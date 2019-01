Bluetooth 5.1 będzie wykrywał kierunek sygnału

Kolejna generacja Bluetooth pozwoli jeszcze dokładniej lokalizować obiekty w przestrzeni, a to dzięki zastosowaniu nowej technologii. Teraz będziemy mogli znajdować źródło sygnału z dokładnością do centymetra.

Obecne mechanizmy śledzenia obiektów pozwalają na lokalizację obiektu z dokładnością od jednego do 10 metrów w zależności od siły sygnału. W wielu przypadkach to zbyt ogólna informacja na temat jego położenia – szukanie zgubionego (lub skradzionego) gadżetu w promieniu 10 m może być frustrujące, a wykorzystywanie Bluetooth do nawigacji wewnątrz pomieszczeń, na przykład w halach wystawienniczych, jest znacząco utrudnione.

Nowy standard oznaczony numerem 5.1 ma zdecydowanie poprawić dokładność lokalizacji. Stanie się to dzięki technologii wykorzystywania fal radiowych do określenia położenia nadajnika względem odbiornika. Umożliwi to określanie, z której strony dobiega sygnał, i poprowadzenie użytkownika bezpośrednio do celu. Dzięki temu dokładność lokalizacji ma być liczona nie w metrach, a jedynie w centymetrach.

Rozwiązanie zostało zaprojektowane z myślą o trackerach Bluetooth, które dzięki temu staną się jeszcze bardziej użyteczne. Będzie ono przydatne również we wspomnianych powyżej sytuacjach – pozwoli na szybką i precyzyjną lokalizację zgubionych gadżetów oraz łatwe poruszanie się pomiędzy punktami nawigacyjnymi zlokalizowanymi blisko siebie. Specyfikacja Bluetooth 5.1 jest już dostępna dla deweloperów.