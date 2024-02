TEST: Dyson V15s Detect Submarine

W końcu trafia na nasz rynek Dyson V15s Detect Submarine i jest to pierwszy odkurzacz Dysona, który może również służyć jako mop. Standardowy V15 to jeden z dwóch najlepszych odkurzaczy pionowych na świecie (drugi też jest produkcji Dysona), dlatego wiązałem z V15s Detect Submarine duże nadzieje. I choć nie spełnił ich w całości, przynajmniej mogę powiedzieć, że rekomendacja produktu dla określonych grup użytkowników będzie prosta.

Zestaw Dyson V15s Detect Submarine to w podstawie odkurzacz V15 Detect z wymienialnymi i możliwymi do dokupienia końcówkami z klasycznego modelu pomiędzy dostępnymi wariantami Fluffy i Absolute (2 899 – 3 579 PLN).

Wydajność odkurzania jest fenomenalna przede wszystkim dzięki dwóm podstawowym elektroszczotkom. Podświetlana Fluffy Optic do podłóg twardych zachwyca skutecznością, spotęgowaną wrażeniami wizualnym, które zawdzięcza wiązce światła, pokazującej z jak dużą ilością kurzu i innego rodzaju brudu mamy na co dzień do czynienia. Digital Motorbar z kolei fenomenalnie nadaje się do dywanów czy wykładzin, z grzebieniami zapobiegającymi plątaniu. I żeby była jasność – to, jak działają te elektroszczotki nie ma żadnej konkurencji na rynku, zbierając z niewiarygodną łatwością drobne i duże zanieczyszczenia, jak również sierść zwierząt.

Warto wspomnieć, że V15s automatycznie dostosowuje moc ssania w górę lub w dół w zależności od stopnia zabrudzenia podłogi i rodzaju cząstek, pomijając możliwość manualnej regulacji. Wbudowany ekran LCD wyświetla w czasie rzeczywistym pozostały czas pracy baterii, który zmienia się w zależności od używanej końcówki i poziomu mocy. Ogólnie możemy liczyć na godzinę korzystania bez konieczności ładowania. Baterię można łatwo wyjąć, a sam proces jej ładowania może odbywać się w pozycji stojącej dzięki załączonemu uchwytowi ściennemu lub przez użycie dokupowanej oddzielnie stacji dokującej.

Dodatki załączone w pudełku to również końcówka szczelinowa, dwufunkcyjna końcówka Combi i mini elektorszczotka zapobiegająca plątaniu włosów, która świetnie sprawdza się w sprzątaniu kanap, materaców i foteli samochodowych. To bardzo dobry zestaw startowy, do którego większość osób nie będzie potrzebowała niczego więcej.

A teraz ogłaszam pełne zanurzenie – przejdźmy do najważniejszej części nowego produktu, nowej

elektroszczotki do czyszczenia podłóg twardych na mokro – Dyson Submarine. Końcówka do mopowania zawiera mały zbiornik na wodę o pojemności 300ml, która następnie jest rozprowadzana po miękkim wałku, którym myje się podłogę. Końcówka w pewnym sensie zbiera brudną wodę do wewnętrznego zbiornika, aby można było go później opróżnić. Na jednym zbiorniku można umyć do 110 metrów kwadratowych.

Jako mop wyjątkowo dobrze radzi sobie z szorowaniem zaschniętych plam i ogólnym odświeżaniem podłóg, a przy tym jest niezwykle łatwy w obsłudze

Elektroszczotka Submarine sama w sobie nie zasysa – nie ma przepływu powietrza ani otworu na końcu głowicy, więc nie pobiera wody aż do rączki. Całe mycie odbywa się mechanicznie. W praktyce oznacza to, że świetnie radzi sobie z uporczywymi, zaschniętymi plamami, bez względu czy są to takie, które są pozostałością jedzenia czy śladów butów w porze jesienno-zimowej. Nie zbierze natomiast rozlanych płynów, a w przypadku zanieczyszczeń mieszanych, np. piasku i zaschniętego błota w przedpokoju – najpierw należy użyć końcówki do odkurzania, a dopiero później do mopowania.

Sama obsługa V15s z końcówką Submarine to czysta przyjemność. Urządzenie jest bardzo zwrotne, a jego rozmiary sprawiają, że sprzątanie jest naprawdę łatwe. Końcówka została skonstruowana w sposób, który sprawia, że późniejsze czyszczenie jest banalnie proste. Niestety zimą suszenie wałka trwa długo i po dobie nadal potrafi być lekko wilgotny.

Submarine jest zatem głowicą przydatną, która zarazem w wielu domach nie wyeliminuje z niego miejsca na klasycznego mopa. Sprawę znacznie ułatwiałoby, gdyby końcówka była kompatybilna ze standardowym odkurzaczem V15. Taka wymienność funkcjonowania różnych akcesoriów była wielkim plusem poprzednich urządzeń marki. Tutaj jednak nie dało się jej zaimplementować i V15s jest jedynym urządzeniem, które obsługuje elektroszczotkę Dyson Submarine. Po podłączeniu go do modelu V15 po prostu nie będzie działać. Posiadacze V15 mogą więc nie czuć się komfortowo z wymienianiem całego urządzenia jedynie dla Submarine. Co natomiast z nowymi klientami? Dla nich zakup może być bardziej oczywisty przez fakt kupowania jednego z najlepszych odkurzaczy pionowych na rynku. Dlaczego jednego z najlepszych a nie najlepszego? Trudno jest jednoznacznie wskazać czy na to miano zasługuje V15 czy inny produkt Dysona – Gen5detect, który kosztuje tyle samo co V15s, jest nieco mocniejszy, ale oczywiście nie pozwala na montaż końcówki mopującej.

W tym całym zamieszaniu na koniec należy jednak przypomnieć o jednym. Jako bezprzewodowy odkurzacz Dyson V15s jest wciąż złotym standardem Dysona, a jego siła ssąca, funkcje i końcówki wywrą wrażenie nawet na największych niedowiarkach. Jako mop wyjątkowo dobrze radzi sobie z szorowaniem zaschniętych plam i ogólnym odświeżaniem podłóg, a przy tym jest niezwykle łatwy w obsłudze. Jak na lidera wystarczająco, ale od rewolucjonisty oczekiwałem nieco więcej.

Specyfikacja

CENA 4 299 PLN

4 299 PLN MOC 660 W

660 W WYMIARY 164,4 x 25 cm