Nowe BMW iX3 – początek ery Neue Klasse

BMW otwiera zupełnie nowy rozdział w historii marki. Pierwszym seryjnie produkowanym modelem z rodziny Neue Klasse został w pełni elektryczny BMW iX3 – Sports Activity Vehicle, który redefiniuje pojęcie radości z jazdy.

Nowe iX3 wyróżnia się świeżym językiem stylistycznym, który łączy ponadczasową elegancję z progresywną formą. Charakterystyczne linie nadwozia, wyrazisty przód z pionową atrapą chłodnicy i nowa sygnatura świetlna nadają mu nowoczesny, mocny charakter. We wnętrzu dominują minimalistyczny design, cyfrowe doświadczenia z systemem BMW Panoramic iDrive oraz wyjątkowy komfort dla wszystkich pasażerów.

Sercem nowego modelu jest technologia BMW eDrive szóstej generacji. Dzięki nowym silnikom elektrycznym, akumulatorowi o pojemności 108,7 kWh i technologii 800 V, iX3 oferuje zasięg do 805 km (WLTP) i ładowanie z mocą do 400 kW, co pozwala uzupełnić energię na 372 km w zaledwie 10 minut. Debiutuje również możliwość dwukierunkowego ładowania, zamieniająca auto w mobilny powerbank czy magazyn energii dla domu.

Za dynamikę jazdy odpowiada komputer Heart of Joy, jeden z czterech superkomputerów tworzących nową architekturę elektroniki Neue Klasse. To on zarządza napędem, hamowaniem i odzyskiem energii, gwarantując jeszcze bardziej precyzyjne prowadzenie i typową dla BMW radość z jazdy.

Pod względem zrównoważonego rozwoju nowe iX3 wyznacza standardy – w całym cyklu życia jego ślad węglowy jest o 34% mniejszy niż w poprzednim modelu, a jedna trzecia użytych materiałów pochodzi z recyklingu.

Pierwsza wersja, BMW iX3 50 xDrive o mocy 469 KM i napędzie na wszystkie koła, trafi do produkcji w Debreczynie jesienią 2025 roku. Wiosną 2026 pojawi się w Europie.

Ceny nowego BMW iX3 startują od 310 000 PLN, a konfigurator jest już dostępny na stronie bmw.pl.