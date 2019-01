TEST: Lenovo Yoga C930

Laptopy typu 2-w-1 przeszły długą drogę. Dawniej ekrany dotykowe montowane były głównie w prostych „maszynkach do internetu”, ale teraz trafiają do coraz potężniejszych urządzeń, nadających się i do pracy, i do rozrywki. Yoga C930 to zdecydowanie przedstawiciel tej drugiej grupy – sprawdźmy jego możliwości w praktyce.

Propozycja Lenovo robi wrażenie już od pierwszego spojrzenia. Smukła, rozkładana na płasko obudowa z gładkiego aluminium, po otwarciu ukazuje błyszczącą matrycę 13,9 cala, elegancką klawiaturę z dużym gładzikiem i czytnikiem linii papilarnych oraz nietypowy zawias działający w zakresie 360 stopni. Jak przekonaliśmy się po włączeniu komputera, wewnątrz zawiasu kryje się obracany soundbar Dolby Atmos. Ten sposób umieszczenia głośników jest nieprzypadkowy, ponieważ zapewnia on optymalne udźwiękowienie, gdy korzystamy z urządzenia zarówno jako z laptopa, jak i z tabletu. Efekt jest imponujący – niezależnie od ustawienia sprzętu, soundbar generował trójwymiarową przestrzeń dźwiękową z wyrazistymi basami i przyjemnym balansem. Przyjemności z oglądania seriali dopełnił jasny i ostry ekran, który dzięki wsparciu dla HDR Dolby Vision cieszy oczy kontrastowymi, żywymi barwami.

Nie samą rozrywką człowiek jednak żyje. Testowany model Yogi C930 wyposażony został w procesor Core i7 i 8 GB RAM, który umożliwił sprawny multitasking w pakietach biurowych i prostych apkach graficznych. Urządzenie bezproblemowo radziło sobie z szybkim uruchamianiem programów, przełączaniem się pomiędzy oknami oraz korzystaniem z aplikacji, gdy w tle uruchomione były inne procesy. Trudno było przy tym nie docenić pojemnego akumulatora, który starczał nam na 13-14 godzin wytężonej pracy. Oczywiście ze względu na brak zewnętrznej karty graficznej, Yoga C930 nie nadaje się do projektowania modeli 3D lub edycji skomplikowanych materiałów wideo, ale umówmy się – urządzenia 2-w-1 nie służą do renderowania grafiki.

Ciekawym rozwiązaniem jest cyfrowe pióro, za pomocą którego możemy pisać po ekranie dotykowym. Dzięki szybkości działania zapewnia ono wrażenia podobne do korzystania z tradycyjnego notatnika. Rysik chowa się do wnętrza obudowy, dzięki czemu nie zgubimy go podczas transportu.

Yoga C930 nie podbije jednak serc fanów dużej liczby złącz. Jeden port USB 3.1 i dwa USB-C to dość mało. Jeśli chcemy jednocześnie podłączyć np. mysz i pendrive’a to niezbędny okaże się rozgałęźnik. Spodobała nam się za to kamerka internetowa z manualną przysłoną, która dawała przyjemne poczucie prywatności.

Lenovo Yoga C930 to laptop zaprojektowany z myślą o „cyfrowych nomadach”, marzących o połączeniu mobilności i wydajności. To wytrzymały, stylowy i funkcjonalny komputer dla wymagających użytkowników.

SPECYFIKACJA