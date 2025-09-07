TEST: Nextbase Piqo

Nextbase Piqo swoim wyglądem nawiązuje do flagowego modelu Nextbase iQ, ale jest urządzeniem znacznie prostszym, mniejszym i bardziej przystępnym cenowo. Jej założeniem jest oferować wszystko, czego oczekujesz od prostej, niedrogiej kamery samochodowej.

Kamera mierzy ok. 8,5 cm długości, 4 cm szerokości i 3 cm głębokości (bez uchwytu na szybę). Dzięki temu można ją niemal całkowicie ukryć za lusterkiem wstecznym.

Z przodu znajduje się mały obiektyw, z tyłu przycisk do zabezpieczenia nagrania (np. gdy jesteś świadkiem zdarzenia i nie chcesz nadpisać zarejestrowanego materiału), z boku slot na kartę microSD, a po drugiej stronie port USB-C do zasilania.

Mocowanie do szyby działa na zasadzie przegubu kulowego trwale połączonego z kamerą – zapewnia szeroki zakres regulacji i stabilne trzymanie. Kamera wsuwana jest w płytkę montażową, która przyklejana jest do szyby za pomocą taśmy. Nextbase dodaje w zestawie dwie takie płytki, co ułatwia przenoszenie kamery między autami.

Obie płytki mają zintegrowany haczyk do poprowadzenia kabla zasilającego wzdłuż podsufitki. W pudełku znajdziemy też przewód USB-C oraz adapter do gniazda zapalniczki z dwoma portami, pozwalający jednocześnie zasilać kamerę i ładować smartfon.

Montaż Piqo jest bardzo prosty – wystarczy przykleić płytkę, wsunąć kamerę i podłączyć kabel. W komplecie znajdziemy narzędzie do estetycznego ukrycia przewodu w panelach wnętrza.

Producent oferuje również przewód OBD oraz zestaw do stałego podłączenia kamery – oba zapewniają zasilanie nawet po wyłączeniu auta, co aktywuje tryb parkingowy. Kamera wówczas automatycznie nagrywa w razie kolizji i powiadamia cię po powrocie.

Nextbase Piqo dostępna jest w dwóch wariantach: Piqo 1K – nagrywa w 1080p z kątem widzenia 140° i obsługuje karty microSD do 128 GB; Piqo 2K – oferuje wyższą rozdzielczość 1440p i szerszy kąt 145°, współpracuje z kartami do 256 GB.

Oba modele obsługują Wi-Fi 2,4 GHz, Bluetooth 4.1 i USB-C. Mają też moduł GPS, współpracują z aplikacją Nextbase na iOS i Androida oraz oferują tryb nocny do nagrań w słabym świetle.

Testowany wariant 2K oferuje bardzo dobrą jakość nagrań. Obraz w 2K przy 30 kl./s jest szczegółowy, dobrze doświetlony, kolory są naturalne. Możliwe jest też nagrywanie w Full HD przy 60 kl./s. Tablice rejestracyjne są zazwyczaj czytelne, choć nie zawsze idealnie ostre. Kamera dobrze radzi sobie na nierównościach i progach zwalniających. Kąt 145° wystarcza, aby uchwycić całą szerokość jezdni tuż przed autem. W gorszych warunkach pogodowych pojawia się lekki szum, bardziej widoczny nocą. Mimo to nagrania po zmroku robią wrażenie, biorąc pod uwagę rozmiary urządzenia. Dzięki modułowi GPS nagrania zawierają lokalizację, prędkość, datę i godzinę.

Nagrania zapisywane są w pętli – po zapełnieniu karty najstarsze są nadpisywane. Fragmenty zarejestrowane podczas kolizji (lub po naciśnięciu przycisku) są chronione przed usunięciem. Pliki można skopiować na komputer lub przesłać bezprzewodowo do smartfona.

Aplikacja mobilna działa poprawnie, ale jest dość wolna – połączenie zajmuje nawet kilkanaście sekund, a transfer minutowego filmu trwał w teście prawie cztery minuty. Zdecydowanie szybszą opcją jest wyjąć kartę i użyć komputera.

Kamera ta, podobnie jak jej starszy brat iQ, oferuje plan subskrypcji (12 PLN/miesiąc lub 99 PLN/rocznie), który pozwala na korzystanie z chmury do przechowywania nagrań przez 180 dni i trybu SOS. Wszystkie inne funkcje kamery są w planie darmowym.

Nextbase Piqo to kompaktowa kamera samochodowa w bardzo dobrej cenie. Oferuje wysoką jakość obrazu, prostotę obsługi, dyskretną konstrukcję i funkcje dodatkowe, takie jak tryb parkingowy czy tryb świadka. Aplikacja mobilna nie powala, ale nie wpływa to na codzienne korzystanie. Za około 600 PLN w wariancie 2K otrzymujemy urządzenie, które wygląda i działa jak sprzęt premium.

Specyfikacja

CENA 599 PLN

599 PLN KĄT WIDZENIA 145°

145° DETEKCJA RUCHU tak

tak WYMIARY 32 x 40 x 109 mm