawiło wszystko na AI, a funkcje pokrywają się z tym, co widzieliśmy w konkurencyjnych smartfonach. Niezależnie od tego, czy chodzi o streszczanie, tłumaczenie, transkrypcję, generowanie tekstu czy edycję zdjęć, wszystkie typowe elementy są obecne, w większości obsługiwane przez Google Gemini 1.5, który jest domyślnym asystentem.

Jednym z zaskakujących dodatków do ColorOS jest nowa funkcja Share with iPhone, która ułatwia udostępnianie zdjęć, filmów lub plików z iPhonem. Będziesz potrzebować aplikacji O+ connect na iPhonie, która działa poprzez zbliżenie obu telefonów.

OPPO Find X8 Pro zapewnia wyjątkowe wrażenia, które polecam każdemu, kto chce mieć dobrze wyważony flagowy smartfon. To najlepszy telefon OPPO, jakiego używałem i mocny kandydat czekający na ruchy androidowej konkurencji.

Specyfikacja

CENA 5 499 PLN

5 499 PLN EKRAN 6,78″, 2780×1264 px, Amoled LTPO

6,78″, 2780×1264 px, Amoled LTPO PAMIĘĆ WBUDOWANA 512 GB

512 GB RAM 16 GB

16 GB AKUMULATOR 5 910 mAh

5 910 mAh WYMIARY 8,34 x 76,67 x 162,27 mm

8,34 x 76,67 x 162,27 mm WAGA 215 g