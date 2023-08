BenQ GP500 4K LED: projektor kina domowego z 360° systemem audio

Firma BenQ zaprezentowała inteligentny projektor GP500 4K LED, pozwalający samodzielnie stworzyć wysokiej jakości kino domowe w zaciszu własnego salonu. Wyposażony w Android TV, czterogłośnikowy system przestrzennego dźwięku treVolo, 30-bitową obsługę koloru i 90% pokrycie palety kolorów DCI-P.

„GP500 rewolucjonizuje konwencjonalne kino domowe oferując zasilaną diodami LED wierność kolorów pokrywającą 90% palety DCI-P3 będącej standardem cyfrowego przemysłu filmowego, wraz z zaawansowanymi możliwościami regulacji obrazu i prostą zautomatyzowanej instalacji unikalną dla rozwiązań kina domowego BenQ” – powiedział Conway Lee, prezes BenQ Corporation. „Otaczający przestrzennym dźwiękiem z czterogłośnikowego systemu audio treVolo, GP500 naprawdę wyróżnia się wśród rozwiązań dostępnych dotychczas na rynku”.

Szerokie pokrycie palety DCI-P3 zapewnia realistyczne odwzorowanie kolorystyki i tworzonych przez nią nastrojów zgodnie z zamierzeniami filmowców, a automatyczna kalibracja kolorów pozwala utrzymać dokładność odwzorowania kolorów przez cały okres eksploatacji projektora. Spektakularną jakość kolorów wspiera prawdziwa rozdzielczości 4K UHD (3840×2160 – 8,3 miliona odrębnych pikseli), wspierana przez zoptymalizowany HDR z obsługą standardu HDR10/HLG.

GP500 wyposażony jest w cztery szerokopasmowe głośniki o mocy 5 W skierowane w czterech kierunkach by stworzyć 360° przestrzeń dźwiękową wspomaganą dodatkowo przez obudowę typu bass-reflex. System dźwiękowy treVolo wykorzystuje procesor DSP do tworzenia dźwięku przestrzennego z możliwością indywidualnej konfiguracji każdego z głośników.

Elegancka, prosta stylizacja projektora powoduje, że pasuje on praktycznie do każdego wnętrza. Zoptymalizowany do rozdzielczości 4K obiektyw z 1,3x zoomem optycznym, wspomagany automatyką ustawienia ostrości i automatyczną korekcją zniekształceń geometrii obrazu oraz funkcjami „screen fit” i „object avoidance” znakomicie ułatwiają szybką instalację projektora w różnych warunkach i uzyskanie doskonałego obrazu o przekątnej 100 cali (254 cm) z odległości mniejszej niż 3 m.

Wbudowane aplikacje do przesyłania strumieniowego Android TV, w tym Prime Video, Hulu i YouTube, a także obsługa AirPlay i Chromecast, zapewniają nieograniczone możliwości korzystania z dostępnych w sieci treści. GP500 komunikuje się ze światem przez złącza: 2x HDMI 2.0b (HDCP 2.2), USB 2.0, ARC /SPDIF oraz bezprzewodowo przez dwuzakresowe Wi-Fi 2.4/5G i Bluetooth.

W Polsce projektor dostępny będzie we wrześniu br. w sugerowanej cenie detalicznej 7 999 PLN.