TEST: Microsoft Surface Laptop Go

Dotychczasowa oferta Microsoftu skierowana była przede wszystkim do klientów o zasobnych portfelach – urządzenia z serii Surface miały ambicje znaleźć się na półce premium tuż obok produktów Apple. Jej najnowszy przedstawiciel, Surface Laptop Go, odchodzi od tej koncepcji, stawiając przede wszystkim na relatywnie niską cenę.

W zamyśle to komputer dla studentów, uczniów i osób, które potrzebują niedrogiego sprzętu do podstawowych zastosowań – wysyłania maili, sporządzania dokumentów tekstowych, przeglądania stron internetowych czy strumieniowania filmów. Problem w tym, że propozycja Microsoftu miewa kłopoty nawet z tak prostymi czynnościami.

Surface Laptop Go otrzymał jasny, ostry ekran dotykowy 12,4 cala o rozdzielczości 1536×1024 px. Wskazuje ona, że mamy do czynienia z formatem obrazu 3:2, idealnym do przewijania długich dokumentów lub stron internetowych i zdecydowanie mało przekonującym podczas oglądania filmów o proporcjach 21:9.

Matrycę otaczają ramki, nieprzesadnie grube, ale zauważalne; sporo przestrzeni obcięte zostało szczególnie u dołu ekranu. Jakość wykonania jest mocną stroną laptopa: urządzenie sprawia wrażenie solidnego i wytrzymałego, a smukły, estetyczny design prezentuje się nieźle niezależnie od tego, czy zamkniemy pokrywę, czy też ją uchylimy.

Podczas pracy na Surface Laptop Go brakowało nam podświetlenia klawiszy – w sprzęcie przeznaczonym do pracy w każdych warunkach to miły dodatek – ale samo pisanie nie nastręczyło nam specjalnych frustracji. Klawisze są dość duże i responsywne. Podobne wrażenie wywołał w nas trackpad, stosunkowo mały, ale precyzyjny.

Kolejną mocną stroną komputera jest jego przenośna konstrukcja. Surface Laptop Go waży zaledwie 1,11 kg, na tyle mało, by wygodnie podtrzymywać go jedną dłonią. Do dyspozycji otrzymujemy port USB-C i USB-A, minijacka 3,5 mm oraz złącze Surface Connect służące do podłączania różnych akcesoriów Microsoftu.

Na górnej ramce umieszczona jest kamerka internetowa 720p, która… nie obsługuje sztandarowego produktu firmy z Redmond, Windows Hello. Zamiast niej otrzymujemy czytnik linii papilarnych, wbudowany w przycisk startu, chociaż na ten luksus możemy liczyć tylko w wyższych konfiguracjach.

Pod powierzchnią

Testowany egzemplarz Surface Laptop Go był wyposażony w procesor Intel Core i5-1035G1 10. generacji, któremu towarzyszyło 8 GB pamięci RAM i dysk SSD 128 GB. To w sumie najniższa konfiguracja warta rozważenia – najtańsza wersja ma zaledwie 4 GB RAM-u i 64 GB miejsca na dysku, co utrudnia sensowną pracę w kilku oknach przeglądarki naraz lub multitasking pomiędzy kilkoma programami.

Dodatkowa pamięć operacyjna zdecydowanie usprawnia działanie urządzenia – czynności takie jak edycja dokumentów tekstowych czy przeglądanie sieci, odbywają się płynnie i bez większego zająknięcia. Podczas bardziej zasobożernych procesów (na przykład edycji zdjęć) Surface Laptop Go potrafił się mocno nagrzać, przez co trzymanie go na kolanach stawało się niekomfortowe. Nie ma co liczyć na jakiekolwiek poważne granie lub kodowanie wideo; przy tak wymagających zajęciach komputer staje się frustrująco powolny. Dużo zależy zatem od użytkownika – jeżeli szukasz sprzętu stricte do pracy biurowej, procesor Core i5 da radę.

Spore zastrzeżenia mamy także do czasu pracy na baterii. Dwugodzinne strumieniowanie filmu przy maksymalnej jasności ekranu wyczerpało akumulator ze 100 do 73%, co daje około sześciu godzin intensywnej pracy na jednym ładowaniu. Gdy matryca była w połowie przygaszona, komputer potrafił wytrzymać jakieś 9-10 godzin na baterii – w porównaniu z innymi ultrabookami to nieszczególny wynik.

Siłą Surface Laptop Go miała być jego cena, jednak i na tym froncie urządzenie nie wypada zbyt pozytywnie. Najtańsza wersja kosztująca 3 tysiące złotych, okazała się śmiesznie słaba, a droższe konfiguracje zaczynają zbliżać urządzenie do pułapu cenowego lepszej konkurencji. Szkoda, że podczas cięcia kosztów Microsoft nie pomyślał o tym, że rezygnacja z niektórych funkcji obniży nie tylko cenę komputera, ale także poziom satysfakcji jego użytkowników.

