TEST: OnePlus 12R Genshin Impact Edition

Pamiętacie czasy, kiedy telefony komórkowe oddawały charakter właściciela? Zabiegany biznesmen, kobieta ceniąca sobie elegancję, podążający za modą nastolatek, gracz, meloman – każdego kusiło nieco inne urządzenie. Współczesne smartfony są zazwyczaj dość jednolitymi bryłami, różniącymi się od siebie w detalach. Czasami tylko na rynku pojawiają się specjalne edycje, które w niewielkim stopniu sprawiają, że urządzenia te stają się bardziej fascynujące.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition to we wnętrzu standardowy OnePlus 12R, ale przez wzgląd na kolekcjonerskie dodatki zapłacimy za niego o 200 złotych więcej niż za podstawowy model. Otrzymujemy wersję z 16 GB pamięci RAM i 256 GB pamięci na dane. Wrażenie obcowania z czymś szczególnym buduje już otwarcie pudełka, które rozkłada się, tworząc miejsce do wystawienia telefonu. To kolekcjonerskie, niestandardowe opakowanie upominkowe, które sprawi, że będziesz mieć świadomość, jak wyjątkowy był twój zakup lub poczuje to osoba obdarowana.

W pudełku znajduje się zestaw naklejek chibi, przypinek oraz etui ochronne na telefon z motywem „natchnionej błyskawicy”, czyli Keqing. Do tego dochodzą zasilacz SUPERVOOC o mocy 100 W, kabel do szybkiego ładowania oraz kluczyk do wyciągania tacki na kartę SIM w kształcie sztyletu. Wszystkie dodatki mają spójną, fioletową kolorystykę „electro” i motywy z gry, głównie żywiołu Keqing. Zestaw dopełnia akrylowy stojak z postacią i etui na smartfon, równie atrakcyjne co sam telefon, choć i tak przepiękne malowanie Electro Violet powoduje, że osobiście nosiłbym gadżet bez dodatkowej ochrony. Widać, że ktoś naprawdę przyłożył się do tematu projektu grawerowania tej edycji specjalnej.

OnePlus 12R GIE ma również niestandardowe oprogramowanie. Nadal działa na nim Oxygen OS, wersja Androida stworzona przez OnePlus, ale kilka kluczowych funkcji uległo zmianie. Telefon zawiera niestandardową animację rozruchu, animację odblokowywania odciskiem palca i ładowania. Zawsze włączony wyświetlacz urządzenia ma także fabrycznie załadowany fantazyjny, niestandardowy widget zegara. Do tego dochodzi specjalna tapeta i szereg doskonale wykonanych niestandardowych ikon. Każda z nich została zaprojektowana i wykonana z taką samą starannością, jak wszystko inne w pakiecie. Nie zabrakło również zestawu unikalnych klipów audio, które umożliwiają alternatywne wykorzystanie standardowego dźwięku powiadomienia aplikacji, alarmu zegara, powiadomienia o wiadomości i dzwonka. Każdy z nich zawiera cytat wypowiedziany przez oryginalną aktorkę głosową Keqing.

Pomijając to, masz do czynienia z klasycznym OnePlus 12R. To przede wszystkim solidna konstrukcja, absolutnie rewelacyjny, 6,78-calowy wyświetlacz OLED 120 Hz i bardzo dobra specyfikacja wydajnościowa (w końcu musi udźwignąć wymagającą grę). Minusy to z kolei brak bezprzewodowego ładowania, odporność tylko na zachlapanie i przeciętny w porównaniu z resztą konfiguracji aparat Macro 2 Mp.

OnePlus 12R Genshin Impact Edition wyznacza wysoki standard dla innych smartfonów w edycjach specjalnych, mając przemyślany projekt i profesjonalne wykonanie, stanowiąc wyraz szacunku do fanów gry.

Specyfikacja

CENA 3 299 PLN

3 299 PLN WYŚWIETLACZ 6,78” 450 ppi 120 Hz

6,78” 450 ppi 120 Hz RAM 16 GB

16 GB PAMIĘĆ 256 GB

256 GB WYMIARY 163 x 75 x 9 mm

163 x 75 x 9 mm WAGA 207 g