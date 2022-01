TEST: Głośniki Wi-Fi

Gdy serwisy streamingowe i inteligentne głośniki zaczęły zdobywać popularność, wiele osób wieszczyło koniec ery hi-fi. Jak się okazało, wróżby te były przedwczesne – coraz to nowi użytkownicy odkrywają magię czarnych płyt i szukają informacji na temat tworzenia własnych systemów audio, zaś sprzęt klasy audiofilskiej brzmi tak dobrze jak nigdy dotąd.

Wiele osób woli jednak prostsze rozwiązania, dostarczane nam przez głośniki Wi-Fi. Urządzenia te charakteryzują się bardzo dobrą jakością dźwięku i łatwością konfiguracji: nawet wśród produktów z niższej półki znajdziemy bezprzewodowe modele w różnych rozmiarach, z których zbudujemy kompleksowy system dźwiękowy, dopasowany do naszego domu.

Jeśli szukasz czegoś więcej, zwróć uwagę na designerski, high-endowy sprzęt. Te dzieła sztuki użytkowej zostały zaprojektowane po to, by dostarczać jak najlepszego brzmienia przy niewielkim nakładzie pracy: wystarczy włączyć głośnik, skonfigurować jego połączenie z domową siecią i odpalić wybrany serwis streamingowy. Co najważniejsze, tego typu system można łatwo rozbudować za pomocą kolejnych urządzeń w systemie multiroom, a potem obsługiwać z poziomu aplikacji lub za pomocą asystenta głosowego. W dzisiejszych czasach dobre brzmienie wcale nie musi być okupione godzinami żmudnej konfiguracji systemu…

Testujemy…

Bowers & Wilkins Zeppelin

SPECYFIKACJA

PRZETWORNIKI 5 (2x tweeter, 2x średniozakresowy, woofer)

5 (2x tweeter, 2x średniozakresowy, woofer) MOC WZMACNIACZA 240 W

240 W ŁĄCZNOŚĆ USB-C, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2, Spotify Connect

USB-C, Bluetooth 5.0, Apple AirPlay 2, Spotify Connect ASYSTENT GŁOSOWY Alexa

Alexa WYMIARY 650 x 210 x 194 mm

650 x 210 x 194 mm WAGA 6,5 kg

6,5 kg CENA 3 900 PLN

Na pierwszy rzut oka: Głośnik w kształcie sterowca nadlatuje, by wypełnić twój dom mocnym i przejmującym brzmieniem. Zeppelin jest kompatybilny z Alexą, wspiera wszystkie najważniejsze kodeki bezprzewodowe, a na pokładzie ma aż pięć przetworników.

Naim Mu-so Qb (2. generacja)

SPECYFIKACJA

PRZETWORNIKI 5 (2x tweeter, 2x średniozakresowy, woofer)

5 (2x tweeter, 2x średniozakresowy, woofer) MOC WZMACNIACZA 300 W

300 W ŁĄCZNOŚĆ 3,5 mm, USB-A, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon, TIDAL, radio internetowe

3,5 mm, USB-A, Bluetooth, Apple AirPlay 2, Spotify Connect, Roon, TIDAL, radio internetowe WYMIARY 218 x 212 x 210 mm

218 x 212 x 210 mm WAGA 5,6 kg

5,6 kg CENA 5 000 PLN

Na pierwszy rzut oka: Wewnątrz zaprojektowanej na nowo, sześciennej konstrukcji, znajdują się umieszczone pod kątem przetworniki. Dzięki nim urządzenie maksymalnie wykorzystuje każdy centymetr sześcienny swojej objętości, urzekając precyzyjnym dźwiękiem. Sprzęt potrafi strumieniować muzykę z różnych serwisów.

Sonos Five

SPECYFIKACJA

PRZETWORNIKI 6 (3x tweeter, 3x średniozakresowy)

6 (3x tweeter, 3x średniozakresowy) PROCESOR 1,3 GHz czterordzeniowy

1,3 GHz czterordzeniowy ŁĄCZNOŚĆ 3,5 mm, Ethernet, Wi-Fi 4, Apple AirPlay 2, Audible, TIDAL, Sonos multiroom

3,5 mm, Ethernet, Wi-Fi 4, Apple AirPlay 2, Audible, TIDAL, Sonos multiroom WYMIARY 364 x 203 x 154 mm

364 x 203 x 154 mm WAGA 6,36 kg

6,36 kg CENA 2 800 PLN

Na pierwszy rzut oka: Sonos to jedna z najbardziej rozpoznawalnych marek wśród producentów rozwiązań multiroom. Five potrafi pracować jako element pary stereo, a jego design spodoba się minimalistom. Nie daj się jednak zwieść – to wcale nie jest zwyczajny, nudny głośnik, o czym przekonasz się już po jego pierwszym włączeniu.

SPRZĘT 01: BOWERS & WILKINS ZEPPELIN

Na pierwszy rzut oka nowy Zeppelin przypomina swoich poprzedników, ale w rzeczywistości jest inaczej – spece z Bowers & Wilkins nie tyle odświeżyli sprzęt, co zaprojektowali go na nowo. Mamy tu do czynienia z głośnikiem kompatybilnym z dźwiękiem wysokiej jakości. Konwerter cyfrowo-analogowy obsługuje maksymalną rozdzielczość 24-bit/192 kHz, acz na chwilę obecną jest on ograniczony do 24-bit/96 kHz; w przyszłości ma to jednak ulec zmianie, co sprawi, że brzmienie Zeppelina będzie jeszcze bardziej precyzyjne i barwne niż dotychczas.

Muzyki możemy słuchać na wiele różnych sposobów: najprostszym jest oczywiście Bluetooth 5.0 z kodekiem aptX Adaptive, ale oprócz niego otrzymujemy także Apple AirPlay 2, Spotify Connect i integrację z mnóstwem serwisów, od TIDAL-a po SoundCloud. W połączeniu z odpowiednią zawartością, Zeppelin brzmi po prostu bezbłędnie. Naszą uwagę zwrócił przede wszystkim balans tonów: górne rejestry są pełne jasności i klarowności (ale nigdy nie przechodzą w ostrość), zaś głębia basów okazała się autentyczna i zdyscyplinowana, bez nieprzyjemnego buczenia lub rozmywania reszty miksu.

Dźwięk jest przy tym przyjemnie szczegółowy; Zeppelin potrafi wydobyć na światło dzienne smaczki, które w innych głośnikach są po prostu niezauważalne. Jedynym drobnym minusem okazała się separacja kanałów stereo, nieco mniej wyrazista niż się tego spodziewaliśmy. Zarazem jak na system zamknięty w jednej obudowie, efekt przestrzenny jest naprawdę całkiem niezły.

Sprzęt mierzy 65 cm w najdłuższym przekroju i waży aż 6,5 kg, co oznacza, że jest jednym z największych bezprzewodowych głośników Bluetooth na rynku. Chociaż jego metalowy statyw zajmuje niewiele miejsca, do osiągnięcia pełni możliwości Zeppelin potrzebuje dookoła siebie trochę wolnej przestrzeni. Jeśli wygospodarujesz dla niego miejsce na swojej półce, na pewno nie pożałujesz: to przepięknie wykonany i pieczołowicie wykończony głośnik, który wypełni dźwiękiem nawet duże pomieszczenia. Robi to przy okazji w absolutnie kosmicznym stylu, łączącym niezwykłą elegancję z luksusową nowoczesnością.

SPRZĘT 02: NAIM MU-SO QB (2. GENERACJA)

Druga generacja Naim Mu-So Qb to kuzyn Naim Mu-so, urządzenia, które samodzielnie potrafi zająć całą półkę. Zaprezentowany tutaj Qb jest na szczęście bardziej przyjazny dla posiadaczy mniejszych mieszkań – mierzy on zaledwie 218 x 212 x 210 mm, co czyni go większym od inteligentnych głośników Amazona lub Google, ale zdecydowanie mniejszym od innych systemów audio, które mogą pochwalić się mocą 300 W.

Do dyspozycji otrzymujemy wsparcie dla AirPlay 2, Chromecasta i Spotify Connect, jak również licznych serwisów streamingowych i usług sieciowych typu Roon. Moduł Bluetooth umożliwia strumieniowanie dźwięku ze źródeł lokalnych, podobnie jak jack 3,5 mm, wejście optyczne i port USB-A. Mu-so Qb 2 nie ma specjalnych preferencji, co do gatunku muzycznego – świetnie brzmią na nim zarówno orkiestralne aranżacje muzyki klasycznej i filmowej, jak i dynamiczne utwory drum’n’bass.

Za rytmiczny, pełny charakter dźwięku, odpowiedzialne są przetworniki: skierowany do przodu woofer i dwa komplety złożone z tweetera i głośnika pełnozakresowego, grające w dwie różne strony. Wszystko to zostało okraszone wspomnianymi już wzmacniaczami o mocy 300 W – trudno przyjąć do wiadomości, że w tak małym sprzęcie kryje się tyle siły. Mimo takiego rozmieszczenia przetworników, Qb 2 nie daje pełnego efektu stereo: owszem, sprzęt płynnie rozprowadza dźwięk po pomieszczeniu, ale separacja kanałów jest ledwo zauważalna.

Na szczęście głośnik nadrabia to dźwiękiem: mocnym, soczystym basem i żywą średnicą, którym towarzyszą sympatyczne, pełne słodyczy tony wysokie. Wszystkie instrumenty mają swoje miejsce, zaś wokale są dźwięczne, naturalne, bardzo muzykalne. Brzmienie okazało się detaliczne, acz wyraźnie ciepłe, co dla niektórych melomanów będzie zaletą, a dla innych – wadą.

Design Mu-so Qb 2 właściwie nie zmienił się od czasów pierwszej generacji, przez co „falujący” grill i przezroczysta podstawa wyglądają, jakby miały już kilka lat na karku. Sytuację ratuje minimalistyczna forma sprzętu, pasująca do właściwie każdego wnętrza, oraz wysoka jakość materiałów wykończeniowych. Jeśli lubisz takie geometryczne, nawet lekko brutalistyczne wzornictwo, powinieneś być zachwycony.

SPRZĘT 03: SONOS FIVE

Osobom, które interesują się światem audio, Sonos Five może wydać się znajomy: urządzenie wygląda niemal identycznie co jego poprzednik, Play:5 Gen 2. Głośnik ten pojawił się na rynku w 2015 roku, od razu zdobywając sporą popularność – jego minimalistyczne wzornictwo o lekko obłych liniach kryło w sobie mnóstwo opcji łączności, wsparcie dla serwisów streamingowych i precyzyjny, głęboki dźwięk.

Podczas projektowania jego następcy, Sonos postanowił nie ingerować zbytnio we wzornictwo, zamiast tego skupiając się na zmianach wewnątrz. Sprzęt otrzymał więcej pamięci operacyjnej i potężniejszy, czterordzeniowy procesor – wieść niesie, że producent chciał go w ten sposób zabezpieczyć na przyszłość, umożliwiając dodanie nowych funkcji w kolejnych aktualizacjach – jedną z nich ma być wsparcie dla muzyki hi-res.

Five nie zawodzi pod względem łączności: co prawda nie znajdziemy w nim modułu Bluetooth, ale zamiast niego sprzęt obsługuje streaming muzyki ze smartfona poprzez aplikację mobilną Sonos S2, Spotify Connect lub Apple AirPlay 2. Apka jest po prostu fantastyczna: czytelna, stabilna i intuicyjna, wypełniona funkcjami, ale jednocześnie daleka od przytłaczania użytkownika mnóstwem rozgałęziających się menu. Skonfigurujemy w niej m. in. system multiroom, jeden z najpopularniejszych na rynku. Do sterowania odtwarzaniem możemy również wykorzystać Alexę lub Asystenta Google; głośnik nie ma wbudowanego mikrofonu, więc do jego obsługi potrzebujemy innego urządzenia smart home.

Sonos Five potrafi wypełnić dźwiękiem nawet duże pomieszczenie. Po ustawieniu urządzenia w pozycji poziomej, muzyka unosi się w każdą stronę, zachowując głębię i detaliczność, którą usłyszymy przy samym głośniku. Chociaż stosunkowo niewielki, sprzęt może pochwalić się mocnymi i wyraźnie zarysowanymi basami, które zachowują precyzję nawet przy maksymalnym poziomie głośności. Średnica okazała się ciepła i przyjemna, ale nie przekolorowana, zaś tony wysokie – klarowne i gładkie, może nieco przygaszone, ale wciąż przyjemne dla ucha. Zbalansowany charakter brzmienia utrzymywał się przy różnych poziomach głośności oraz w rozmaitych gatunkach muzycznych.

Five to pełen klasy głośnik o słodkim brzmieniu i mnóstwie funkcji. Najbardziej spodoba się on osobom, które posiadają inne produkty Sonos, ale nawet bez otoczenia multiroom okazał się on godnym polecenia sprzętem audio.

Werdykt

#1 SONOS FIVE 87 /100

Plusy Barwny, sugestywny dźwięk o dużej mocy i detaliczności. Mnóstwo opcji dodatkowych i kompatybilności z serwisami streamingowymi.

Minusy Brak modułu Bluetooth. Fanom smart home może przeszkadzać brak mikrofonu.

Podsumowując Głośnik zdobył nasze uznanie przede wszystkim za sprawą prostoty obsługi i konfiguracji – aplikacja mobilna S2 wygląda na prostą, ale widać, że za jej stworzeniem stoją lata doświadczenia. Gdy połączymy to z przejmującym brzmieniem, otrzymamy sprzęt, który sprawdzi się w każdych warunkach.

#2 BOWERS & WILKINS ZEPPELIN 86 /100

Plusy Potężny i soczysty dźwięk. Mnóstwo opcji sterowania. Efektowne wzornictwo.

Minusy Dość słaba separacja kanałów stereo. Niezbyt dużo fizycznych złączy.

Podsumowując Piękny dźwięk zaklęty w awangardowej formie – jeśli lubisz takie klimaty, pokochasz i Zeppelina.

#3 NAIM MU-SO QB (2. GENERACJA) 83 /100

Plusy Kompaktowe wymiary. Wsparcie dla najważniejszych serwisów streamingowych. Mocne brzmienie…

Minusy …które jednak może okazać się zbyt ciepłe. Brak aptX.

Podsumowując „Muzyczny sześcian”, który zachwyci cię dźwiękiem, designem i funkcjonalnością.