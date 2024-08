TEST: Nanoleaf Matter Smart Addressable Multicolor HD Lightstrip

Oświetlenie RGB w unikalnych formach nie jest obce marce Nanoleaf. Chociaż firma produkowała już wcześniej taśmy świetlne, ich najnowsza propozycja oferuje szereg nowych funkcji.

Niestety, nowe produkty Nanoleaf nie mają zbyt przyjaznych nazw. Ten np. nosi imię Matter Smart Addressable Multicolor HD Lightstrip. Większość taśm świetlnych jest bardzo podobna: rzędy maleńkich diod LED pozwalają wybierać spośród milionów kolorów, aby dodać unikalny wygląd ścianie, biurku, telewizorowi, szafkom lub czemukolwiek chcesz. Lightstrip HD jest właśnie taka, ale znacznie lepsza.

Przede wszystkim każda dioda LED może mieć dowolny kolor w dowolnym momencie. Oznacza to, że nie musisz wybierać jednego pełnego koloru dla całej taśmy ani nawet sekcji kolorów na całej długości. Każda pojedyncza dioda może robić wszystko, co chcesz. Na metr przypada ich aż 60, a to bardzo wysoka gęstość w przypadku taśmy w tej cenie. Posiadanie tak wielu indywidualnie sterowanych diod LED tworzy oszałamiający efekt, szczególnie przy gradientach.

Poza tym taśma świetlna obsługuje Matter przez Wi-Fi. Poprzednie produkty Nanoleaf obsługiwały Matter przez Thread, ale Matter przez Wi-Fi jest łatwiejsze – zadziała tutaj prawie każdy inteligentny hub domowy. Na koniec, taśma współpracuje również z aplikacją Nanoleaf, która umożliwia dopasowanie kolorów do tego, co jest wyświetlane na monitorze lub telewizorze. Tworzy to bardzo wciągające wrażenia, szczególnie podczas grania w gry. Wadą jest to, że rozwiązanie działa tylko przy integracji z komputerami z systemem Windows i macOS. Nanoleaf ma inny produkt, który jest wyposażony w kamerę, aby rozwiązać ten problem: zestaw Nanoleaf 4D Screen Mirror + Lightstrip. Niestety, ta taśma świetlna nie obsługuje z kolei Matter (nie mówiąc już o Matter przez Wi-Fi) i ma połowę gęstości diod LED w stosunku do omawianego produktu.

Oprócz tych unikalnych funkcji, HD Lightstrip jest skracalna, reaguje na muzykę i dźwięk, ściemnia się do różnych poziomów, których potrzebujesz, można na niej zaprogramować kolory i sceny oraz współpracuje z innymi produktami Nanoleaf.

Fizyczne przymocowanie taśmy jest dziecinnie proste. To dlatego, że każdy cm ma dość mocny klej. HD Lightstrip jest dostępna tylko w jednej długości 5 metrów. Jeśli chcesz czegoś dłuższego, musisz kupić drugi pasek, który niestety będzie działał niezależnie od pierwszego. Kolejnym problemem jest brak osłony na taśmę. To sprawiałoby, że światło byłoby mniej przytłaczające, a taśmę można by było zamontować w bardziej widocznym miejscu – obecnie najlepiej sprawdza się za telewizorem, pod szafkami, łóżkiem lub w innym ukrytym miejscu, dzięki czemu widoczne jest tylko światło, a nie jego mało atrakcyjne źródło. Szkoda też, że aplikacja Nanoleaf nie obsługuje harmonogramu dla taśmy, ale można to zrobić przez Matter.

Nanoleaf przyzwyczaił nas do produktów premium o wysokiej cenie, dlatego cena HD Lightstrip była dla mnie pozytywnym zaskoczeniem. Jest o wiele tańsza niż odpowiednik Philips Hue i to bez wymaganego mostka Hue. Również taśma Govee jest droższa i choć ma osłonę, nie pozwala na personalizację każdej diody. Pomimo pewnych ograniczeń, to obecnie jedna z najciekawszych taśm RGB na rynku.

Specyfikacja

CENA 299 PLN

299 PLN ODPORNOŚĆ IP20

IP20 DŁUGOŚĆ TAŚMY 5 m

5 m DŁUGOŚĆ PRZEWODU 1,5 m