TEST: Lelo Soraya Beads

W świecie intymnych zabawek erotycznych Lelo króluje jako pionier swojej wykwintnej rewolucji. Soraya Beads ma być świadectwem ciągle ewoluującego świata luksusowych akcesoriów erotycznych.

Najnowszy klejnot w kolekcji Lelo został zaprojektowany, aby przenieść na nowe wyżyny przyjemności analnej, ze szczególnym uwzględnieniem osób początkujących. Uniwersalny design kulek, służący zarówno jako zabawka dla kobiet, jak i mężczyzn, pięknie obrazuje oddanie Lelo inkluzywności i ich głębokie zrozumienie różnorodnych sfer przyjemności.

Soraya Beads ma bardzo zmysłowy design, od gładkiego, lawendowego silikonu po klasyczny złoty akcent serii Lelo Insignia na uchwycie. A jeśli kolor lawendowy nie jest dla ciebie, jest również dostępny w kolorze czarnym. Podoba mi się także podstawa uchwytu, ponieważ ułatwia samodzielną obsługę lub zabawę w duecie. Zaczynając od najmniejszych i rosnąc pod względem rozmiaru, kulki zapewniają zmysłową podróż. Najmniejsza oferuje delikatne wprowadzenie, dzięki czemu jest idealnym towarzyszem dla nowicjuszy. W miarę jak użytkownik się rozwija, każda kulka wzmacnia doznania, osiągając punkt kulminacyjny w intensywnym odczuciu – hołd dla zrozumienia przez Lelo różnych progów przyjemności. Ostatnia jest już przeznaczona dla osób mocno zaznajomionych z tematyką.

Wykwintna zabawka emanuje wibracjami, które rozbrzmiewają głęboko w środku, kulka po kulce. Technologia BowMotion sprawia, że koraliki wibrują kaskadowo, aby stworzyć wrażenie ruchu bez konieczności poruszania dłonią. Do tego dochodzą oczywiście wzory, w których występuje płynna, tocząca się wibracja, przypominająca falę i inne schematy dążące do personalizacji wrażeń. Osiem ustawień odpowiada kalejdoskopowi intensywności. Warto zaznaczyć, że łącznie mamy tu do czynienia z czterema silnikami, po jednym w każdym koraliku. W większości tego typu gadżetów występuje jeden silnik w podstawie, co daje zupełnie inne wrażenia.

Gadżetem można sterować przy pomocy aplikacji, która mogłaby przejść poważny redesign, lub przyciskami na samym urządzeniu. Dostępna jest blokada, która uchroni przed przypadkowym włączeniem, np. w podróży.

Kulki są w pełni wodoodporne i pokryte aksamitnie gładkim silikonem, aby zapewnić najpłynniejsze doświadczenie. Kompatybilne są zaś tylko z lubrykantem na bazie wody. Gadżet można łatwo wyczyścić ciepłą wodą i mydłem bezzapachowym lub środkiem czyszczącym do zabawek erotycznych.

Pomimo wszechstronności nie każdy polubi zabawkę. Ta wyłącza się automatycznie po 20 minutach, aby zapobiec przegrzaniu. Dla niektórych mocne ustawienia będą zbyt głośne, a wibracje zbyt subtelne. Lelo zawsze było bliżej zmysłowości niż agresywnych doznań i Soraya Beads jest na to kolejnym dowodem. To najlepsza zabawka do drażnienia lub jako element gry wstępnej. Tradycyjnie również mówimy o wysokim progu cenowym.

Żywotność baterii pozwala na dwie godziny używania. Niestety w czasach, gdy Apple zostało zmuszone do używania portu USB-C do ładowania, producenci nawet ekskluzywnych gadżetów erotycznych wciąż nie ustandaryzowali swoich produktów.

Ostatecznie wibrator Soraya Beads to świetne narzędzie dla tych, którzy chcą wyruszyć w transformacyjną podróż intymnych doznań lub wznieść swoje dotychczasowe doświadczenia na nowe pole.

Specyfikacja

CENA 1 089 PLN

1 089 PLN BATERIA litowo-jonowa 520 mAh

litowo-jonowa 520 mAh MAKS. POZIOM GŁOŚNOŚCI 60 dB

60 dB WYMIARY 234 x 59 x 46 mm

234 x 59 x 46 mm WAGA 145 g