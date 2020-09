TEST: Moto 360 (2020)

Historia Moto 360 sięga roku 2014 i początków systemu operacyjnego Android Wear. Od tego czasu wiele się zmieniło, w tym nazwa systemu i producent – teraz odpowiedzialna jest za niego nie sama Motorola, ale eBuyNow. Sprawdźmy, czy pod nowym szyldem ma on szansę zdobyć taką samą popularność jak jego poprzednik.

Trzecia generacja smartwatcha ma okrągłą tarczę o przekątnej 42,8 mm i kopertę o grubości 11,7 mm. W porównaniu z większością nowych zegarków, Moto 360 jest pokaźny i solidny, ale podczas noszenia nie odczułem dyskomfortu związanego z jego dużą wagą. Grube ramki sprawiają, że sprzęt przypomina klasyczne czasomierze – na pierwszy rzut oka trudno nawet zauważyć, że to smartwatch.

1,2-calowy, dotykowy ekran AMOLED cieszy oko dużą jasnością i przejrzystością, także w mocnym świetle słonecznym. Wyświetlacz jest zawsze włączony; gdy akurat nie korzystamy z Moto 360, pokazuje on prostą tarczę. Na krawędzi zegarka umieszczone zostały dwa przyciski – jeden z nich pełni funkcję uniwersalnej koronki, a drugi można przypisać do konkretnej aplikacji; po jego wciśnięciu natychmiast się ona otworzy.

Smartwatch działa na Snapdragonie Wear 3100 z 1 GB pamięci RAM i 8 GB miejsca na aplikacje – to sprawdzona konfiguracja, zapewniająca płynną obsługę apek i połączenie z telefonem. Pod względem trackingu fitness Moto 360 również wypada przyzwoicie: zegarek ma żyroskop i akcelerometr, które podczas treningu w terenie współpracują z modułem GPS/Galileo. Dokładność lokalizacji okazała się porównywalna z innymi aplikacjami fitness.

Niestety, tego samego nie można powiedzieć o monitorowaniu rytmu pracy serca. W trakcie treningów wyniki były zbieżne z tym, co wskazywały inne sensory, ale podczas ciągłych, codziennych pomiarów zauważyłem, że smartwatch czasami je przerywał, przez co otrzymane wyniki musiałem uznać za niemiarodajne. Należy także pamiętać, że sprzęt jest wodoodporny jedynie do głębokości 3 ATM i nie otrzymał oficjalnej klasy IP, przez co nie radzę zabierać go na basen.

Zegarek działa na najnowszej wersji Wear OS, właściwie pozbawionej jakichkolwiek dodatków producenta. Do dyspozycji dostajemy pokaźny wybór preinstalowanych aplikacji fitness i wellness oraz nieco mniejszy zbiór tarcz, ale jeśli zauważymy, że brakuje naszej ulubionej apki, możemy ją oczywiście zainstalować przez Sklep Play.

Jedno ładowanie starcza na około dzień intensywnego użytkowania i półtora dnia średnio intensywnego. Gdy bateria jest na wyczerpaniu, smartwatch przechodzi w tryb pokazywania czasu, który zamienia inteligentny zegarek w zwykły czasomierz. Samo ładowanie przebiega szybko, chociaż brakowało mi obsługi standardu Qi – w tego typu urządzeniu byłaby ona po prostu idealnym dodatkiem.

