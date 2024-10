Zespół The Offspring odwiedzi Polskę w przyszłym roku w ramach promocji swojego nowego albumu Supercharged.

Koncert odbędzie się 26 października 2025 w łódzkiej Atlas Arenie. Gościem specjalnym będzie formacja Simple Plan.

Na występ The Offspring przyjdzie nam trochę poczekać, bo aż do jesieni, ale sprzedaż rozpocznie się w ten czwartek, 17 października o godzinie 11 na stronie www.livenation.pl. Wcześniej rusza album preorder presale, we wtorek, 15 października o godzinie 10.