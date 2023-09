TEST: PocketBook InkPad Color 2

W zmieniającym się krajobrazie e-czytników jedną z marek, która wciąż stara się w interesujący sposób rozwijać swoje produkty, jest PocketBook. Ich InkPad Color 2 wprowadza znaczną ewolucję w stosunku do swojego poprzednika, mając na celu zaoferowanie lepszych wrażeń z czytania dzięki doskonałej technologii wyświetlania kolorów.

Czytnik zachowuje tradycyjną elegancję i prostotę projektów marki. Jego klasyczna ciemna obudowa jest minimalistyczna, ale ma nowoczesny wygląd. Dzięki wymiarom 189,5 x 134 x 7,95 mm zapewnia optymalną równowagę między wygodnie dużym ekranem a mobilnością. Ważąc 267 g, nieco więcej niż jego poprzednik, urządzenie pozostaje wygodne w trzymaniu, zapewniając przyjazne dla użytkownika wrażenia podczas czytania. InkPad Color 2 zyskał także wodoodporność na poziomie IPX8, co pozwala nawet na zanurzenie go w wodzie na dłuższy czas, bez szkody dla elektroniki.

Głównym atutem InkPad Color 2 pozostaje kolorowy ekran o przekątnej 7,8 cala, który podtrzymuje zaangażowanie firmy PocketBook w rewolucję w zakresie kolorowego czytania e-booków. Rozdzielczość 300 ppi urządzenia zapewnia wyrazistość tekstu i żywy obraz, dzięki czemu idealnie nadaje się do kolorowych treści, takich jak komiksy, mangi, powieści graficzne i książki dla dzieci.

Znaczącym ulepszeniem w stosunku do poprzedniego modelu jest dodanie dostosowania temperatury barwowej światła, od zimnej bieli po ciepłe odcienie żółci, co stanowi odpowiedź na jedną z najbardziej zauważalnych wad poprzednika. Minimalizuje to zmęczenie oczu podczas długich sesji czytania lub w słabo oświetlonym otoczeniu. Warto podkreślić, że regulacja jasności ekranu nie jest automatyczna i za każdym razem czytelnik musi ręcznie regulować ustawienia w zależności od jasności pomieszczenia. Postęp, ale brak automatyzacji jest chwilami denerwujący.

Działający na Linuksie, InkPad Color 2 zapewnia łatwy w użyciu i usprawniony interfejs, choć niektórym użytkownikom może brakować różnorodności aplikacji oferowanych przez systemy oparte na Androidzie. Zarazem czytnik jest bardzo responsywny dzięki 4-rdzeniowemu procesorowi, na którego poprzednika utyskiwała część użytkowników poprzedniej generacji.

Urządzenie ma dwukrotnie zwiększoną w stosunku do oryginału pojemność do 32 GB. Jednak w przeciwieństwie do wcześniejszego modelu nie zawiera gniazda microSD do jej rozszerzenia. Może to być problemem dla miłośników kolekcjonowania znacznych ilości komiksów.

PocketBook InkPad Color 2 zachowuje szeroką kompatybilność formatów plików swojego poprzednika, w tym EPUB, PDF, AZW, MOBI, DJVU i wiele innych, w tym dźwiękowych. To kompleksowe wsparcie oferuje użytkownikom elastyczność w pozyskiwaniu treści z różnych miejsc. W połączeniu z funkcją Text-to-Speech urządzenia, użytkownicy mogą cieszyć się szeroką gamą treści w różnych formach.

Czytnik ma interfejs ekranu dotykowego ułatwiający nawigację i podobnie jak jego poprzednik oferuje również fizyczne przyciski przewracania stron, dostosowane do różnych preferencji posiadacza. Inną zachowaną funkcją jest automatyczne obracanie, którego często brakuje w wielu e-czytnikach, co pozwala na bardziej elastyczne czytanie.

InkPad Color 2 jest wyposażony w łączność Bluetooth, umożliwiając korzystanie z bezprzewodowych słuchawek lub głośników do słuchania audiobooków lub funkcji Text-to-Speech. W porównaniu z poprzednim modelem to urządzenie ma wbudowane głośniki, zapewniając większą wygodę osobom często korzystającym z funkcji audio.

PocketBook InkPad Color 2 stanowi znaczący krok naprzód dla kolorowych e-czytników. Przede wszystkim imponujący kolorowy wyświetlacz i opcja ciepłego światła tworzą atrakcyjny pakiet dla tych, którzy chcą doświadczyć kolorowego e-czytania w najlepszym wydaniu.

Jednak, jak każdy produkt, można go udoskonalić. Brak automatycznej jasności i gniazda microSD w produkcie z wyższej półki cenowej może być wadą dla niektórych użytkowników. Pomimo tego czytnik oferuje najwyższej jakości e-czytanie, a ulepszenia w stosunku do swojego poprzednika sprawiają, że warto rozważyć go dla każdego entuzjasty poszukującego kolorowego e-czytnika.

Specyfikacja

CENA 1 149 PLN

1 149 PLN EKRAN 7,8” E Ink Kaleido Plus 1404×1872 px

7,8” E Ink Kaleido Plus 1404×1872 px DPI 300 (100 dla kolorów)

300 (100 dla kolorów) PROCESOR 4x 1,8 GHz

4x 1,8 GHz RAM 1 GB

1 GB PAMIĘC NA DANE 32 GB

32 GB POJEMNOŚĆ AKUMULATORA 2 900 mAh (ok. miesiąca używania bez ładowania)

2 900 mAh (ok. miesiąca używania bez ładowania) ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth, Wi-Fi, USB-C

Bluetooth, Wi-Fi, USB-C WYMIARY 134 x 189,5 x 7,95 mm

134 x 189,5 x 7,95 mm WAGA 167 g