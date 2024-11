Polskie ceny Renault 5 E-Tech 100% Electric

Renault R5 powraca jako w pełni elektryczna ikona miejskiego stylu i innowacji. Kompaktowy samochód o długości 3,92 m, pięciomiejscowy, oferuje jednocześnie przestronny bagażnik o pojemności 326 litrów. Dzięki nowoczesnym rozwiązaniom i technologiom cyfrowym czy systemom wspomagania jazdy oraz parkowania Renault R5 może stać się idealnym towarzyszem miejskich podróży, łączącym praktyczność z wyjątkowym stylem.

Zasięg do 410 km na jednym ładowaniu i możliwość szybkiego ładowania (od 15% do 80% w zaledwie 30 minut) sprawiają, że Renault R5 jest gotowe sprostać codziennym wyzwaniom. Nowy, lekki silnik elektryczny oraz efektywniejszy akumulator podkreślają zaangażowanie Renault w technologię przyszłości. Przy całkowitej masie wynoszącej 1 450 kg (z akumulatorem 52 kWh) Renault 5 E-Tech 100% electric jest lżejsze od spalinowych hatchbacków z segmentu C, mając przy tym znacznie obniżony środek ciężkości. Bogate możliwości personalizacji – aż 200 kombinacji kolorów i detali – pozwalają każdemu dostosować samochód do własnego stylu.

Renault 5 E-Tech 100% electric jest również pierwszym samochodem wyposażonym w specjalny wiklinowy koszyk do przewozu zakupionych w piekarni bagietek, który można umieścić po prawej stronie konsoli środkowej. Prototyp koszyka został wykonany przez francuską wikliniarkę Marguerite Herlant.

Renault 5 E-Tech 100% electric wyróżnia się zaawansowaną technologią. System multimedialny openR z wbudowanymi usługami Google, sterowanie głosowe „Hej Reno” oraz planer tras dla samochodów elektrycznych podkreślają nowoczesny charakter pojazdu. Ten pełen francuskiego uroku i kreatywności samochód jest odważnym krokiem w kierunku elektrycznej przyszłości.

Poziomy wyposażenia Renault 5 E-Tech 100% electric obejmują wersje evolution, techno i iconic cinq. Ta ostatnia to edycja „Collection”, która – podobnie jak kolekcje haute couture – będzie zmieniana co roku. Na początek będzie to właśnie wersja iconic cinq. Samochód dostępny jest w pięciu kolorach nadwozia, w tym dwóch kultowych: żółtym pop i zielonym pop, inspirowanych barwami z lat 70.

Gama elektrycznego Renault 5 zawiera wiele kultowych i ponadczasowych elementów. 18-calowe koła są montowane we wszystkich wersjach, a dodatkowo każda z nich oferuje ekran o przekątnej 10,1 cala, kartę hands free, bezprzewodową łączność z Android Auto i Apple CarPlay, automatyczny hamulec ręczny oraz reflektory 100% LED z automatycznym przełączaniem świateł mijania na drogowe.

W wersji evolution samochód ma stalowe obręcze kół z kołpakami disco, inspirowane designem felg R5 Turbo. Poziom wyposażenia techno obejmuje aluminiowe obręcze kół, 10-calowy panel zegarów, system multi-sense, kamerę cofania, system multimedialny openR link z wbudowanymi usługami Google, indukcyjną ładowarkę do smartfonów, avatar Reno, podświetlany wskaźnik ładowania na masce i funkcję „auto-hold”, która utrzymuje samochód w miejscu po zdjęciu nogi z pedału przyspieszenia.

Wersja iconic cinq (techno+) oferuje dodatkowo dwukolorowe nadwozie, podgrzewane fotele i kierownicę (z trzema poziomami grzania), system parkowania bez użycia rąk, czujniki wykrywania przeszkód z przodu, tyłu i z boku, a także bogatą gamę unikalnych elementów stylistycznych.

Ceny