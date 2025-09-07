TEST: Audi A3 allstreet 35 TFSI S tronic

Audi A3 od zawsze kojarzy się z prestiżowym hatchbackiem, który stawia na doskonałą jakość wykonania i mocne jednostki napędowe. Rok przed swoimi 30. urodzinami, niemiecki model zyskuje nowy, bardziej przygodowy wymiar za sprawą wersji allstreet, która towarzyszy niedawnemu liftingowi A3.

Allstreet to w istocie crossoverowa odsłona kultowego auta. Promuje aktywny styl życia typowy dla SUV-ów, nie rezygnując przy tym z dynamiki i zwinności, które cechują kompaktowe hatchbacki. Tę równowagę widać już na pierwszy rzut oka.

Auto zostało podniesione o 3 cm względem standardowego A3. Nadkola i progi ozdobiono ciemnymi, plastikowymi osłonami, które kontrastują zwłaszcza z nowym lakierem zielony District.

Sportowego charakteru dodają m.in. imponujący, ośmiokątny grill Singleframe w matowej czerni, wyraziste światła z przodu i z tyłu, duże, aluminiowe felgi oraz spoilery w dolnej partii nadwozia. W opcji dostępne są reflektory Matrix LED z dynamicznym rozkładem świateł i kierunkowskazami.

Po zajęciu miejsca w kabinie od razu uderza charakterystyczna dla Audi jakość – czyli znakomita. Siedzenia są lekko podwyższone, co ułatwia wsiadanie i zapewnia lepszą widoczność na drodze.

Projekt wnętrza pozostał w dużej mierze bez zmian – podkreśla premium charakter auta, a dwie nowoczesne, cyfrowe tablice wzmacniają wrażenie hi-tech. Jedna to w pełni cyfrowy, konfigurowalny zestaw wskaźników Audi virtual cockpit o przekątnej 10,25 cala. Druga, centralna, to 10,1-calowy ekran dotykowy systemu MMI z obsługą Apple CarPlay, Android Auto i asystentem głosowym. Obie są w standardzie, podobnie jak nastrojowe oświetlenie ambientowe, radio DAB+, bezprzewodowe ładowanie telefonu i skórzana kierownica.

Na plus – obecność fizycznych przycisków do obsługi klimatyzacji, dwóch portów USB-C oraz możliwości pobierania funkcji „on demand” z Audi store.

Ergonomia? Bez zarzutu – wszystkie przyciski i przełączniki są tam, gdzie się ich spodziewamy. Do przyzwyczajenia może być jedynie selektor biegów – zamiast tradycyjnego lewarka, mamy mały przycisk przesuwany przód–tył.

Allstreet oferuje sporo miejsca zarówno dla pasażerów, jak i bagażu. Z tyłu wygodnie usiądą dwie wysokie osoby, choć trzecia napotka twarde oparcie środkowego fotela i wysoki tunel środkowy.

Bagażnik ma pojemność 380 litrów, a po złożeniu oparć tylnej kanapy rośnie do 1 200 litrów. W tej konfiguracji można też ustawić podłogę na wyższym poziomie, uzyskując płaską przestrzeń załadunkową.

W Polsce allstreet dostępny jest w wersji z automatyczną i manualną skrzynią biegów, w benzynie i dieslu, z napędem na przednią oś i cztery koła. Testowałem pierwsze warianty z powyższych, czyli opcję 35 TFSI S tronic. Oznacza to turbodoładowany silnik 1.5 TFSI, wspierany 48-woltowym układem miękkiej hybrydy i systemem dezaktywacji cylindrów przy małym obciążeniu.

Zespół napędowy generuje 150 KM, oferując żwawą reakcję na gaz i przyspieszenie 0-100 km/h w 8,4 sekundy. Prędkość maksymalna to 221 km/h.

W praktyce jednostka napędowa okazuje się dynamiczna i chętna do współpracy, szczególnie w średnim zakresie obrotów. Pracuje kulturalnie, choć przy bardzo delikatnym przyspieszaniu – kiedy dwa z czterech cylindrów są wyłączone – można wychwycić lekki, chrapliwy dźwięk silnika. Nie wpływa to jednak na płynność jazdy.

Standardowa, 7-biegowa skrzynia dwusprzęgłowa S tronic działa płynnie i sprawnie. W trybie normalnym zmienia biegi wcześnie, dbając o niskie spalanie, ale po przełączeniu na „S” robi się wyraźnie żywsza. Można też zmieniać biegi ręcznie za pomocą łopatek przy kierownicy.

Audi A3 allstreet 1.5 TFSI nie tylko dobrze jeździ, ale i ma rozsądny apetyt na paliwo. Przy oszczędnej jeździe bez trudu osiągniemy wynik około 6,5 l/100 km, co niewiele odbiega od deklarowanych przez producenta 5,8 l/100 km w cyklu mieszanym.

Nowe allstreet kontynuuje sportową tradycję A3, ale robi to w bardziej komfortowym wydaniu. Specjalnie dostrojone zawieszenie łączy wygodę jazdy z dynamicznym prowadzeniem. Na krętych drogach auto prowadzi się pewnie i przewidywalnie. Sztywne nadwozie, bezpośredni układ kierowniczy i dobrze zestrojone ESP sprawiają, że samochód wiernie podąża za kierowcą. Przód szybko reaguje na ruchy kierownicy, a tył pomaga w utrzymaniu odpowiedniego toru jazdy – bez niepotrzebnych uślizgów.

W razie potrzeby wspomagają nas systemy bezpieczeństwa: Audi pre sense front, asystent unikania kolizji i skrętu, a także system ostrzegania o zmianie pasa ruchu.

Zawieszenie, choć lekko utwardzone, zapewnia bardzo dobry komfort – poza jazdą z niską prędkością po drodze pełnej drobnych nierówności, które nie zawsze zdąży skutecznie wytłumić. Na chropowatej nawierzchni słychać też szum opon – być może standardowe, 17-calowe felgi są cichsze niż 19-calowe z wersji testowej.

Jako crossover, A3 allstreet zyskało wspomniane 3 cm dodatkowego prześwitu – po 1,5 cm z zawieszenia i większe koła. Napęd trafia jednak tylko na przednie koła, więc auto sprawdzi się co najwyżej na lekkich, suchych szutrach. W końcu mowa o allstreet, a nie o off-roaderze.

Allstreet to bez wątpienia bardzo ciekawa wersja w gamie nowego Audi A3. Zwinne, dynamiczne, oszczędne, komfortowe, bezpieczne i bogato wyposażone, a teraz także z nutą przygody i odrobiną surowego stylu.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 235 220 PLN

235 220 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 221 km/h

221 km/h 0-100 KM/H 8,4 sekundy

8,4 sekundy SILNIK 1.5 benzyna

1.5 benzyna MOC 150 KM

150 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 250 Nm