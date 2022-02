TEST: Creative SBS E2500

Udźwiękowienie gier komputerowych i konsolowych jest bardzo istotne – w końcu dodaje ono naszej zabawie głębi i sugestywności – ale wiele osób traktuje je po macoszemu. Najnowszy zestaw od Creative wydaje się stworzony po to, by zachęcić nas do zainwestowania w ten wymiar rozgrywki. Sprawdźmy, czy stanie on na wysokości zadania.

SBS E2500 składa się z dwóch głośników i subwoofera. Te pierwsze zostały wykonane z czarnego, matowego plastiku z błyszczącymi akcentami, zaś subwoofer zamknięty jest wewnątrz ciężkiej, stabilnej obudowy z płyty MDF, wyposażonej w port bass-reflex. Design zestawu prezentuje się nowocześnie: ukośne linie przykuwają uwagę, podobnie jak przyciski sterujące, zgrabnie wkomponowane w przód subwoofera.

Creative SBS E2500 oferuje nam kilka możliwości połączenia. Na początek wykorzystałem dołączony do urządzenia kabel 3,5 mm, który wpiąłem do odpowiedniego gniazda z tyłu subwoofera. Przewód jest stosunkowo krótki (1,5 m); jeśli chcemy odstawić spory głośnik niskotonowy odrobinę na bok, konieczne będzie skorzystanie z dłuższego kabla lub sparowanie sprzętu przez Bluetootha 5.0. Również „satelity” muszą zostać podłączone do subwoofera za pomocą niezbyt długich przewodów o długości 1,3 m, co w niektórych przypadkach może utrudniać znalezienie miejsca dla zestawu.

Pod względem dźwiękowym SBS E2500 pozytywnie mnie zaskoczył. Przy odpowiednim ustawieniu, sprzęt gra naprawdę dobrze: dźwięk jest wielowymiarowy i głęboki, z wyrazistymi tonami wysokimi i odpowiednio dramatycznymi basami. Najlepiej słychać to było podczas gry w strzelanki: każdy wystrzelony pocisk czy rzucony granat, rozbrzmiewał w przestrzeni tak, jakby wybuchł tuż obok mnie. Podczas stonowanej, open-worldowej eksploracji w No Man’s Sky, moją uwagę zwróciły natomiast barwne i tętniące życiem odgłosy obcych planet.

Zestaw od Creative to nie tylko propozycja dla fanów gier komputerowych – możemy cieszyć się jego brzmieniem także podczas oglądania filmów. SBS E2500 może pochwalić się znacznie lepszymi właściwościami audio niż większość wbudowanych głośników telewizyjnych, nadając efektom dźwiękowym głębi, a dialogom przyjemnej, naturalnej barwy. Urządzenie brzmi szczególnie dobrze po podłączeniu go za pomocą Bluetootha.

Plusem jest także możliwość sterowania jego pracą za pomocą dołączonego do zestawu pilota – dzięki temu możemy zmieniać głośność, bez konieczności wstawania z kanapy. Za jego pomocą przełączymy się także na inne źródła dźwięku, w tym nośnik USB-A z muzyką lub zintegrowany tuner FM.

Creative SBS E2500 kosztuje zaledwie dwie stówki, co wydało mi się szokująco niską ceną jak na możliwości sprzętu. Jeśli szukasz prostego i niedrogiego sposobu na dodanie swoim grom nieco dźwiękowej głębi, nie mogłeś trafić lepiej w tym progu cenowym.

SPECYFIKACJA