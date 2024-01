TEST: Withings ScanWatch 2

Withings to cichy innowator w świecie smartwatchy. Stworzył pierwszy zegarek hybrydowy i wyprodukował niektóre z ciekawszych urządzeń wearables. ScanWatch 2 to najbardziej zaawansowany zegarek firmy w historii, będący kontynuacją oryginalnego ScanWatch z 2020 roku.

Withings opracował swój podstawowy projekt w 2017 roku, kiedy to zaprezentowano Steel HR. Był to pierwszy zegarek firmy z małym iluminatorem, oferującym o wiele więcej możliwości niż tylko liczenie kroków. ScanWatch 2 jest nieco bardziej zabudowaną konstrukcją niż inne zegarki Withings – ma jasną obudowę ze stali nierdzewnej i ochronną kopułkę z ultratwardego szafiru. Zegarek łączy w sobie prawdziwe, ruchome wskazówki zegarka analogowego z inteligentnymi elementami do monitorowania zdrowia.

Najnowszym dodatkiem ScanWatch 2 jest czujnik temperatury. Takie rozwiązanie zrobiło się głośne przy okazji Apple Watch Ultra, w którym zastosowano dwa czujniki do oszacowania podstawowej temperatury ciała. W projekcie Apple głównym celem jest ustalenie czasu owulacji, aby pomóc osobom starającym się o dziecko. Podejście Withings jest nieco inne. ScanWatch 2 pozwala sprawdzić, kiedy temperatura ciała zaczyna odbiegać od normy, co może być oznaką choroby. Przydałoby się to kilka lat temu, ale ludzie wciąż chorują na COVID i przeziębienia, prawda?

Zegarek mierzy temperaturę 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Podobnie jak Apple wskazuje zarówno temperaturę skóry, jak i otoczenia. ScanWatch 2 może śledzić też cykl menstruacyjny, ale opiera się na wprowadzanych danych, a nie na czujniku temperatury. Pewnie byłaby to ciekawa opcja dla części kobiet czy par w kolejnej wersji oprogramowania.

Rzadko kiedy zachodzi potrzeba zdjęcia zegarka Withings ScanWatch, ponieważ ma on wodoodporność do 5 ATM, a bateria wytrzymuje do 30 dni bez ładowania.

Niewielki wyświetlacz OLED zegarka Withings ScanWatch 2 wygląda doskonale i zapewnia zaskakującą klarowność, biorąc pod uwagę, że jest to mały, monochromatyczny iluminator. Withings twierdzi, że jest to ekran o gęstości 282 ppi, wykorzystujący 14 504 piksele, co czyni go nieco mniej ostrym niż wyświetlacz Apple Watch.

Użytkownicy mają do wyboru koperty o średnicy 38 i 42 mm, podobnie jak w oryginalnym ScanWatch, a Withings zaznacza, że ten nowy model jest nieznacznie grubszy, aby pomieścić nowy czujnik temperatury.

Pozostałe funkcje ScanWatch 2 są w całości przejęte z oryginalnego ScanWatcha. Dostajemy choćby czujnik EKG, który pozwala dokładniej przyjrzeć się rytmowi serca niż optyczny czujnik tętna, aby wykryć oznaki arytmii. Zegarek nie ma jednak GPS. To bardziej więc watch zdrowotny niż hardcorowa opaska fitness, choć nadal ma 40 trybów śledzenia aktywności.

Zegarki Withings starzeją się bardzo dobrze i są faktycznie produktami na lata, ale aktualizacja jednego z najlepszych modeli jest zawsze mile widziana. ScanWatch 2 wykorzystuje wszystko, co sprawiło, że oryginalny ScanWatch odniósł sukces, i dodaje do swojej oferty kolejną funkcję, a wszystko to w unikalnej formie wizualnej, która spodoba się miłośnikom analogowej elegancji.

Specyfikacja

CENA 1 619 PLN

1 619 PLN WYŚWIETLACZ OLED, monochromatyczny

OLED, monochromatyczny ŁĄCZNOŚĆ Bluetooth

Bluetooth CZUJNIKI akcelerometr, echokardiogram, pulsoksymetr, pulsometr, termometr

akcelerometr, echokardiogram, pulsoksymetr, pulsometr, termometr WAGA 35 g