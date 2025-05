OPPO wprowadza język polski dla funkcji AI

Smartfony stały się nieodłącznym elementem naszej codzienności – to nie tylko narzędzia do komunikacji, ale także urządzenia, które znacznie zwiększają naszą produktywność, ułatwiają codzienne zadania i stają się osobistymi asystentami. W miarę jak technologia rozwija się w zawrotnym tempie, coraz częściej w telefonach zainstalowane są zaawansowane funkcje oparte na sztucznej inteligencji. OPPO, jeden z liderów w branży smartfonów, właśnie ogłosił kolejną innowację, która z pewnością przypadnie do gustu polskim użytkownikom. Firma wprowadza język polski dla wybranych funkcji AI w swoich modelach z serii OPPO Reno oraz Find, co otwiera nowe możliwości dla osób, które chcą maksymalnie wykorzystać potencjał swojego smartfona.

OPPO – marka, która stawia na inteligentną pomoc w codziennym życiu

OPPO od lat słynie z innowacyjnych rozwiązań w dziedzinie smartfonów. Niedawno firma zaprezentowała najnowszą serię smartfonów OPPO Reno13, która w Polsce zdobyła już dużą popularność. W odpowiedzi na rosnące oczekiwania polskich użytkowników, OPPO zdecydowało się na kolejną aktualizację, która wprowadza język polski do szeregu funkcji opartych na sztucznej inteligencji. Dzięki tej decyzji, korzystanie z nowoczesnych narzędzi, które dotąd były dostępne głównie w języku angielskim, stało się teraz bardziej przystępne dla szerokiego kręgu użytkowników w Polsce.

Robert Sierpiński, PR Manager w OPPO, wyjaśnia: „Otrzymaliśmy wiele sygnałów, że polscy użytkownicy nie mogą doczekać się języka polskiego w naszych funkcjach AI. I oto są – niedługo po premierze najnowszej serii OPPO Reno13. To nowość, która sprawi, że korzystanie z technologii OPPO będzie jeszcze przyjemniejsze i bardziej efektywne.”

Nowe funkcje AI – krok ku przyszłości

Aktualizacja oprogramowania OPPO dotyczy kilku kluczowych funkcji. Dzięki nowym narzędziom użytkownicy będą mogli łatwiej zarządzać swoim czasem, organizować zadania, a także przetwarzać informacje w bardziej intuicyjny sposób.

Wśród najważniejszych nowości, które zyskały wsparcie w języku polskim, znajduje się AI Toolbox 2.0 – dodatek do inteligentnego paska bocznego. Narzędzie to jest prawdziwym centrum dowodzenia, które oferuje szereg funkcji wspierających codzienne czynności użytkownika. Warto przyjrzeć się niektórym z nich, które już teraz dostępne są w polskiej wersji językowej:

Podsumowanie AI – funkcja, która analizuje treść strony internetowej, artykułu lub dokumentu, a następnie tworzy z niej tekstowe podsumowanie, które zawiera najważniejsze informacje. To narzędzie przyda się każdemu, kto chce szybko przyswoić kluczowe informacje, bez konieczności czytania całego tekstu.

– funkcja, która analizuje treść strony internetowej, artykułu lub dokumentu, a następnie tworzy z niej tekstowe podsumowanie, które zawiera najważniejsze informacje. To narzędzie przyda się każdemu, kto chce szybko przyswoić kluczowe informacje, bez konieczności czytania całego tekstu. Tłumaczenie ekranu – funkcja ta pozwala na tłumaczenie tekstu, który jest aktualnie wyświetlany na ekranie smartfona. To szczególnie przydatne, gdy przeglądamy obcojęzyczne strony internetowe lub aplikacje, a potrzebujemy natychmiastowego tłumaczenia.

– funkcja ta pozwala na tłumaczenie tekstu, który jest aktualnie wyświetlany na ekranie smartfona. To szczególnie przydatne, gdy przeglądamy obcojęzyczne strony internetowe lub aplikacje, a potrzebujemy natychmiastowego tłumaczenia. Pisanie AI – narzędzie, które po wprowadzeniu kilku informacji, potrafi wygenerować post lub komentarz do mediów społecznościowych. Dzięki tej funkcji tworzenie treści na platformach społecznościowych staje się prostsze i szybsze, co z pewnością docenią osoby prowadzące blogi, content creatorzy czy firmy.

– narzędzie, które po wprowadzeniu kilku informacji, potrafi wygenerować post lub komentarz do mediów społecznościowych. Dzięki tej funkcji tworzenie treści na platformach społecznościowych staje się prostsze i szybsze, co z pewnością docenią osoby prowadzące blogi, content creatorzy czy firmy. Mowa AI – pozwala na odczytanie na głos wybranego artykułu, co stanowi doskonałą alternatywę dla osób, które chcą odpocząć od patrzenia na ekran. Funkcja ta przyda się również w przypadku osób, które preferują słuchanie treści zamiast ich czytania.

– pozwala na odczytanie na głos wybranego artykułu, co stanowi doskonałą alternatywę dla osób, które chcą odpocząć od patrzenia na ekran. Funkcja ta przyda się również w przypadku osób, które preferują słuchanie treści zamiast ich czytania. Odpowiedź AI – funkcja pomocna w kontekście rozmów, zarówno w aplikacjach komunikacyjnych, jak i w pracy. Sztuczna inteligencja sugeruje kontekstowe odpowiedzi w różnych stylach, co pozwala na szybsze i bardziej efektywne prowadzenie konwersacji.

AI – asystent, który wspiera w codziennych zadaniach

Nowe funkcje OPPO to nie tylko narzędzia dla osób, które potrzebują wsparcia w pracy czy nauce. Firma wprowadza także innowacyjne rozwiązania, które pozwolą na efektywniejsze organizowanie codziennych zadań i obowiązków. Jednym z takich narzędzi jest Asystent AI dla Notatek, który umożliwia szybkie opracowanie tekstu notatki. Dzięki tej funkcji użytkownicy mogą w prosty sposób poprawić gramatykę, dostosować styl pisania, a także zadbać o to, by ich notatki były bardziej klarowne i zrozumiałe.

Funkcja Podsumowanie AI znajdzie również zastosowanie w bardziej zaawansowanych sytuacjach – umożliwia ona generowanie podsumowań długich artykułów czy dokumentów, co stanowi doskonałe narzędzie dla osób, które nie mają czasu na czytanie całych tekstów, ale chcą zapoznać się z ich istotą.

Kolejnym wartym uwagi narzędziem jest AI Rewrite, które pozwala na przepisanie konkretnej treści w bardziej rozwiniętą, dłuższą formę. Jest to funkcja szczególnie przydatna w przypadku pisania raportów, esejów czy artykułów, które wymagają nieco bardziej rozbudowanej formy.

Przyszłość funkcji AI – plany OPPO na przyszłość

Firma OPPO nie spoczywa na laurach i zapowiada kolejne zmiany, które z pewnością zainteresują polskich użytkowników. Już wkrótce użytkownicy smartfonów OPPO będą mogli skorzystać z funkcji Podsumowanie Nagrania AI, która przetwarza nagrania audio na zapis tekstowy i organizuje go w notatki zawierające kluczowe informacje, takie jak lista rzeczy do zrobienia, godziny czy lokalizacje. To narzędzie przyda się osobom, które regularnie nagrywają spotkania, wykłady czy rozmowy biznesowe i potrzebują szybko przetworzyć zebrane informacje.

OPPO na polskim rynku – kolejny krok ku doskonałości

Dzięki wprowadzeniu języka polskiego do funkcji AI, OPPO udowadnia, że zależy jej na komforcie użytkowników w Polsce. Nowe narzędzia, opierające się na sztucznej inteligencji, to krok w stronę jeszcze większej efektywności i wygody. Z pewnością będą one miały pozytywny wpływ na codzienne życie użytkowników, umożliwiając im szybsze i łatwiejsze wykonywanie wielu zadań, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym.

Polscy użytkownicy mogą już teraz cieszyć się tymi nowościami w całej serii Reno13 (model Pro, 13, FS i F), całej serii 12 oraz OPPO Find X8 Pro. OPPO z pewnością będzie nadal rozwijać swoje technologie, aby dostarczać użytkownikom jak najlepsze doświadczenia z korzystania z nowoczesnych smartfonów.

Podsumowanie

Wprowadzenie języka polskiego do funkcji AI w smartfonach OPPO to doskonała wiadomość dla polskich użytkowników. Dzięki nowym narzędziom, takim jak AI Toolbox 2.0, Asystent AI czy AI Rewrite, korzystanie z urządzeń OPPO stanie się prostsze, bardziej intuicyjne i efektywne. Firma OPPO po raz kolejny udowadnia, że jest liderem innowacji i funkcjonalnych rozwiązań, stawiając na inteligentne narzędzia, które odpowiadają na rosnące potrzeby użytkowników. Warto więc zainwestować w urządzenie tej marki, by cieszyć się pełnią możliwości, które oferuje sztuczna inteligencja.