TEST: Lenovo Tab Plus

Lenovo Tab Plus (nie mylić z Lenovo Tab M10 Plus!) to najnowszy, 11,5-calowy tablet Lenovo, który jest skierowany do miłośników multimediów. Projekt ten jest szczególnie ekscytujący dzięki ośmiu głośnikom JBL oraz wbudowanej, składanej podstawce, która trochę przypomina mi starą, dobrą serię Yoga. Oferuje również wyświetlacz 90 Hz, jest częściowo chroniony przed wodą i kurzem, obsługuje rysik, a nawet może służyć jako głośnik Bluetooth dla innych urządzeń.

Lenovo Tab Plus, aby zmieścić swoje pokaźne głośniki, ma jedną stronę grubszą od drugiej, robiąc także miejsce na podstawkę. Dzięki temu tablet można ustawić pod dowolnym kątem. Zawiasy sprawiają wrażenie bardzo solidnych.

Zarówno podstawka, jak i cały tył są wykonane z metalu, jedynie rama jest plastikowa. Cienka strona ma 7,7 mm grubości, a grubsza 13,58 mm. Ważąc 650 g, choć w dłoni nie wydaje się ciężki, kontrastuje w oczywisty sposób z innymi modelami.

Lenovo Tab Plus jest chroniony przed wodą i kurzem zgodnie ze standardem IP52. To niewiele w porównaniu z IP68, ale zawsze coś. Jest w stanie wytrzymać trochę kurzu i wody, ale lepiej nie ryzykować z korzystaniem z niego w wannie.

Po bokach otrzymujemy łącznie osiem głośników, ale także gniazdo słuchawkowe 3,5 mm, port USB C 2.0, czytnik kart microSD i oczywiście przycisk zasilania oraz regulację głośności.

Z przodu i z tyłu mamy 8-megapikselowy aparat, który robi poprawne zdjęcia. Przedni aparat może być również używany do odblokowywania za pomocą rozpoznawania twarzy.

Głośniki pochodzące od JBL to JBL Hi-Fi Matrix z Dolby Atmos. Tablet jest w stanie wypełnić średniej wielkości pomieszczenie dźwiękiem stereo o mocy 26 W i ma cztery głośniki po bokach do wysokich tonów i cztery do niskich. Kiedy po raz pierwszy włączyłem Tab Plus i posłuchałem muzyki, byłem zaskoczony, jak dobra była jakość dźwięku. W cenie poniżej 1 500 złotych jest zaskakująco głośny, a bas głęboki. Samsung Galaxy Tab A9+ brzmi w porównaniu z Lenovo Tab Plus jak zabawka. Nawet Apple iPad Pro ostatniej generacji brzmi nieco gorzej niż propozycja Lenovo, mimo że jest 3,5 raza droższy. Słychać, że ten aspekt miał być w Tab Plusie naprawdę istotny i bez wątpienia jest to obecnie tablet z najlepszymi głośnikami na rynku. Świetny wybór dla miłośników muzyki, również dzięki obsłudze jakości 24 bit / 96 kHz.

Wyświetlacz ma 11,5 cala i rozdzielczość 2000×1200 pikseli. To klasyczny LCD, który obsługuje do 90 Hz i ma jasność 400 nitów. Specyfikacja wyświetlacza jest więc typowa dla tego przedziału cenowego. Zwykłem mówić, że taka rozdzielczość na 10 calach jest wystarczająco wysoka i w sam raz na 11 cali. Ale w przypadku 11,5 cala gęstość pikseli staje się już minimalnie zbyt mała. Ostatecznie jest to całkiem solidny wyświetlacz, szczególnie do użytku domowego, na którym można również odtwarzać filmy z serwisów VOD w rozdzielczości HD.

Na ekranie dotykowym można pisać za pomocą rysika Lenovo Tab Pen Plus. To ten sam, który działa z Lenovo Tab P12. Obsługuje ponad 4 000 poziomów nacisku, ładuje się przez port USB-C i jest wykonany w całości z plastiku.

Lenovo Tab Plus jest wyposażony w ośmiordzeniowy procesor MediaTek G99 i 8 GB pamięci RAM. Pamięć wewnętrzna obejmuje 128 lub 256 GB, jednak rozsądniejszy jest wybór tej pierwszej i rozszerzenie jej przez kartę pamięci. Wersja z 5G nie została póki co ogłoszona.

Tab Plus to solidny tablet do podstawowych gier logicznych i przygodowych. Ze względu na słabszy procesor, nie nadaje się natomiast do wymagających graficznie gier, takich jak Fortnite.

Tablet jest wyposażony w Androida 14, a producent obiecuje aktualizacje systemu operacyjnego przez 2 lata i aktualizacje zabezpieczeń do wakacji 2028 roku, co jest przyzwoitym rozwiązaniem i mile widzianą poprawą w stosunku do poprzednich modeli.

Jak zawsze, interfejs jest tylko nieznacznie dostosowany w porównaniu do oryginalnego doświadczenia. Ostatecznie otrzymujemy tutaj normalnego Google Androida, w tym wiele aplikacji od Google i pasek zadań. Wbudowano kilka funkcji dla rysika, a Freestyle pozwala rozszerzyć ekran komputera z systemem Windows na tablet. Odbywa się to za pośrednictwem Wi-Fi, więc nie jest to najszybsze połączenie, ale wystarczy jako wyświetlacz dla social mediów czy odtwarzacza muzycznego.

Interesujący jest tryb głośnika Bluetooth. Włącza się automatycznie po sparowaniu go z urządzeniem odtwarzającym muzykę. Umożliwia to strumieniowanie muzyki ze smartfona lub innych urządzeń za pośrednictwem tabletu. Można również sterować głośnością tabletu za pomocą telefonu.

W moim teście baterii czas pracy wyniósł 9 godzin przy odtworzeniu pętli wideo HD przy maksymalnej jasności i 90 Hz. To solidny wynik.

W ogólnym rozrachunku, Lenovo Tab Plus jest świetnym tabletem do multimediów, szczególnie odtwarzania muzyki. Nadaje się również do asystentów głosowych i jako hub smart home. By było idealnie, wolałbym, aby tablet był jeszcze jakieś 200 złotych tańszy lub miał nieco wyższą jasność. Pomimo to, dobrze widzieć na rynku urządzenie, które jest tak zdecydowane w kierowaniu się do swojej grupy docelowej.

Specyfikacja

CENA 1 449 PLN

1 449 PLN PROCESOR MediaTek Helio G99

MediaTek Helio G99 RAM 8 GB

8 GB ROM 128 GB

128 GB EKRAN 11,5” 90 Hz, 2000×1200 px

11,5” 90 Hz, 2000×1200 px WYMIARY 269 x 175 x 14 mm

269 x 175 x 14 mm WAGA 650 g