HTC i McLaren prezentują specjalną edycję Vive Pro

Oprócz jednego z najlepszych zespołów Formuły 1, McLaren ma także swoją dywizję e-sportową Shadow Project, którą rozwija wspólnie z HTC. Owocem tej współpracy jest headset HTC Vive Pro w kolorach zespołu, na szczęście dostępny także dla zwykłych konsumentów.

Współpraca pomiędzy HTC a McLarenem rozpoczęła się w maju, ale przez długi czas obydwaj partnerzy milczeli na temat projektów. Dopiero podczas inauguracji trwających obecnie zawodów Formuły 1 Grand Prix Abu Zabi poznaliśmy ich pierwszy wspólny produkt – specjalną edycję HTC Vive Pro w kolorach teamu F1. Headset HTC używany jest przez e-sportową drużynę McLarena, ale nie zdziwi nas, jeśli od tej pory jej członkowie będą korzystali z edycji specjalnej – w końcu to własne barwy.

Zestaw Vive Pro McLaren Edition będzie dostępny również w regularnej sprzedaży. Wraz z headsetem i kontrolerami użytkownik otrzyma dostęp do dwóch ekskluzywnych gier VR. Pierwszą z nich jest symulator wyścigów Formuły 1 rFactor 2 McLaren Edition, a drugą – McLaren Garage VR Experience, w której wcielamy się w jednego z mechaników obsługującego auto podczas zjazdu do pitstopu. Do tej pory obydwa tytuły były dostępne jedynie dla subskrybentów usługi Viveport. Zestaw kosztuje 1 550 USD (ok. 5 850 PLN), a ilość sztuk jest ograniczona.

McLaren mocno angażuje się w wirtualne wyścigi. W ubiegłym roku zespół zorganizował ogólnoświatowy konkurs e-sportowy World’s Fastest Gamer, którego zwycięzca, Rudy van Buren, otrzymał roczny kontrakt jako kierowca testowy w drużynie. Własny team e-sportowy założył również jeżdżący dla zespołu Fernando Alonso. Kierowca planuje odejść z zawodów Formuły 1 po tym sezonie, ale niewykluczone, że zobaczymy go jeszcze w rozgrywkach e-sportowych.