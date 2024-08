Powrót do szkoły z Lenovo

Początek roku szkolnego to czas na skompletowanie wymarzonej wyprawki i upewnienie się, że uczniowie mają wszystko, czego potrzebują, aby jak najlepiej rozpocząć semestr. Jeśli marzyłeś o wymianie swojego laptopa na nowszy model w tym roku, to nie zwlekaj, bo może nie być lepszego momentu niż teraz! Lenovo oferuje obecnie promocję, w ramach której przy zakupie wybranych laptopów możesz otrzymać stylowy plecak.

W szerokiej ofercie firmy znajdują się urządzenia, które łączą wydajność z estetyką – są idealne zarówno do codziennego użytku, jak i rozrywki. Modele z obrotowymi ekranami zapewniają elastyczność w korzystaniu; pozwalają na łatwe przechodzenie między trybem laptopa a tabletu, co umożliwia naukę w interesujący sposób. Dodatkowo – już po spełnieniu obowiązków szkolnych – oferują rozrywkę najwyższej jakości. Promocją objęte są wybrane serie laptopów Lenovo – każda z nich zaspokoi różne potrzeby uczniów. W serii Yoga znajdziemy eleganckie i wydajne urządzenia, idealne do codziennych zadań i rozrywki. Laptopy z rodziny IdeaPad charakteryzują się przystępną ceną i dobrymi parametrami. Z kolei seria Legion jest stworzona z myślą o graczach – urządzenia wyposażone są w najlepsze podzespoły, które zaspokoją potrzeby najbardziej wymagających entuzjastów gamingu. W ofercie dla graczy jest również linia laptopów LOQ, łącząca przystępną cenę z niezawodną wydajnością. Pozostałe produkty uwzględnione w ramach promocji to wszechstronne laptopy z serii Flex, z obracanymi ekranami, które umożliwiają wygodne korzystanie z urządzenia. Smukłe i mobilne modele IdeaPad Slim zostały zaprojektowane z myślą o użytkownikach potrzebujących lekkiego i wszechstronnego narzędzia do pracy i nauki w ruchu. Po dokonaniu zakupu jednego z laptopów objętych promocją, będziesz mógł odebrać w prezencie plecak Lenovo Select Targus 16-inch Sport Backpack, wykonany z lekkich oraz wytrzymałych materiałów. Ma on dużą przednią kieszeń, wyprofilowane paski na ramiona i dwie kieszenie boczne. Zmieszczą się w nim z łatwością wszystkie przybory szkolne, różne akcesoria oraz 16-calowy laptop. Akcja trwa w terminie 19.08 – 15.09.2024 r. Więcej informacji o promocji oraz pełną listę modeli objętych akcją można znaleźć na stronie lenovopolska.pl/backtoschool.

Nasze wybory

Lenovo Yoga Slim 6 14IRH8

Ultrabook przeznaczony dla użytkowników ceniących mobilność i elegancki design. 14-calowy ekran OLED, procesor Intel Core 13. generacji, grafika Intel Iris Xe, do 16 GB RAM, szybki dysk SSD maksymalnie do 1 TB i bateria o pojemności 65 Wh.

Lenovo Legion 7

Potężny laptop gamingowy, wyposażony w 16-calowy ekran IPS z częstotliwością odświeżania 165 Hz. Korzysta z procesorów Intel Core 14. generacji oraz kart graficznych NVIDIA GeForce RTX z serii 40xx. Legion 7 oferuje do 32 GB pamięci RAM DDR5 oraz szybkie dyski SSD o pojemności do 2 TB.

Lenovo Yoga Book 9i 9 gen

To jedyny w swoim rodzaju pełnowymiarowy laptop z dwoma ekranami OLED o przekątnej 13,3” każdy. Wyjątkowo elastyczny, bazuje na platformie Intel Evo. W zestawie zawiera rysik Smart Pen, podstawkę Folio Stand oraz bezprzewodową magnetyczną klawiaturę Bluetooth.