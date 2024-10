TEST: Audi A3 Limousine S line 35 TDI S tronic

Audi nie sprzedaje samochodów kombi – sprzedaje Avanty. W ofercie nie ma hatchbacków, tylko Sportbacki. Wersja sedan to z kolei Limousine, czy też w wybranych krajach Saloon.

Choć hatch jest bardziej typową A3-ką, opadająca linia dachu i wydłużony tył nadają temu testowanemu wariantowi samochodu klasy wyższej własną, odrębną tożsamość i atrakcyjność. Dodano także nową, bezramkową osłonę chłodnicy, ostrzejsze zderzaki i ulepszone reflektory LED z konfigurowalnymi sygnaturami świetlnymi, aby nadać A3 bardziej agresywny „wygląd RS”.

Gama silników pozostaje mniej więcej niezmieniona. Mamy trzy wersje wyposażenia i aż sześć silnikowych. Do testów dostałem najdroższą, niemal 150-konną, A3 z 2-litrowym silnikiem wysokoprężnym 35 TDI. Ma wyższy moment obrotowy niż 35 TFSI i przyspiesza od 0 do 100 km/h w 8,1 sekundy. To oferujący relaksującą jazdę samochód, a dodatkowy pomruk jest świetny do wyprzedzania na autostradzie, chociaż nadal mam wrażenie, że kosztujące 15 tysięcy mniej 35 TFSI byłoby bliższe mojemu sercu.

Zawieszenie w A3 zależy od silnika i znaczka z tyłu. Jeśli zdecydujesz się na wersję S line (testowana), otrzymasz zawieszenie sportowe, które jest niższe i twardsze. Pomimo sztywniejszej opcji, S line pozostaje imponująco amortyzowane przez większość czasu. Jest nieco bardziej wyrozumiałe niż odpowiednik Serii 2 Gran Coupé M Sport, a gdy wjedziesz w trudny teren, samochód szybko odzyskuje spokój, nie podskakując, ani nie kołysząc się.

Z zamontowanym zawieszeniem sportowym A3 Limousine prowadzi się ostrzej niż większe Audi A4. Pokonuje zakręty naprawdę przewidywalnie i pewnie, dobrze trzymając się drogi, z wyraźnym balansem przód-tył, który sprawia, że on – i ty – nie denerwujecie się szybkimi zmianami kierunku. W wersji Sport, z nieco bardziej miękkim ustawieniem, przechyla się trochę bardziej, ale nadal wydaje się bardzo schludny w prowadzeniu.

Pomaga również to, że układ kierowniczy A3 jest uspokajająco wyważony i responsywny, nawet jeśli

nie jest tak ostry jak we wspomnianej Serii 2 Gran Coupé. Jeśli wolisz, możesz sprawić, że będzie wydawał się nieco bardziej treściwy, włączając tryb Sport.

Silnik A3 TDI jest imponująco cichy przez większość czasu. Standardowa automatyczna skrzynia biegów czasami zwiększa obroty silnika, jeśli jesteś trochę zbyt entuzjastycznie nastawiony na pedał gazu, ale biegi są płynne. Auto emituje mniej hałasu zawieszenia czy dopuszcza wiatru niż Mercedes Klasy A. Jednak większe Audi A4 i BMW Serii 3 jadą spokojniej.

Audi A3 Limousine zapewnia zasadniczo dobrą pozycję za kierownicą, a fotel ma wiele możliwości regulacji, co pomaga w uzyskaniu wygody. Wszystkie często używane elementy sterujące i ekrany są w zasięgu wzroku lub łatwe do dosięgnięcia, co ułatwia środkowa część deski rozdzielczej, skierowana w stronę kierowcy. Podoba mi się fakt, że do obsługi klimatyzacji służą proste przełączniki fizyczne.

W standardzie dostępny jest cyfrowy wyświetlacz wskaźników Audi Virtual Cockpit. Wszystkie informacje dotyczące jazdy znajdują się na wyraźnym, 12,3-calowym ekranie z różnymi układami do wyboru. Jest tak dobry, że nie potrzebujesz opcjonalnego wyświetlacza przeziernego.

Ekran dotykowy systemu informacyjno-rozrywkowego A3 ma dobry rozmiar – 10,1 cala – ale musisz patrzeć bezpośrednio na ekran, aby znaleźć i nacisnąć potrzebną ikonę. To sprawia, że jest bardziej rozpraszający podczas jazdy. Po stronie plusów, ekran jest ostry z dobrą grafiką, a menu reaguje szybko. A3 jest też wyposażone w integrację Android Auto i Apple CarPlay, bezprzewodową ładowarkę do telefonu i wbudowaną nawigację satelitarną. Dostajesz sześciogłośnikowe stereo, chyba że zdecydujesz się na 15-głośnikowy system dźwięku przestrzennego Sonos, który jest dostępny jako część pakietu technologicznego.

W ramach liftingu A3 Limousine wnętrze przeszło odświeżenie. Wyraźny plastikowy występek na desce rozdzielczej został zastąpiony dotykową tkaniną wykonaną z poliestru z recyklingu, co moim zdaniem jest dużym ulepszeniem. Audi dodało również paski oświetlenia wnętrza, a szczególnie doceniam nowe perforowane wstawki w panelach drzwi, które pozwalają oświetleniu otoczenia delikatnie rozświetlić kabinę wieczorem.

W Audi A3 Limousine jest więcej niż wystarczająco miejsca na nogi i nad głową dla dwóch wysokich dorosłych z przodu. Jednak, chociaż miejsca na ramiona nie jest mało, warto zauważyć, że model jest węższy niż konkurencja.

Jak można się spodziewać po stylowej linii dachu, osoby powyżej 1,8 m wzrostu nie będą czuły się szczególnie komfortowo z tyłu. Rzeczywiście, chociaż jest sporo miejsca na nogi, z dużą ilością miejsca na kolana i przestrzenią pod przednimi siedzeniami na stopy, strefa nad głową jest bardzo ograniczona.

Jeszcze gorzej jest z osobą siedzącą na środkowym miejscu, ponieważ nie tylko musi ona walczyć z brakiem przestrzeni nad głową, ma również duży centralny tunel, nad którym musi usiąść okrakiem. Tylne siedzenia nie są specjalnie innowacyjne, ale oferują wszechstronny podział 40/20/40, jeśli unikniesz podstawowej wersji wyposażenia, dając ci więcej opcji, jeśli przewozisz kilka osób i większy ładunek. Po złożeniu siedzeń, jest duży stopień od podłogi bagażnika, ale przynajmniej leżą one dość płasko.

A3 Limousine ma bagażnik o pojemności 425 litrów, który jest nieznacznie większy od 420 litrów w A-klasie i znacznie większy od bagażnika Audi A3 Sportback (380 litrów). Oba samochody są nieco oddalone od A4 i Serii 3 pod względem przewożenia ładunku, podczas gdy bagażnik Superba jest w porównaniu z nim ogromny.

Podstawowy model A3 jest tak dobrze wyposażony, że szczere mówiąc nie widzę powodu, aby przechodzić na testową wersję S line przy jej wysokiej cenie. Standardowe wyposażenie obejmuje tempomat, trzystrefową klimatyzację, elektrycznie składane lusterka boczne, 17-calowe felgi aluminiowe, automatyczne światła i wycieraczki, kierownicę obszytą skórą i automatycznie przyciemniające się lusterko wsteczne.

Każdy A3 Limousine jest standardowo wyposażony w automatyczne hamowanie awaryjne (AEB), ostrzeżenie o zjechaniu z pasa ruchu i rozpoznawanie znaków drogowych. Auto zachwyca zwinnością na zakrętach, komfortową jazdą i godną szacunku oszczędnością paliwa. Dzięki liftingowi może się pochwalić dobrym wyposażonym standardowym i ostrzejszym, bardziej luksusowym wnętrzem. Jeśli jednak priorytetowo traktujesz przestronność i lepsze osiągi podczas jazdy, Audi A4 lub BMW Serii 3 mogą być warte dodatkowej inwestycji.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 234 320 PLN

234 320 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 232 km/h

232 km/h 0-100 KM/H 8,1 sekundy

8,1 sekundy SILNIK 2.0

2.0 MOC 148 KM

148 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 360 Nm