TEST: DJI Osmo Pocket

Od pewnego czasu w arsenale filmowców, vlogerów i youtuberów królują drony – jedno udane ujęcie z powietrza potrafi nawet przyćmić grę aktorów. Co jednak zrobić, gdy scenariusz wymaga nakręcenia także innych rodzajów scen? Do pracy przy produkcji można wtedy zatrudnić DJI Osmo Pocket, czyli kieszonkową kamerę o idealnej stabilizacji i profesjonalnej jakości wideo.

Wykorzystana w urządzeniu technologia mechanicznej stabilizacji obrazu za pomocą trzyosiowego gimbala jest przeniesiona z amatorsko-profesjonalnych dronów DJI. W Osmo Pocket jakimś cudem udało się ją wcisnąć do mieszczącej się w dłoni, ważącej jedynie 116 g kamerki, i sprawić, żeby działała bez zarzutu. Oprócz wygładzania ujęć gimbal pozwala śledzić obiekty, na przykład twarze aktorów – aby włączyć ten tryb, wystarczy wybrać żądany element na dotykowym ekranie.

W zestawie z kamerą otrzymamy plastikową osłonkę, chroniącą gimbal i obiektyw przed uszkodzeniem. Aby przygotować sprzęt do nagrywania, wystarczy kilka sekund na zdjęcie ochronnego etui i wciśnięcie przycisku Power. Dzięki temu możemy być zawsze gotowi do akcji.

DJI Osmo Pocket został wyposażony w 26-milimetrowy obiektyw o jasności f/2 z 80-stopniowym kątem widzenia – to niezbyt imponująca wartość, ale podczas testów nie odczuliśmy żadnych niedogodności z tym związanych. Współpracuje on z matrycą 12 Mpix, która potrafi uwieczniać zdjęcia 4000×3000 px, a także kręcić filmy w jakości 4K w 60 kl./s i 100 Mb/s. Oprócz tego urządzenie nagrywa w Full HD i 120 kl./s, co pozwala uzyskać efekt dynamicznego slow motion. Automatycznych trybów jest sporo, od panoram po filmy poklatkowe i motionlapse (czyli takie, gdzie oprócz obiektów porusza się kamera). Profesjonaliści mogą również zmieniać ustawienia kamery, w tym balans bieli, czułość ISO czy szybkość migawki.

Sterowanie kamerką jest proste, chociaż do zarejestrowania wymagających precyzji ujęć warto podłączyć do niej smartfona, który posłuży jako dodatkowy ekran dotykowy – Osmo Pocket współpracuje z iOS i Androidem.

Nagrane klipy zapisywane są na karcie microSD. Jeśli planujemy pracę w formacie 4K, będziemy musieli obrabiać je komputerowo; filmy 1080p mogą być edytowane za pomocą aplikacji DJI Mimo. Nie jest ona konkurencją dla Adobe Premiere, acz oferuje sporo przydatnych opcji: łączenie klipów i ich przycinanie, dodawanie filtrów czy ścieżki dźwiękowej. Szkoda tylko, że kompatybilność apki ogranicza się do kilkunastu wybranych modeli smartfonów.

DJI Osmo Pocket udowadnia, że do zrealizowania profesjonalnie wyglądającego filmu nie trzeba zatrudniać prawdziwej ekipy z dużymi, nieporęcznymi kamerami. Ten kieszonkowy sprzęt wystarczy, by uwiecznić twoje pomysły, wizje i przygody.

Specyfikacja