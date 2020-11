TEST: Nikon Z5

Aparaty bezlusterkowe coraz częściej trafiają do arsenału profesjonalnych fotografów, nic zatem dziwnego, że na rynku pojawiają się także opcje skierowane do osób dopiero zaczynających swoją przygodę z fotografią na poważnie. Nikon Z5 to nieco uproszczona wersja droższych modeli Z6 i Z7, która obiecuje doskonałą jakość zdjęć i możliwość kręcenia filmów w 4K za stosunkowo niską cenę. Sprawdźmy, czy aparat dotrzyma tej obietnicy.

Pierwszy kontakt z urządzeniem oceniamy pozytywnie – korpus jest kompaktowy, ale solidny, z wygodnym uchwytem i wszystkimi niezbędnymi pokrętłami w zasięgu palców. Dotykowy ekran LCD można ustawiać pod kątem, ale w dość ograniczonym zakresie; nie da się go na przykład obrócić o 180°, by podejrzeć robione właśnie selfie. Na dodatek jego rozdzielczość nie zachwyca: 1,1 miliona punktów to dość skromna wartość jak na 3,2 cala.

Sercem Z5 jest zupełnie nowa matryca CMOS o rozdzielczości 24,3 Mpix, podobna do tej zastosowanej w wyższych wariantach, ale pozbawiona podświetlenia, co znacząco obniżyło koszt produkcji aparatu. Elektroniczny wizjer o 3,69 miliona punktów został natomiast żywcem przeniesiony z Z6; układ o tak wysokiej rozdzielczości stanowi rzadkość w tym przedziale cenowym. Ponadto do dyspozycji otrzymujemy podwójny slot na karty SD, umożliwiający na przykład zapis obrazów na jednym nośniku, a filmów na drugim.

Jakość zdjęć wykonywanych Nikonem Z5 jest niezła. W dobrym oświetleniu fotki charakteryzują się naturalnymi, ale żywymi barwami i dużą liczbą detali. Automatyczne ustawienia mają tendencję do lekkiego przekłamywania kolorów, ale na szczęście można to łatwo skorygować w ustawieniach aparatu. Gdy światła jest nieco mniej, matryca zaczyna wykazywać problem z rejestrowaniem wszystkich szczegółów, co wynika z braku podświetlenia matrycy – na obrazy wkradają się wtedy psujące efekt artefakty i szumy.

Zawiódł nas także tryb robienia zdjęć seryjnych o śmiesznie niskiej liczbie klatek na sekundę; 4,5 fps to wynik jak sprzed kilku dobrych lat. Osoby zainteresowane fotografią sportową raczej nie znajdą tutaj dużego pola do popisu.

Problem mieliśmy również z nagrywaniem w 4K, które obcina część kadru. Jest to szczególnie widoczne podczas korzystania z obiektywu 24 mm – filmy wyglądają, jakby były nakręcone przez obiektyw o ogniskowej 40 mm, co utrudnia planowanie ujęć i mieszczenie wszystkich obiektów w kadrze. Całkiem nieźle sprawuje się natomiast autofokus, który potrafi rozpoznawać, kiedy fotografujemy ludzi i zwierzęta, a na dodatek pracuje z zadowalającą szybkością. Plusem jest również wbudowany w korpus system stabilizacji obrazu.

Mimo całkiem niezłej specyfikacji Nikon Z5 mocno nas zawiódł. Na rynku znajdziemy inne, lepsze aparaty dla początkujących fotografów – nie warto tracić czasu na ten konkretny model.

Specyfikacja