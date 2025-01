Samsung: Czy twój telewizor jest bezpieczny?

Współczesne technologie stosowane w telekomunikacji, inteligentnych domach oraz Smart TV zapewniają wygodę i zaawansowane funkcje, ale niosą też ze sobą wzrastające ryzyko cyberataków i naruszeń prywatności. W odpowiedzi na te zagrożenia firma Samsung od 12 lat rozwija i wdraża technologię Knox, zapewniającą wielopoziomową ochronę swoich urządzeń, w tym telewizorów, smartfonów, tabletów, pralek, lodówek i odkurzaczy.

W 2023 roku przeciętny mieszkaniec Polski posiadał średnio siedem urządzeń podłączonych do Internetu, a prognozy wskazują, że do 2028 roku liczba ta może wzrosnąć do szesnastu. Według danych Samsunga, pod koniec III kwartału 2023 roku w Polsce do Internetu było podłączonych 3,8 miliona telewizorów, 125 tysięcy pralek, 65 tysięcy piekarników i 44 tysiące lodówek tej marki. Raport PMR Market Experts na temat Internetu Rzeczy wskazuje, że całkowita liczba urządzeń podłączonych do sieci w Polsce to już blisko 300 milionów, nie licząc smartfonów, tabletów i komputerów. Tymczasem eksperci ds. cyberbezpieczeństwa alarmują, że urządzenia Smart Home były w 2023 roku atakowane średnio 10 razy dziennie.

Bezpieczeństwo inteligentnego domu zależy nie tylko od producentów urządzeń, ale również od samych użytkowników. Właściwa ochrona obejmuje:

Zmianę domyślnych haseł na bardziej skomplikowane,

Regularne aktualizacje oprogramowania,

Korzystanie z certyfikowanych urządzeń,

Monitorowanie ruchu sieciowego w inteligentnym domu.

Smart Home może stać się tak samo podatny na ataki cybernetyczne jak komputery osobiste czy laptopy używane do bankowości internetowej i zakupów online. W telewizorach Smart TV przechowujemy wrażliwe dane, takie jak adresy e-mail, hasła, dane teleadresowe czy loginy do serwisów społecznościowych.

Platforma Knox, rozwijana przez Samsunga od ponad 12 lat, zapewnia wielopoziomową ochronę urządzeń, łącząc zabezpieczenia sprzętowe i programowe. System:

Chroni przed zewnętrznymi zagrożeniami, takimi jak phishing czy malware,

Zapewnia szyfrowanie i bezpieczne przechowywanie krytycznych danych,

Ogranicza uruchamianie nieautoryzowanych aplikacji,

Kontroluje integralność procesu rozruchu urządzenia,

Stosuje Knox Vault – dedykowany moduł ochrony danych.

Wybierając telewizory, warto zwracać uwagę na certyfikaty potwierdzające ich cyberbezpieczeństwo. Telewizory Smart TV Samsunga, działające na systemie Tizen, od 12 lat spełniają najwyższe standardy ochrony. Posiadają m.in.:

Certyfikat TSI EN 303 645, dotyczący cyberbezpieczeństwa Internetu Rzeczy,

Certyfikat ETSI EN 303 645 Tested Mark, przyznany przez niemiecki instytut TÜV SÜD dla modeli Neo QLED 4K i QLED 4K 2022,

Zgodność z międzynarodowym standardem Common Criteria, który Samsung odnawia corocznie od 2015 roku,

Spełnienie norm PCI DSS, stosowanych w bankowości do ochrony danych kart kredytowych.

Dzięki usłudze Samsung Checkout, użytkownicy mogą bezpiecznie realizować płatności za treści cyfrowe i aplikacje na telewizorach Samsung Smart TV.

Bezpieczeństwo inteligentnych urządzeń, w tym telewizorów Smart TV, jest kluczowe dla ochrony prywatnych danych. Wybierając nowy telewizor, warto upewnić się, że posiada on certyfikaty gwarantujące ochronę przed cyberzagrożeniami. Nim dokonasz zakupu, zapytaj sprzedawcę, jakie zabezpieczenia oferuje dane urządzenie.