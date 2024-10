TEST: Mova FD10 Pro

Frytkownica beztłuszczowa Mova FD10 Pro to urządzenie, które stara się zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na zdrowsze alternatywy dla tradycyjnych metod smażenia. Zyskała popularność dzięki możliwościom przyrządzania chrupiących potraw bez konieczności użycia dużej ilości oleju. Czy sprawdzi się podczas przygotowywania zdrowych, ale i smacznych posiłków?

Na pierwszy rzut oka, Mova FD10 Pro wyróżnia się nowoczesnym, eleganckim designem. Urządzenie ma smukłą konstrukcję, która dobrze wpisuje się w estetykę współczesnych kuchni. Nie zajmuje dużo miejsca na blacie, co jest dużym plusem dla osób, które mają ograniczoną przestrzeń roboczą. Jakość materiałów również sprawia dobre wrażenie – plastik jest solidny, a wykończenie wydaje się odporne na zarysowania.

Jednym z największych atutów frytkownicy Mova FD10 Pro jest jej prostota obsługi. Panel dotykowy jest intuicyjny, a czytelny wyświetlacz LED informuje o czasie i temperaturze pracy. Urządzenie oferuje szeroki zakres regulacji temperatury (od 80 do 230 °C), co daje dużą elastyczność w przygotowywaniu różnorodnych potraw – od frytek, przez pieczone warzywa, aż po mięsa i ryby. Dostępne programy automatyczne to duże ułatwienie dla osób, które nie chcą samodzielnie ustawiać parametrów, a chcą polegać na sprawdzonych ustawieniach.

Mova FD10 Pro ma stosunkowo dużą pojemność kosza (6 litrów), co czyni ją odpowiednią dla rodzin lub osób, które gotują większe porcje. Frytkownica jest w stanie przygotować posiłek dla 3-4 osób na raz, co jest bardzo wygodne. Mimo dużej pojemności, urządzenie działa stosunkowo szybko, co stanowi kolejną zaletę – w ciągu około 20-30 minut można przygotować chrupiące frytki czy kawałki kurczaka.

Jednym z kluczowych argumentów przemawiających za frytkownicą Mova FD10 Pro jest zdrowy sposób przygotowywania potraw. Dzięki technologii cyrkulacji gorącego powietrza smażone potrawy są znacznie mniej tłuste, niż te przyrządzane w tradycyjnej frytkownicy. Wystarczy dodać minimalną ilość oleju, aby osiągnąć zadowalający efekt chrupiących frytek. Warto jednak zauważyć, że choć tekstura potraw jest często zbliżona do tych smażonych na głębokim oleju, smak może być nieco inny – co dla niektórych osób może być wadą.

Na uwagę zasługuje także łatwość czyszczenia frytkownicy. Kosz na potrawy jest pokryty powłoką nieprzywierającą, co sprawia, że jego mycie jest szybkie i bezproblemowe. Większość elementów można myć w zmywarce, co stanowi dodatkową wygodę dla użytkownika. Mimo to, niektóre osoby mogą narzekać na to, że powłoka z czasem może zostać porysowana, co pogarsza jakość użytkowania urządzenia.

Pomimo ogólnej satysfakcji z wydajności warto zwrócić uwagę na kilka aspektów, które mogą być problematyczne. Po pierwsze, chociaż urządzenie obiecuje równomierne smażenie dzięki technologii cyrkulacji powietrza, w praktyce nie zawsze potrawy są idealnie równomiernie przyrumienione. Zdarza się, że w trakcie przygotowywania trzeba przerwać proces, aby potrząsnąć koszem lub przemieszać zawartość, co może być dla niektórych osób uciążliwe.

Mova FD10 Pro nie należy też do najcichszych urządzeń na rynku – podczas pracy słychać wyraźny dźwięk wentylatora, co może przeszkadzać, szczególnie jeśli kuchnia jest otwarta na salon. Nie jest to jednak głośność na tyle wysoka, aby zniechęcała do korzystania z frytkownicy.

Mova FD10 Pro to solidne urządzenie, które z pewnością znajdzie swoich zwolenników wśród osób szukających zdrowszej alternatywy dla tradycyjnego smażenia. Mimo pewnych drobiazgów to dobra inwestycja dla osób ceniących w kuchni funkcjonalność.

Specyfikacja

CENA 449 PLN

449 PLN MOC 1 800 W

1 800 W POJEMNOŚĆ MISY 6 l