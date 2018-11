TEST: Motorola Moto Z3 Play

Jakie dodatki dokupujemy do telefonów ze średniej półki? Niektórzy odpowiedzą, że wystarczą im słuchawki i etui, a reszta akcesoriów to niepotrzebny wydatek. Jeśli zdecydują się oni na zakup nowego telefonu sygnowanego przez Motorolę, będą musieli szybko zmienić zdanie.

Na pierwszy rzut oka Moto Z3 Play prezentuje się jak zwykły, choć dobrze wyposażony średniopółkowiec. Sześciocalowy ekran OLED o wąskich ramkach, przedni aparat, głośnik mono… standard. Dopiero po spojrzeniu na tylną część obudowy, dostrzeżemy wybrzuszenie kryjące w sobie aparat i złącze u dołu ekranu.

Służy ono do podłączania Moto Mods – modułów rozszerzających funkcjonalność smartfona. Pozwalają one zamienić telefon w przenośny głośnik, projektor lub aparat fotograficzny. W zestawie z Z3 Play otrzymamy najprostszy z nich, czyli dodatkową baterię Power Pack. Pozwala ona przedłużyć niezbyt imponującą żywotność wbudowanego akumulatora 3 000 mAh.

Snapdragon 636 z 4 GB RAM i 64 GB pamięci to dość niska specyfikacja jak na cenę urządzenia, ale w pełni wystarcza do codziennych czynności. Przełączanie się między aplikacjami nie zacina smartfona – nawet, jeśli w tle uruchomimy grę. Do dyspozycji otrzymujemy także niezły podwójny aparat 12 + 5 Mpix, nagrywający wideo w jakości 4K.

Czy jednak warto decydować się na ten smartfon? To zależy: osoby, którym zależy na danej dodatkowej funkcjonalności, na pewno będą nim zachwycone. Niewykluczone jednak, że Moto Z3 Play spodoba się także innym odbiorcom.

Cena 2 000 PLN