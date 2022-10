Konsola do gier w samochodach BMW?

AirConsole i BMW Group ogłosiły współpracę, która od przyszłego roku umożliwi gry rekreacyjne w nowych samochodach BMW. AirConsole to platforma do gier, którą można idealnie dopasować do zakrzywionego wyświetlacza BMW i która oferuje duży, wszechstronny wybór gier. Gry są uruchamiane bezpośrednio w systemie rozrywki samochodu. Technologia AirConsole umożliwia błyskawiczne dostarczanie gier w trybie over-the-air i sterowanie nimi za pomocą smartfonów.

Dzięki AirConsole korzystamy z najnowszych technologii chmurowych w połączeniu z szeroką gamą gier rozrywkowych. Dzięki temu każda sytuacja oczekiwania w samochodzie, jak np. podczas ładowania, zmienia się w przyjemną chwilę — powiedział Stephan Durach, starszy wiceprezes BMW Group Connected Company Development.

Konfiguracja rozgrywki za pomocą AirConsole jest bardzo łatwa. Potrzeba do tego jedynie smartfona, który pełni rolę kontrolera, oraz zakrzywionego wyświetlacza BMW. Połączenie między smartfonem a samochodem można nawiązać na przykład poprzez zeskanowanie kodu QR na zakrzywionym wyświetlaczu. Następnie można od razu przystąpić do gry.

BMW Group wybrała N-Dream jako partnera w ramach programu BMW Startup Garage.