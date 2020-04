TEST: Motorola Razr

Odkąd tylko Motorola ogłosiła, że pracuje nad nową wersją kultowej Motoroli V3 Razr, projekt wydawał się skazany na sukces – w końcu komórka ta towarzyszyła wielu z nas w swojej oryginalnej formie, bądź była prawdziwym obiektem pożądania. Niestety, nawet tak potężna siła, jaką jest nostalgia, nie sprawi, że składany Razr stanie się dobrym smartfonem…

Po wyjęciu z pudełka Razr prezentuje się fantastycznie. Smukły design zdradza jego rodowód, ale nie jest jedynie kalką dobrze znanego V3. Uwagę zwraca duży, składany wyświetlacz, charakterystyczny „podbródek” i wcięcie z kamerką do selfie. Smartfon leży w dłoni jak sprzęt premium, zamyka się z satysfakcjonującym kliknięciem… i właściwie tyle dobrego mogę powiedzieć na jego temat, ponieważ pod każdym innym względem po prostu mnie on zawiódł.

Przede wszystkim Razr otrzymał naprawdę słabą specyfikację. Dwuletni Snapdragon 710 i 8 GB RAM nie działają może jakoś fatalnie, ale trudno oczekiwać po nich szybkości i wydajności, którą mogą pochwalić się tegoroczne flagowce. Koszmarnie długie czasy ładowania i lagi w grach mobilnych, na przykład dość wymagającym Fate/Grand Order, potrafią zniechęcić do rozgrywki.

Do dyspozycji dostajemy 128 GB pamięci wewnętrznej, której nie da się rozszerzyć za pomocą karty microSD. Nie uświadczymy także przegródki na kartę SIM; aby wykonywać połączenia telefoniczne i łączyć się z internetem mobilnym, niezbędne jest skorzystanie z wirtualnej karty SIM, w naszym kraju dostępnej tylko w Orange.

Wbudowany akumulator ma pojemność jedynie 2 510 mAh, co w praktyce wystarczało na 7-8 godzin umiarkowanie intensywnej pracy – to jeden z najsłabszych wyników, jakimi może się „pochwalić” nowoczesny smartfon. Aparat fotograficzny… cóż, robi zdjęcia; fotki wyglądają nieźle, ale daleko im do kolorowych, ostrych dzieł sztuki, które wychodzą spod obiektywów nowoczesnych flagowców.

Zastrzeżenia mam również co do samego składanego wyświetlacza. Według Motoroli wybrzuszenia i wgniecenia są zupełnie normalne, ale trudno uznać je za estetyczne – powierzchnia ekranu jest lekko pofalowana, co czuć także pod palcami. Na dodatek wyświetlacz okazał się koszmarnie ciemny, a jego paleta barw zbyt nasycona; z kolei niska rozdzielczość uniemożliwia oglądanie filmów w wysokiej jakości. Zewnętrzny ekranik, 2,7-calowy OLED o rozdzielczości 800×600 px, przydaje się do robienia selfie i sprawdzania notyfikacji bez rozkładania telefonu.

Sam zawias Motoroli Razr działa poprawnie: da się go otworzyć jedną dłonią, jednak podczas ruchu wydaje on z siebie ciche, lecz przerażające chrupnięcie, które napełniało mnie strachem o wytrzymałość urządzenia. Moje obawy potwierdzają wyniki testów wytrzymałości, które wskazały, że zawias zaczyna psuć się po 27 000 złożeń – u niektórych użytkowników nie wytrzyma on zatem nawet roku. Oj, nie tak powinien wyglądać telefon za ponad siedem tysięcy złotych…

Specyfikacja