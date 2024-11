TEST: Apple iPhone 16 Pro

Zawsze uważałem iPhone’a Pro i Pro Max za dwa odległe bieguny, mimo że linia ma reprezentować to, co najlepsze w Apple. To jak osobisty styl, często zmierzający jedną z dwóch ścieżek. Pierwsza jest ekstremalna: większy Pro Max jest jak torba Gucci, z wyeksponowanym logo, rzucającym się w oczy — ludzie go kochają i obnoszą się z nim. Druga ścieżka, którą Apple obrało w przypadku mniejszego iPhone’a Pro, to wtopienie się w tłum, ucieleśnienie „cichego luksusu”. Pomyśl o Loro Piana. iPhone 16 Pro jest jak sweter z kaszmiru — może wydawać się „nudny” i łatwo go przeoczyć, ale nadal emanuje cichą jakością premium, przyciągając inną publiczność, plasując się gdzieś pomiędzy prosumentem a zwykłym konsumentem lub mieszanką obu. Chociaż iPhone 16 Pro nie ma tego efektu „spójrz na mnie”, dreszczyk emocji tkwi w jego subtelności i zdolności do bycia niewidocznym.

Jest jednak kilka powodów, dla których tegoroczny model Pro może być bardziej atrakcyjny, a pierwszym z nich jest rozmiar ekranu. Zamiast 6,1-calowego wyświetlacza, 16 Pro ma teraz większy, 6,3-calowy. Osiągnięto to przy poszerzeniu smartfona o 3 mm i zwiększeniu wysokości o niecały milimetr. Zamiast tego ramki są teraz cieńsze, szczególnie u góry. Daje to rozdzielczość 2622×1206 px, przy zachowaniu gęstości 460 dpi. Otrzymujesz więc smartfon, który mieści się w kieszeni, ale ma duży ekran. Tytanowa obudowa jest również nieco cięższa, o 12 g, ale nie na tyle, aby naprawdę to odczuć w dłoni. Odporność na wodę i kurz pozostaje taka sama, do 6 metrów głębokości przez maksymalnie 30 minut i ma klasę IP68.

Jak można się spodziewać, wyświetlacz to nadal Super Retina XDR i wykorzystuje technologię ProMotion, co oznacza, że ma regulowaną częstotliwość odświeżania o 1 do 120 Hz, zapewniając zawsze włączony ekran blokady. Wyświetlacz ProMotion jest jednym z głównych czynników różnicujących modele Pro i nie-Pro, zwłaszcza teraz, gdy funkcja Dynamic Island i przycisk akcji są obecne w całym zakresie urządzeń. Ekran oferuje taką samą szczytową jasność 2 000 nitów jak w poprzednich modelach. Nowością jest to, że minimalną można ustawić na poziomie 1 nita. Aby dopasować się do tytanowej obudowy klasy 5 i szklanego tyłu, wyświetlacz wyposażono w najnowszą generację Ceramic Shield. Celem miało być uczynienie iPhone’a 16 Pro najtrwalszym smartfonem w historii.

Wyświetlacz wygląda niesamowicie dobrze, niezależnie od tego, czy oglądasz wideo, grasz w gry, czy po prostu przeglądasz sieć. Szczególnie podoba mi się to, że daje naprawdę dokładny podgląd zrobionych zdjęć i filmów, umożliwiając pełną edycję w telefonie.

Zmianą funkcji w tym roku jest przycisk sterowania aparatem, który we wszystkich 16-tkach zapewnia dedykowany przycisk dotykowy w prawym dolnym rogu telefonu, którego można używać do funkcji aparatu. Zasadniczo jest to przycisk migawki. Naciśnięcie go raz otworzy aplikację aparatu, a naciśnięcie po raz drugi spowoduje zrobienie zdjęcia. Możesz również przytrzymać przycisk, aby nagrać wideo.

Jednak sprytna część to wyposażenie przycisku w lekkie lub półnaciśnięcie. Otwiera to kontrolę regulacji, którą możesz następnie dostosować, przesuwając palcem w górę i w dół po przycisku, jakby był pokrętłem. Podwójne lekkie naciśnięcie otwiera więcej opcji regulacji aparatu do wyboru, w tym kompensację ekspozycji, głębię ostrości, zoom, style i ton. Możesz przełączać się między nimi, przesuwając palcem wzdłuż przycisku lub po samym ekranie. Największą rzeczą, której tutaj brakuje, jest ostrość. Świetnie byłoby mieć ręczną jej regulację lub umożliwić półnaciśnięcie, aby ustawić ostrość na wstępnie wybranym punkcie na ekranie, tak jak w przypadku lustrzanki cyfrowej.

Z tyłu znajdują się trzy aparaty, każdy z własnym obiektywem. Główny aparat to kamera fusion o rozdzielczości 48 Mp. Jest w stanie zapewnić obrazy 24 Mp przy 1x (24 mm), 1,2x (28 mm) lub 1,5x (35 mm). Może również robić obrazy 48 Mp przy 1x lub 12 Mp przy 2x (48 Mp) zoomie. Element fuzji w tym aparacie wynika z faktu, że łączy obraz 48 Mp z obrazem 12 Mp, aby zoptymalizować szczegóły i odcienie w obrazie. Jest to wykonywane tylko w przypadku obrazów 24 Mp, ponieważ pliki 48 Mp są obrazami RAW. Drugi aparat jest ultraszerokokątny, który ma 0,5x zoom lub ekwiwalent 13 mm. Teraz ma również rozdzielczość 48 Mp zamiast 12 Mp w 15 Pro. Ten aparat jest również używany do oferowania fotografii makro z odległości do 2 cm od obiektywu. W zeszłym roku była znacząca różnica między aparatami Pro i Pro Max, przy czym Pro oferował tylko 3-krotny zoom, w porównaniu do 5-krotnego w Pro Max. Teraz jednak systemy aparatów są identyczne. Dłuższy zoom to jeden z powodów, dla których wolałem 15 Pro Max od 15 Pro, ale teraz, gdy 16 Pro oferuje tę samą specyfikację, z pewnością staje się bardziej atrakcyjny.

Zdjęcia ze wszystkich trzech aparatów wyglądają świetnie, zarówno na telefonie, jak i po pobraniu na komputer i obejrzeniu na dużym ekranie. iPhone 16 Pro jest szczególnie dobry w obsłudze zdjęć w ciemnych warunkach, wykorzystując wiele ujęć w celu poprawy ekspozycji i zwiększenia szczegółowości. Bardzo podoba mi się możliwość zmiany punktu ostrości w trybie portretowym iPhone’a 16 Pro po zrobieniu zdjęcia. W przypadku zdjęć mojego psa często ustawiał ostrość na nos, ale używając opcji, mogłem ustawić ją na jego oko, aby uzyskać znacznie przyjemniejszy efekt.

Wydajność baterii w iPhonie 16 Pro również znacznie się poprawiła w tym modelu. Odtwarzanie wideo jest możliwe przez 27 godzin, w porównaniu do 23 godzin w 15 Pro, a odtwarzanie dźwięku wzrosło z 75 do 85 godzin. W praktyce oznacza to, że smartfon z łatwością wytrzymuje cały dzień intensywnej pracy. Może też ładować się szybciej, jeśli używa się adaptera 30 W z USB-C lub nowej ładowarki MagSafe. Oznacza to, że można naładować około 50% baterii w ciągu 30 minut, zarówno przewodowo, jak i bezprzewodowo.

W iPhonie 16 Pro jest nowy, wydajniejszy czip – drugiej generacji 3-nanometrowy A18 Pro oferuje sześć rdzeni CPU i sześć rdzeni GPU, obok 16-rdzeniowego silnika neuronowego. W benchmarkach gwarantuje to wyniki nieco powyżej układów M1 w MacBookach i iPadach. Dla porównania układ A17 Pro używany w iPhonie 15 Pro znajdował się poniżej M1.

Największą obietnicą tegorocznej serii jest niewątpliwie wprowadzenie Apple Intelligence i iPhone Mirroringu, ale… obie nie działają w Unii Europejskiej i nie wiadomo czy i kiedy się to zmieni.

Jeśli masz swój obecny smartfon Apple od dwóch lat lub dłużej, to uaktualnienie do 16 Pro zdecydowanie ma sens. Modernizacja zeszłorocznego modelu nie jest natomiast koniecznym krokiem, nawet jeśli istnieją iteracyjne zmiany, które skuszą tych, którzy chcą być o krok przed konkurencją.

Specyfikacja

CENA Od 5 299 PLN

Od 5 299 PLN PROCESOR Apple A18 Pro

Apple A18 Pro EKRAN 6,3″, OLED, Super Retina XDR

6,3″, OLED, Super Retina XDR CZĘSTOTLIWOŚĆ ODSWIEŻANIA 120 Hz

120 Hz APARATY 12.0 Mpix (przód), 48.0 Mpix, 48.0 Mpix – ultraszerokokątny, 12.0 Mpix – teleobiektyw (tył)