Volkswagen Tayron – światowa premiera wszechstronnego SUV-a marki z Wolfsburga

Volkswagen Tayron – duży SUV marki z Wolfsburga z pięcioma lub siedmioma miejscami jest pozycjonowany pomiędzy Touaregiem a Tiguanem. Auto zapewnia najlepszy w swojej klasie poziom komfortu, wyróżnia się także bardzo wysoką jakością wykończenia. W pięcioosobowej wersji do dyspozycji jest nawet 885 litrów przestrzeni bagażowej na wakacyjne podróże. Nowy model będzie dostępny z siedmioma wydajnymi układami napędowymi do wyboru, wśród nich znajdą się dwie hybrydy plug-in, które mogą pokonać na silniku elektrycznym ponad 100 km, a ich łączny zasięg sięga 850 km. Ponadto, dzięki możliwości holowania przyczepy o masie do 2,5 tony, Tayron jest świetnym wyborem dla miłośników koni czy podróży z przyczepą kempingową.

Mierzący 4,8 m długości Tayron ma wyrazistą stylistykę SUV-a. Reflektory LED i standardowy podświetlany znaczek Volkswagena robią wrażenie po zapadnięciu zmroku. To samo dotyczy tylnej części nadwozia z listwą LED łączącą lampy, pośrodku której umieszczono podświetlane logo Volkswagena. W stylistyce nadwozia królują ostro zarysowane linie, które podkreślają charakter Tayrona. We wnętrzu zastosowano przyjemne w dotyku tworzywa i, w zależności od wyposażenia, takie materiały jak mikrofibra ArtVelours Eco i elementy z prawdziwego drewna, a także podświetlane listwy ozdobne.

Podstawową odmianą wyposażenia nowego SUV-a Volkswagena jest Life, a powyżej są wersje Elegance i R-Line. Już w bazowej odmianie Tayron ma bardzo bogate wyposażenie standardowe. Obejmuje ono dziewięć poduszek powietrznych, trójstrefową automatyczną klimatyzację, 10-kolorowe oświetlenie ambientowe, wielofunkcyjny system personalizacji wrażeń z jazdy, system infotainment z ekranem o przekątnej 32 cm z funkcją nawigacji i bezprzewodowym podłączeniem smartfonów z Apple CarPlay i Android Auto, cyfrowe wskaźniki, reflektory LED z automatycznym sterowaniem światłami drogowymi Light Assist, podświetlane logo Volkswagena z przodu i z tyłu, tylne światła LED 3D, rolety przeciwsłoneczne w tylnych drzwiach, a także 17-calowe felgi aluminiowe.

Standardowe systemy asystujące w Tayronie Life obejmują adaptacyjny tempomat ACC, funkcję hamowania przed nadjeżdżającym pojazdem podczas skręcania, system zmiany pasa ruchu Side Assist, system utrzymywania pasa ruchu Lane Assist, system automatycznego hamowania awaryjnego z monitorowaniem pieszych i rowerzystów Front Assist, Park Assist Plus, kamerę cofania, rozpoznawanie znaków drogowych oraz nowy system ostrzegania podczas wysiadania. Jako rozszerzenie systemu zmiany pasa ruchu, ten ostatni może uniemożliwić otwarcie jednych z drzwi, jeśli inny użytkownik drogi zbliża się od tyłu.

Opcjonalnie dostępne są takie systemy, jak adaptacyjne zawieszenie DCC Pro, reflektory matrycowe LED IQ.LIGHT HD z interaktywnymi funkcjami oświetlenia oraz asystent jazdy Travel Assist. Dostępne są również: asystent głosowy IDA zintegrowany z opartym na sztucznej inteligencji narzędziem ChatGPT (w połączeniu z opcjonalnym systemem infotainment Discover), uchylny i przesuwany panoramiczny szyberdach, system audio Harman-Kardon ze wzmacniaczem o mocy 700 W, skórzana tapicerka z elektrycznie regulowanymi fotelami z funkcją masażu i wentylacji oraz elektrycznie sterowana blokada zapobiegająca otwarciu drzwi z tyłu przez dzieci.

Po wprowadzeniu na rynek wszystkich wersji z napędem hybrydowym eTSI, Volkswagen będzie również oferował Tayrona z dwoma napędami hybrydowymi typu plug-in, dwoma turbodoładowanymi silnikami benzynowymi TSI i dwoma turbodoładowanymi silnikami wysokoprężnymi TDI. Wszystkie układy napędowe są sprzężone z automatyczną dwusprzęgłową skrzynią biegów DSG. Już podstawowy silnik eTSI o mocy 150 KM jest zaawansowany technologicznie (miękka hybryda z technologią 48 V). Zalety napędu elektrycznego i benzynowego zostały połączone w dwóch innowacyjnych odmianach hybrydowych typu plug-in. Generują one moc systemową 204 i 272 KM. Dzięki akumulatorowi o pojemności netto 19,7 kWh obie hybrydy plug-in mogą przejechać na silniku elektrycznym ponad 100 km. Ich akumulatory mogą być ładowane z mocą do 11 kW na stacjach ładowania AC lub przy pomocy wallboxa w garażu oraz z mocą do 50 kW na stacjach szybkiego ładowania DC.

Najmocniejszy silnik TDI o mocy 193 KM jest bardzo wydajny, ta wersja jest standardowo wyposażona w napęd na wszystkie koła 4MOTION. Wszystkie odmiany Tayrona z napędem na cztery koła są przystosowane do holowania przyczep o masie do 2500 kg. Dzięki systemowi wspomagania jazdy z przyczepą Trailer Assist, który jest dostępny w standardzie w połączeniu ze składanym hakiem holowniczym, nawet jazda z przyczepą dla koni, łodzi czy kempingową jest bardzo łatwa.