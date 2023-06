TEST: Lekkie drony

Niezależnie od tego, czy chcesz rejestrować zapierające dech w piersiach krajobrazy, nagrać wideo z wakacji, czy nawet sprawdzić stan swoich dachówek, nowoczesne drony z kamerami oferują niezrównane sposoby rejestrowania wyraźnych filmów 4K i obrazów w wysokiej rozdzielczości, bez konieczności ruszenia się o centymetr.

Z kolejnym ciepłym latem tuż za horyzontem, nadszedł czas, aby rozważyć zakup drona z kamerą, o którym zawsze marzyłeś, ale być może odkładałeś to z powodu wysokich cen modeli premium.

Współczesne drony już nie tylko nie kosztują kroci, ale i mogą ważyć mniej niż 250 gramów, nie wymagając szkolenia i rejestracji – możesz więc nimi latać prawie gdziekolwiek.

Drony podkategorii A1 są nie tylko małe i przenośne, ale praktycznie same latają i pozostają w powietrzu do 30 minut, przesyłając ostry jak brzytwa obraz wideo w czasie rzeczywistym z powrotem do operatora na ziemi z odległości do 10 km. Tymczasem ich maleńkie aparaty mogą generować wideo 4K lub 2,7K i ostre obrazy o wysokiej rozdzielczości za pomocą dotknięcia na smartfonie. Przyjrzyjmy się im.

Testujemy…

Potensic Atom SE

Specyfikacja

Maks. prędkość 16 m/s

16 m/s Maks. zasięg 4 km

4 km Maks. długość lotu 31 min.

31 min. Aparat 13 Mp 1/3 cala CMOS; 4K, 2.7K, FHD 30 fps, FHD 60 fps

13 Mp 1/3 cala CMOS; 4K, 2.7K, FHD 30 fps, FHD 60 fps Łączność USB-C, microSD

USB-C, microSD Wymiary 300 x 242 x 58 mm

300 x 242 x 58 mm Waga poniżej 249 g

249 g Cena 1 099 PLN

Na pierwszy rzut oka: Atom SE jest skierowany do budżetowców i oferuje wideo 4K przy 30 fps i zdjęcia 12 Mp. Jednak w przeciwieństwie do dronów DJI i Autel, ten wykorzystuje cyfrową stabilizację obrazu, co nie zawsze się sprawdza.

Autel Evo Nano+

Specyfikacja

Maks. prędkość 15 m/s

15 m/s Maks. wysokość 4 km n.p.m.

4 km n.p.m. Zasięg 10 km

10 km Maks. długość lotu 28 min.

28 min. Aparat 50 Mp 1/1,28 cala CMOS; maks. 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, FHD 60 fps

50 Mp 1/1,28 cala CMOS; maks. 4K 30 fps, 2.7K 30 fps, FHD 60 fps Łączność USB-C, microSD

USB-C, microSD Wymiary 264 × 310 × 50 mm

264 × 310 × 50 mm Waga 249 g

249 g Cena 2 899 PLN

Na pierwszy rzut oka: Mały Nano+ jest wyposażony w dużą, 0,8-calową matrycę CMOS, zdolną do rejestrowania ostrych filmów 4K i robienia zdjęć w rozdzielczości 50 Mp w gorszych warunkach oświetleniowych niż nawet DJI Mavic 3.

DJI Mini 2 SE

Specyfikacja

Maks. prędkość 16 m/s

16 m/s Maks. wysokość 4 km n.p.m.

4 km n.p.m. Zasięg 10 km

10 km Maks. długość lotu 31 min.

31 min. Aparat 12 Mp 1/2,3 cala CMOS; maks. 2.7K 30 fps; FHD 60 fps

12 Mp 1/2,3 cala CMOS; maks. 2.7K 30 fps; FHD 60 fps Łączność USB, microSD

USB, microSD Wymiary 245 × 289 × 56 mm

245 × 289 × 56 mm Waga 246 g

246 g Cena 1 799 PLN

Na pierwszy rzut oka: Pomimo bycia najtańszym dronem firmy, Mini 2 SE wciąż ma ciekawą specyfikację dzięki kamerze 2.7K, połączonej z 3-osiowym mechanicznym gimbalem, zapewniającym płynne obrazy przy wietrze do 35 km na godzinę.

SPRZĘT 01:

POTENSIC ATOM SE

Potensic Atom SE wielu nazwie przyjemnym dronem, ważącym poniżej 250 g. Łatwo opanować jego sterowanie i ma mnóstwo trybów latania do wyboru. Aparat 4K nie jest imponujący, a stabilizacja materiału filmowego jest nieco niezgrabna, ale początkujący piloci z ograniczonym budżetem powinni rozważyć go jako swojego pierwszego drona.

Potensic Atom SE to przyjemność latania. Sterowanie jest łatwe i dostępnych jest wiele funkcji do zabawy. Jest również bardzo responsywny, z minimalnym opóźnieniem między drążkiem sterującym a ruchem drona. Nawet jeśli nie jesteś bardzo doświadczonym pilotem, prawdopodobnie będziesz w stanie szybko nauczyć się Atoma SE.

Dron jest bardzo lekki, więc bez zaskoczenia prędkość wiatru znacząco wpływa na jego tor lotu. Nie oznacza to, że samo latanie jest trudne; jeśli przesuniesz drążek sterowy do przodu, poleci w tym kierunku. Jednak horyzont na nagraniu może nie wyglądać całkiem prosto.

Wśród trybów warto wymienić Follow Me, Circle Flight i Waypoint Flight. Wszystkie działają stosunkowo dobrze i łatwo można docenić atrakcyjność korzystania z Circle Flight, gdy stoi się na szczycie góry lub na polanie.

Atom SE jest wyposażony w 12-megapikselową matrycę Sony CMOS, zdolną do robienia zdjęć 12-megapikselowych w formatach JPG i RAW (DNG) oraz wideo 4K HD przy 30 klatkach na sekundę. Ma pole widzenia 118° i kąt regulacji kamery w pionie od +20° do -90°. Niestety możliwości wideo pozostawiają wiele do życzenia, zwłaszcza gdy warunki oświetleniowe nie są idealne. Materiał filmowy nie wygląda jak 4K i ogólnie jest ziarnisty. Na plus należy zaliczyć niewielkie drżenie obrazu i regulowanie kąta kamery w pionie. Ale poza tym trudno powiedzieć coś dobrego o aparacie.

Ze względu na sposób poruszania się drona i jego niezdolność do radzenia sobie z wiatrem, materiał filmowy często kończy się szarpnięciem i nierównością. Zamiast delikatnie toczącego się ruchu w przód i w tył, jaki wytwarzają drony FPV, filmy wyglądają tak, jakby ktoś zamocował kamerę akcji na dole wahadła – obraz szybko kołysze się z jednej strony na drugą.

Pomimo rozczarowującego aparatu, dron lata dobrze i ma wiele interesujących funkcji, które pomogą początkującym pilotom. Nie jest znacznie bardziej przystępny cenowo niż DJI Mini 2 SE, ale oferuje więcej trybów i dodatkowe opcje, dzięki czemu jest bardziej atrakcyjny dla tych, dla których wrażenia z lotu są ważniejsze od nagrań z kamery.

SPRZĘT 02:

AUTEL EVO NANO+

Kiedy na rynku pojawił się standardowy Autel Evo Nano, miał płynną charakterystykę lotu i solidny aparat. Evo Nano+ to dokładnie ten sam dron, z wyjątkiem aparatu, który stawia go w zupełnie innej klasie, jeśli chodzi o fotografowanie z powietrza.

Zanim przejdziemy do osiągów w locie, powinniśmy zająć się kwestią, która wprawiła niektórych krytyków w zakłopotanie – a mianowicie zdolnością Evo Nano+ do latania przy silnym wietrze. Do pewnego stopnia możemy docenić ich troskę, ponieważ wiemy, jak to jest, gdy dron wraca do nas podczas lotu pod wiatr. I ten model także fizyki nie jest w stanie oszukać. Przy 249 g po prostu nie może latać skutecznie w takich warunkach.

Pomijając to, jaki jest system sterowania tego drona? Całkiem udany jak na tę wielkość i wagę. Opór drążka sterującego jest dobrze wyważony.

Oprócz płynnego sterowania lotem, pokrętło sterowania pozwala na precyzyjne pozycjonowanie kamery bez nagłych zmian prędkości. Nie mieliśmy z tym żadnego problemu: zasadniczo im większy nacisk wywierasz na koło, tym szybciej kamera się przechyla. Nic prostszego.

W przeciwieństwie do DJI Mini 2 SE, który jest dostarczany z 1/2,3-calowym czujnikiem CMOS, kamera Nano+ jest wyposażona w 0,8-calowy czujnik CMOS. Jest w stanie dostarczać obrazy o rozdzielczości 50 megapikseli i szeroki zakres rozdzielczości wideo, od niezwykle ostrego 4K (3840×2160 pikseli) przy 30 klatkach na sekundę aż do 1080p przy 60 klatkach na sekundę.

Jakość transmisji wideo to kolejny obszar, w którym wyróżnia się ten dron. W przeciwieństwie do, powiedzmy, DJI Mini 2, który przesyła obraz z kamery drona w rozdzielczości 720p, ten ma rozdzielczość 2.7K na odległość do 1 km i 1080p poza tym. Docenisz tę dodatkową przejrzystość podczas lotu w obszarach o złożonym oświetleniu i z wieloma przeszkodami.

Chociaż Evo Nano+ jest znacznie droższy niż DJI Mini 2 SE, jego ogólna specyfikacja jest znacznie bliższa tej DJI Mavic Air 2 i do pewnego stopnia znacznie droższego DJI Air 2 S. Za niewielkiego drona o masie poniżej 250 g, który jest dostarczany z funkcją unikania przeszkód w trzech kierunkach, mini szwedzkim stołem autonomicznych trybów lotu i wysokiej ostrości kamerą 4K, Autel Evo Nano+ może być dla wielu potencjalnych kupców łakomym kąskiem na rynku.

SPRZĘT 03:

DJI MINI 2 SE

Uwaga, spoiler: DJI Mini 2 SE to intrygujący dron poniżej 250 g z godnym uwagi gimbalem i rozbudowanymi możliwościami lotu. Jego cena jest też odpowiednia do oferowanego zestawu funkcji. A z punktu widzenia osiągów podczas lotu jest prawie identyczny z DJI Mini 2, choć brakuje mu trochę możliwości wideo – pewna bolączka, ale przy znacznych oszczędnościach.

Miło sprawdzało nam się możliwości lotnicze DJI Mini 2 SE. Dron ma nie tylko takie same zdolności jak jego droższy brat Mini 2, ale także odporność na wiatr na poziomie 5 (do 10,7 m/s lub 38 km/h) oraz dokładność zawisu (z pozycjonowaniem wizyjnym) ±0,1 m w pionie i ±0,3 m w poziomie. To, w połączeniu z wydajnością trójosiowego gimbala, gwarantuje, że DJI Mini 2 SE pozostanie tam, gdzie go umieściłeś w powietrzu.

Dostępne są trzy tryby latania: normalny, sportowy i filmowy. Musisz ustawić drona w trybie sportowym, aby osiągnąć maksymalne prędkości wznoszenia, opadania i lotu, podczas gdy w trybie filmowym prędkość lotu jest ograniczona, aby uzyskać bardziej stabilne przechwytywanie wideo.

Dron ma również kilka różnych trybów powrotu do domu (RTH). Smart RTH wykorzystuje GPS, aby znaleźć drogę powrotną do kontrolera; Low Battery RTH jest uruchamiany, gdy bateria ma wystarczającą ilość energii do powrotu, a opcja Failsafe RTH cofa ścieżkę lotu drona, jeśli utraci on połączenie z kontrolerem (do 50 metrów).

Pomimo niższej ceny, DJI Mini 2 SE odziedziczył wiele trybów Quickshot z Mini 2, w tym Helix (dron wznosi się wokół obiektu w sposób spiralny), Circle (ruch po spirali na ustalonej wysokości) i Boomerang (wznosi się, a następnie opada eliptyczną trasą). Dron umożliwia także wykonywanie panoram sferycznych, szerokokątnych i 180°.

Co ciekawe, wykorzystuje ten sam 12-megapikselowy czujnik CMOS 1/2,3 cala co Mini 2, z których ten ostatni może nagrywać filmy w 4K, podczas gdy Mini 2 SE może nagrywać tylko materiał 2.7K do 30 fps. Niestety, DJI Mini 2 SE nie ma też opcji True Vertical Shooting – jak w DJI Mini 3 Pro – więc musisz przyciąć filmy, jeśli chcesz publikować je na Instagramie czy TikToku.

DJI Mini 2 SE to ciekawy dron dla początkujących. Oferuje wiele przyjaznych dla użytkownika funkcji, takich jak tryby wideo Quickshots, automatyczny start i lądowanie, tryby powrotu do domu i wiele innych. Co więcej, pozwala robić zdjęcia w formacie RAW. Istnieje kilka drobnych kompromisów, takich jak brak rozdzielczości wideo 4K i brak opcji True Vertical Shooting, ale w tym przedziale cenowym trudno się na to wściekać. Dostajesz to, za co płacisz.

Werdykt

#1 | AUTEL EVO NANO+ | 77/100

Plusy Duży 0,8-calowy czujnik CMOS. Przysłona f1.9 do fotografowania w słabym świetle. Wideo 4K. Ogromne zdjęcia 50 Mp. Trójstronne unikanie przeszkód. Waga poniżej 250 gramów.

Minusy Nie najwyższa prędkość maksymalna na wietrze. Zdecydowanie nie najtańszy mały dron na rynku.

Podsumowując Jeśli szukasz małego, kieszonkowego drona o masie poniżej 250 g, który rejestruje filmy 4K i zdjęcia lotnicze praktycznie w każdym świetle, to może być model dla ciebie. To dobra opcja dla filmowców-amatorów i podróżników.

#2 | DJI Mini 2 SE | 74/100

Plusy Dobre osiągi w locie. Łatwość pilotowania. 3-osiowy gimbal. Odporność na wiatr na poziomie 5.

Minusy Brak opcji 4K i True Vertical Shooting.

Podsumowując W tej cenie trzeba docenić jego wydajność. Może będzie ci brakowało niektórych opcji aparatu, ale jest tu wiele funkcji dla początkujących.

#3 | POTENSIC ATOM SE | 72/100

Plusy Składana konstrukcja ułatwiająca przechowywanie. Łatwy do pilotowania.

Minusy Aparat pozostawia wiele do życzenia. Nie radzi sobie dobrze przy jakimkolwiek wietrze.

Podsumowując Lata dobrze i ma wiele funkcji, ale wydajność aparatu stoi na niezadowalającym poziomie.