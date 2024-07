Lipiec-sierpień 2024, 7-8/2024

Dawno nie mieliśmy tak gorącego lata, nie tylko pod względem temperatur za oknem, ale także technologicznych nowości. Zaczynamy dynamicznie. Wybrałem się do Monachium przetestować chwilę przed premierą nowe kombi BMW i5, którego topowa wersja przyspiesza do „setki” w 3,9 sekundy. Wirtualnie pędzić będziemy jeszcze szybciej w tym roku, gdy standard Wi-Fi 7 w końcu zacznie funkcjonować w naszym kraju. TP-Link już nas do tego przygotowuje sprzętami, które pozwolą nam przejść na zupełnie nowy poziom pod względem szybkości działania internetu. Na rynku pojawiło się już z kolei kilka nowych smartfonów średniego segmentu, które ekscytują nie tylko coraz lepszymi aparatami, ale też sposobem wykorzystania sztucznej inteligencji, czego przykładem jest OPPO Reno12 5G. Wszystkie powyższe tematy oczywiście pieczołowicie opisuję w wakacyjnym numerze magazynu.

Tegoroczne lato obfituje również w wiele wydarzeń sportowych. Od EURO, przez Wimbledon i Tour de France, na olimpiadzie skończywszy, warto zapisać sobie w kalendarzu wszystkie daty, a przy okazji dowiedzieć się o technologicznych rozwiązaniach, które obecnie są wykorzystywane w różnych dyscyplinach. Potem pozostaje już tylko spakować się na wymarzony urlop – oczywiście z naszym małym przewodnikiem, a pod palmą, bez względu na to, czy będzie to prawdziwą, naszą stołeczną, czy też wirtualną, poczytać testy. Tym razem na warsztat wziąłem między innymi robota sprzątającego Roborock Qrevo MaxV, smartfona Huawei Pura 70 Ultra, słuchawki Sony ULT Wear czy Anker Prime Power Bank.

Do przeczytania tuż po wakacjach!

Przejrzyj numer tutaj.