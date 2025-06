TEST: Ford Explorer Premium 340 KM 79 kWh

Od momentu powstania elektryczny Ford Explorer był ściśle powiązany z Volkswagenem ID.4 — dzielą platformę i, przynajmniej teoretycznie, tę samą grupę docelową. W praktyce jednak oba modele różni niemal tyle samo, ile je łączy.

Przede wszystkim nowy Explorer to dzieło Forda — nie Volkswagena. Został zaprojektowany i skonstruowany w Europie z myślą o europejskim kliencie, a produkcję powierzono fabryce w Kolonii, którą od 1930 roku opuściło ponad 18 milionów Fordów. Obecnie, po inwestycji o wartości 2 miliardów euro, zakład został przekształcony w nowoczesną fabrykę pojazdów elektrycznych, zasilaną energią odnawialną i wspomaganą przez sztuczną inteligencję oraz roboty.

Explorer to pierwszy z serii nowych elektryków Forda produkowanych w Niemczech. Dołączył do niego później Capri, crossover o sportowym charakterze, który zastępuje model Focus, a także elektryczna Puma. Oferta obejmuje również wciąż pierwszego, który trafił do elektryfikacji, Mustanga Mach-E.

Z nowym Explorerem Ford postawił na sprawdzony schemat: wziąć znaną nazwę, tchnąć w nią nowe życie i nadać jej czysto elektryczne znaczenie.

Nowy Explorer nie przypomina poprzedników z silnikiem spalinowym — jego styl to nowoczesne SUV-owe linie z subtelnymi odniesieniami do większego, amerykańskiego odpowiednika. Choć technicznie spokrewniony z ID.4, stylistycznie prezentuje się znacznie ostrzej. Skrócono tylny zwis o 120 mm, co nie ucieszy miłośników pakowania po dach, ale pozwala lepiej odróżnić go od Mustanga Mach-E. Explorer to zupełnie inna forma i rozmiar.

Explorer dostępny jest z napędem na tył (170 KM/52 kWh lub 286 KM/77 kWh) lub na wszystkie koła (340 KM/79 kWh). Zasięgi WLTP to kolejno 384, 570/601 (Explorer/Premium), 529 km. Mamy więc do czynienia z ogromnymi różnicami już na tym etapie dokonywania wyboru. Sam jeździłem wariantem z napędem na cztery koła. Spójny jest natomiast fakt, że wszystkie korzystają z nowych ogniw NMC, a ładowanie od 10 do 80% trwa 25-28 minut.

Wsiadając do Explorera, trafiamy do świata nowoczesnych SUV-ów rodzinnych. Jeśli szukasz elektrycznego auta codziennego z aktualnym zestawem technologii – dobrze trafiłeś.

Choć wnętrze ma wspólne cechy z ID.4, Ford zadbał o odmienną oprawę wizualną. Jeszcze ważniejsze są jednak zmiany w prowadzeniu – i tu Explorer naprawdę zyskuje przewagę. Układ kierowniczy, amortyzatory, stabilizatory – wszystko to zostało dostrojone na nowo. Efekt? Testowany przeze mnie AWD na 20-calowych kołach prowadził się o klasę lepiej niż porównywalny Volkswagen. Explorer jest bardziej przewidywalny, stabilniejszy i daje więcej frajdy z jazdy.

Nie jest jednak idealny — przy braku silnika spalinowego dźwięki zawieszenia są bardziej słyszalne, a drobne nierówności bywają irytujące. Mimo to komfort jazdy stoi na wysokim poziomie, a auto radzi sobie równie dobrze w mieście, na trasie, jak i na krętych drogach. Tryby jazdy realnie wpływają na rekuperację energii, od Eko po Sport.

Explorer to świeże podejście do kabiny Forda — minimalistyczne, nowoczesne, z tech vibem przypominającym Hyundaia IONIQ 5. Na tle Mach-E prezentuje się znacznie nowocześniej.

Auto jest tylko kilka centymetrów dłuższe niż Focus, ale oferuje przestrzeń znaną z Mondeo czy Kugi. Centralnym punktem jest 14,6-calowy ekran dotykowy, który można wysunąć, odsłaniając skrytkę na drobiazgi. Podłokietnik kryje ogromny schowek, a przednie fotele oferują podgrzewanie, masaż i pamięć ustawień. Standardem są Apple CarPlay, Android Auto, klimatyzacja dwustrefowa i podgrzewana kierownica.

W zestawie systemów wspomagających kierowcę znajdziemy m.in. adaptacyjny tempomat, ostrzeganie przed ruchem poprzecznym z funkcją hamowania, system utrzymania pasa ruchu, czy monitorowanie martwego pola.

Explorer to powiew świeżości wśród elektrycznych SUV-ów: stylowy, dopracowany, z dobrym układem jezdnym i bogatym wyposażeniem. Jeździ przyjemniej niż ID.4 i wygląda ciekawiej.

Specyfikacja

CENA MODELU TESTOWEGO 242 820 PLN

242 820 PLN PRĘDKOŚĆ MAKSYMALNA 180 km/h

180 km/h 0-100 KM/H 5,3 sekundy

5,3 sekundy SILNIK elektryczny

elektryczny MOC 340 KM

340 KM MAKSYMALNY MOMENT OBROTOWY 679 Nm