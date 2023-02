Najnowszy Apple Watch, czyli dobry pomysł na prezent w 2023

Dla wielu smartwatch Apple to wyłącznie gadżet. Dla innych – funkcjonalne urządzenie na co dzień. W każdym razie najnowszy Apple Watch stanowi doskonały wybór na prezent urodzinowy bądź z okazji awansu, dajmy na to. Dlaczego? Komu najbardziej przyda się smartwatch? Już wyjaśniamy!

Jaki jest najnowszy Apple Watch?

Jeśli chodzi o to, co można obecnie kupić w Polsce, najnowsze modele Apple Watch to SE 2 generacji, Ultra oraz Series 8. Wszystkie miały premierę wczesną jesienią 2022 roku. W tej chwili legendarna korporacja z Cupertino pracuje nad smartwatchem SE 3 oraz Apple Watch X, który ma być ulepszeniem Series 8. Jak to wyjdzie w praktyce, zobaczymy dopiero w 2024 roku. Wiele może się do tego czasu zmienić, więc na tym etapie nie warto wdawać się w spekulacje. Warto natomiast zwrócić uwagę na zalety smartwatchy, które już dziś mogą Państwo zamówić w internecie i sprezentować bliskiej osobie. Wcześniej jednak trzeba sobie odpowiedzieć na kolejne pytanie…

Dla kogo smartwatch Apple?

Już we wstępie do tego artykułu zaznaczyliśmy, że zdania na temat smartwatcha są podzielone. To debata, w której decydującym czynnikiem nie jest samo urządzenie, lecz styl życia lub podejście do elektroniki w ogóle. Prawdą jest bowiem to, że żaden tradycyjny zegarek nie ma takich możliwości, co Apple Series 8 GPS Cellular na przykład. Z drugiej jednak strony klasyczny czasomierz to wyraz elegancji i dobrego smaku, chociaż Apple Watch 8 również doskonale pasuje do garnituru. Oznacza to, że smartwatch na prezent okaże się trafionym pomysłem, jeśli dana osoba rzeczywiście będzie umiała go docenić. Młody menadżer zaznajomiony ze środowiskiem Apple na pewno wykorzysta potencjał najnowszych technologii i będzie z nich korzystał w połączeniu ze swoim laptopem MacBook Air czy telefonem iPhone Pro. Dla kogoś takiego inteligentny zegarek to uzupełnienie codzienności, w której elektronika odgrywa znaczącą rolę. Podobnie można powiedzieć o ludziach aktywnych fizycznie. Rower, bieganie, udział w maratonach górskich… To są aktywności, gdzie monitorowanie temperatury i pulsu oraz funkcje alarmowe SOS stanowią cenne dodatki.

A smartwatch dla dzieci? Czy to dobry pomysł? No cóż, nie da się ukryć, że współczesny nastolatek jest zaprzyjaźniony z elektroniką. To w jego życiu się raczej nie zmieni, a wręcz przeciwnie. Technologia cyfrowa i nowoczesne urządzenia bezprzewodowe będą coraz bardziej dominować w edukacji i życiu zawodowym. To nieuniknione. W związku z tym naprawdę warto przyzwyczajać dziecko do takiej rzeczywistości. Biorąc to pod uwagę, nowy Apple Watch jak najbardziej powinien znaleźć się na Państwa liście, jeśli chodzi o prezenty dla młodzieży.

Apple Watch Series 8

Skoro już wiemy, jaki jest najnowszy Apple Watch i komu można go sprezentować, skupmy się teraz na poszczególnych modelach. Produkty Apple Series 8 są naszpikowane funkcjami. Wiele z nich jest nastawiona na monitorowanie zdrowia, a ulepszona aplikacja Trening z pewnością przyda się sportowcom, choć nie tylko. Pomocne będzie również śledzenie cyklu snu. Dzięki tej funkcji można skutecznie przeanalizować wypoczynek i wprowadzić pewne zmiany, aby poprawić jego jakość.

Series 8 to także idealny smartwatch do iPhone. Jest jego niemal naturalnym przedłużeniem dzięki łączności bezprzewodowej doprawdy godnej XXI wieku. Odbieranie i anulowanie połączeń, czy sprawdzanie maili na niegasnącym wyświetlaczu Retina jest banalnie proste. Co więcej, Apple Watch 8 jest wyposażony w wykrywanie wypadków. Jeśli Państwa dziecko upadnie i starci przytomność, jego smartwatch to wychwyci i automatycznie powiadomi służby ratunkowe. Takie powiadomienie można również wysłać manualnie, gdy na przykład dojdzie do skręcenia kostki w górach. Apple Watch najnowszy to więc wyjątkowo praktyczny prezent, nie sądzą Państwo?

Apple Watch Ultra

Smartwatch Ultra od Apple’a to już droższa opcja. Flagowy model wyposażony w najbardziej nowoczesne technologie można porównać do MacBooka Pro. Oczywiście ten zegarek nie ma takich samych możliwości, ale stanowi topowy model w swojej kategorii wagowej. Czym Ultra różni się od Series 8? Jest trochę większy. Jego koperta ma imponujący rozmiar 49 mm. Ten model jest też bardziej wytrzymały i nadaje się do nurkowania czy jazdy na nartach wodnych lub innego typu aktywności związanej z dużą głębokością albo prędkością przepływu wody. Aplikacja Oceanic+ to swego rodzaju komputer pokładowy osoby znajdującej się pod wodą. Wodoodporność Apple Watch Ultra pozwala na nurkowanie do 100 metrów zgodnie z normą ISO 22810. Zaleca się jednak, aby nie przekraczać głębokości 40 m.

Apple Watch SE 2 generacji

Choć Apple Watch najnowszy z serii Ultra to bardzo zaawansowany sprzęt, lepszym pomysłem na prezent może okazać się model SE. To tzw. opcja budżetowa. W porównaniu z pozostałymi smartwatchami będzie nieco uboższa, a i ekran będzie mniejszy, lecz mogą być Państwo pewni – to wciąż konkretny poziom technologiczny. Model SE 2gen sprawdzi się świetnie jako codzienny smartwatch do iPhone.