TEST: Nanoleaf Shapes Hexagons

Nanoleaf przeszedł długą drogę od czasów swoich pierwszych paneli świetlnych, a każda nowa propozycja okazywała się jeszcze bardziej funkcjonalna od tej poprzedniej. Ta ostatnia, Shapes Hexagons, wyróżnia się nie tylko nowym kształtem podświetlanych płytek, ale także funkcjami pozwalającymi jeszcze lepiej zintegrować dekorację z naszym domem.

W zestawie startowym znajduje się dziewięć sześciokątnych paneli i wszystkie akcesoria potrzebne do ich umieszczenia na ścianie. Mocowanie jak zwykle nie wymaga wiercenia dziur – płytki są na tyle lekkie, że do ich instalacji potrzebne są jedynie specjalne uchwyty z dwustronną taśmą mocującą. Chociaż nie mogliśmy się doczekać przyklejania paneli, najpierw ściągnęliśmy aplikację Nanoleaf z przydatną funkcją Layout Assistant; wykorzystuje ona rzeczywistość rozszerzoną, by ułatwić wybór najlepszego miejsca i wzoru na naszą instalację.

Sam proces montażu przebiega bardzo sprawnie, podobnie jak parowanie ze smartfonem i systemami smart home. Shapes jest kompatybilny z Apple HomeKit, Asystentem Google, Alexą i SmartThings, jak również serwisem IFTTT. Jedynym minusem okazał się brak swobodnej możliwości przeniesienia instalacji świetlnej w inne miejsce – chociaż panele i uchwyty mocujące mogą być odczepiane bez uszkadzania ściany, zamienne uchwyty są na chwilę obecną niedostępne.

Po zainstalowaniu i skonfigurowaniu naszego wzoru, przyszedł czas na sprawdzenie jego możliwości. Płytki charakteryzują się wysoką jasnością maksymalną, dzięki czemu emitowane przez nie światło widoczne jest także w jasnych pomieszczeniach. Ich kolorystyka pozostała żywa i przyjemna dla oka także wtedy, gdy je lekko przyciemniliśmy. Do tego celu najłatwiej zastosować dołączony do zestawu dotykowy kontroler, podłączany do jednej z płytek podczas instalacji, acz ich pracą można sterować także za pomocą komend głosowych. Same panele również są wrażliwe na dotyk i mogą pracować jako przyciski uruchamiające sceny smart home.

Ciekawym dodatkiem jest tryb rytmiczny, który włączyliśmy razem z muzyką – płytki zmieniają wtedy barwy w rytm odtwarzanego utworu. Gdy umieścimy instalację nad telewizorem lub ekranem komputera, możemy natomiast uruchomić Screen Mirror, czyli tryb dopasowujący kolory paneli do tych wyświetlanych na ekranie.

Instalacja Shapes może składać się z maksymalnie 21 paneli. Jeśli dziewięć płytek okaże się niewystarczające, by stworzyć naszą wymarzoną dekorację, uzupełnimy ją poprzez zestaw dodatkowy, zawierający trzy dodatkowe jednostki. Nanoleaf planuje w przyszłości uzupełnić serię Shapes o inne kształty paneli, w pełni kompatybilne z tymi sześciokątnymi, co pozwoli tworzyć niepowtarzalne, artystyczne i jednocześnie funkcjonalne kompozycje. Domowe oświetlenie jeszcze nigdy nie było tak inteligentne!

Specyfikacja