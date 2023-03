Większy ekran, więcej wrażeń

Rozwój i rozszerzenie oferty serwisów streamingowych nie tylko o topowe filmy i seriale, ale także transmisje sportowe, koncerty muzyczne czy spektakle teatralne powodują zmianę sposobu konsumowania tych treści. Coraz częściej wybieramy pozostanie w domu aniżeli wyjście do kina, teatru czy sportowy wieczór z kolegami w klubie. Trend ten wpływa również na wyposażenie naszych domów w najwyższej jakości sprzęt RTV. Wybory konsumentów jasno wskazują, że kupowane są ekrany, które gwarantują doskonałe doznania wizualne i dźwiękowe. Przeprowadzone przez Samsung i IA Collaborative badania potwierdzają, że aż 8 na 10 konsumentów dokonało wymiany telewizora na większy i nie żałuje tego wyboru, co więcej 98% jest wysoce zadowolonych z faktu zakupu super dużego telewizora.

Jeszcze kilka lat temu dostęp jedynie do programów telewizyjnych oferowanych przez publicznych i prywatnych nadawców, nie pozwalała na swobodne wybieranie treści. W dobie telewizji na życzenie, bezproblemowego oglądania różnorodnych transmisji live czy grania w gry wideo, które jakością obrazu nie odbiegają od topowych produkcji filmowych, widzowie chcą doświadczać perfekcyjnego obrazu połączonego z doskonałym dźwiękiem, czyli mówiąc wprost przenieść się na stadion sportowy czy wszystkimi zmysłami odbierać akcję filmu czy gry. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu technologii zapewniających doskonały, płynny obraz, wyjątkowe odwzorowanie kolorów, komfortowy kąt widzenia czy wreszcie przestrzenny dźwięk. Warto także podkreślić, że nie bez znaczenia jest wygląd telewizora, który mimo dużych rozmiarów, łatwo można dopasować do naszego wnętrza i w ten sposób zbudować domowe centrum rozrywki z prawdziwego zdarzenia. Przyjrzyjmy się ofercie super dużych telewizorów firmy Samsung, która od kilkunastu lat przewodzi w tym segmencie i w każdym roku, a zwłaszcza w ostatnich miesiącach, potrafi zaskoczyć i zaspokoić potrzeby nawet najbardziej wymagających widzów.

Im więcej, tym lepiej

Jednym z ciekawszych telewizorów w ofercie Samsung jest model 98QN90A. Zastosowano w nim technologię Quantum Mini LED, która powoduje, że podświetlenie ekranu jest kontrolowane na całej jego powierzchni, a każdy detal obrazu jest wyraźny zarówno w scenach ciemnych, jak i jasnych. Ekran ten wykorzystuje technologię głębokiego uczenia – Procesor AI precyzyjnie optymalizuje i ulepsza oglądane treści w czasie rzeczywistym, a inteligentne skalowanie zapewnia zachwycającą rozdzielczość zbliżoną do 4K. Quantum Mini LED oferuje również spektakularne wrażenia podczas oglądania HDR. Technologia Neo Quantum HDR 2000 pozwala uzyskać niesamowitą głębię kolorów i zwiększa kontrast każdej sceny, a przez to pozwala dostrzec nawet najdrobniejsze szczegóły.

Docenią to z pewnością fani sportowych transmisji czy gracze. Jeśli jesteśmy przy odwzorowaniu kolorów nie można pominąć technologii Quantum Dot – to ona odpowiada za 100% natężenie kolorów i miliard odcieni, które możemy zobaczyć na ekranie. Wyjątkową płynność, zwłaszcza podczas scen akcji, gwarantuje Zaawansowany Upłynniacz Ruchu+. Jego zastosowanie spowodowało poprawę ruchu do 120 Hz w 4K, a to przełożyło się na dynamiczny obraz bez opóźnień i rozmyć w każdym wyścigu – bez względu na to, czy jesteś fanem sportów motoryzacyjnych czy graczem Gran Turismo 7. Model 98QN90A wyposażono w Powłokę Antyrefleksyjną, która eliminuje rozpraszające odblaski. Co więcej, telewizor ten gwarantuje doskonały wręcz ultra szeroki kąt widzenia bez względu na to, czy siedzimy na wprost ekranu czy z boku. Dzięki temu mamy pewność, że każdy widz będzie mógł doświadczyć identycznych wrażeń podczas oglądanego filmu czy meczu.

Coraz większe telewizory są domeną nie tylko kinomaniaków, ale coraz częściej graczy, melomanów i fanów sportowych transmisji.

Samsung poza doskonałym obrazem, gwarantuje także świetny dźwięk i nie inaczej jest w przypadku 98QN90A. Został on wyposażony w technologię Dźwięku Podążającego za Obiektem+, która w połączeniu z wbudowanym systemem głośników 4.2.2 dostarcza brzmienie kinowej jakości. Przyjemnymi dodatkami są Aktywny Wzmacniacz Głosu, który w czasie rzeczywistym wychwytuje domowe odgłosy zagłuszające telewizor i inteligentnie dopasuje głośność dialogów, aby nie umknęło nam żadne słowo oraz Optymalizacja Dźwięku do rodzaju pomieszczenia. Umożliwia ona dopasowanie dźwięku płynącego z telewizora np. do wielkości przestrzeni czy ze względu na rodzaj oglądanego programu.

Pewną wątpliwością przy wyborze 98” telewizora może być jego gabaryt. Należy jednak wszystkich uspokoić, że inżynierowie Samsunga do perfekcji opanowali konstruowanie smukłych ekranów, które bez względu na to czy są ustawione na szafce RTV czy powieszone na ścianie nie zabierają dużej przestrzeni. Jest to możliwe dzięki Neo Slim Design, która stawia przede wszystkim na elegancję i kompaktowość ekranu. Tak przy rozmiarze 98” możemy mówić o kompaktowości – sam telewizor 98QN90A ma grubość poniżej 4 cm! A dodatkowo bezramkowa konstrukcja powoduje, że na ścianie wygląda jak dzieło sztuki… nowoczesnej.

Micro LED w dużym formacie

Prawdziwą rewolucję w tym segmencie mogą jednak wywołać telewizory Micro LED o przekątnej do 114”. Samsung ogłosił podczas tegorocznych targów CES w Las Vegas te luksusową i najbardziej nowoczesną serię ekranów, które zaspokoją potrzeby użytkowników domowych, a także właścicieli przestrzeni biznesowych czy centrów konferencyjnych. W ekranach Micro LED zastosowano mikrometrowe diody, które pozwalają zrezygnować z modułu podświetlenia i filtrów kolorów używanych w urządzeniach konwencjonalnych. Rozwiązanie to przekłada się na niezwykle realistyczne barwy i wysoką jasność, która jest zasługą 24 milionów samoemisyjnych indywidualnie sterowanych diod LED, a także wielu innych technologii opracowanych przez firmę Samsung. Warto zaznaczyć, że wyjątkowe wrażenia z oglądania potęguje Design Monolitu, gdzie ekran zajmuje ponad 99% powierzchni urządzenia. Oznacza to, że w zasadzie nie ma elementów, które odwracają uwagę widza od wydarzeń na ekranie. W telewizorach Micro LED doskonały obraz łączy się z równie wciągającym dźwiękiem. Samsung wykorzystał tu bowiem flagowe rozwiązania potęgujące wrażenia audio – Dźwięk Podążający za Obiektem Pro czy Q-Symphony. Aktualnie dostępny jest telewizor Micro LED o przekątnej 110”, jednak już od kwietnia tego roku będzie można zamawiać modele w czterech rozmiarach – 76, 89, 101 i 114 cali. Jak podkreślają przedstawiciele firmy Samsung, pierwsze sprzedane egzemplarze tych luksusowych telewizorów pokazują, że potencjał rynku supertelewizorów jest ogromny i nie brakuje użytkowników, którzy oczekują nie tylko dużych ekranów, ale przede wszystkim technologii, które dostarczą niesamowitych wrażeń z oglądania różnorodnych treści.

Do niedawna wybór 55” telewizora oceniany był jako fanaberia. Dziś konsumenci decydując się na 85” modele zastanawiają się nad jeszcze większym ekranem. Jest to związane z tym, że mamy dostęp do doskonałej jakości treści w wysokiej rozdzielczości, a chcemy w pełni korzystać z wrażeń płynących z ulubionych filmów, a przede wszystkim transmisji sportowych czy rozgrywek gamingowych. Nie sposób zatem nie korzystać z dobrodziejstw, jakie dostarczają nam telewizory Samsung, aby cieszyć się wyjątkowym obrazem i perfekcyjnym dźwiękiem. Zwłaszcza, kiedy twórcy nie kapitulują i w wyścigu technologicznych nowinek dostarczają coraz to lepsze efekty swojej pracy.