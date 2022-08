TEST: Huawei P50 Pro

Nie uznanie w jakiejś recenzji faktu, że Huawei P50 Pro to atrakcyjny telefon, byłoby zbrodnią. Co więcej, nie tylko jest to ładne urządzenie, ale ma także mocną specyfikację i właściwości fotograficzne. Ma też jednak dwa poważne problemy, które powodują, że w oczach większości użytkowników zostanie on zdyskwalifikowany już w przedbiegach. Są to: brak dostępu do sklepu z aplikacjami Google, a także brak obsługi 5G. Pierwsza z nich powoduje, że funkcjonalność smartfona jest mocno ograniczona. Druga umacnia w przekonaniu, że trudno wyobrazić sobie kogokolwiek, kto będzie chciał wydać na niego kwotę 4 450 PLN.

Do tego, że gadżety Huawei dobrze wyglądają, zdążyliśmy się już przyzwyczaić. Elegancki, szklany tył i metalowa ramka budują poczucie prestiżowości urządzenia, które można porównać tylko z topowymi graczami na rynku pod tym względem: Apple i Sony. Gorzej sprawa się ma w kwestii trzymania urządzenia w dłoni. Słuchawka wyślizguje się nawet ze średniego chwytu, a obudowa jest bardzo podatna na odciski palców. Miło zatem, że w zestawie otrzymuje się przezroczyste etui ochronne.

Z przodu telefonu uroczo wygląda zakrzywiony ekran OLED. Ma 6,6 cala wielkości i charakteryzuje go rozdzielczość 2700×1228 pikseli. To mniej niż u konkurencji, ale wystarczająco dużo, by cieszyć się solidnym obrazem. Wyświetlaczowi towarzyszy para głośników stereo, umieszczonych zarówno w górnej, jak i dolnej krawędzi telefonu (w przypadku trzymania w orientacji pionowej). Górny głośnik ma celowe odchylenie w kierunku średnich i wysokich częstotliwości, podczas gdy dolny zapewnia dźwięk z większą ilością basów. Słuchawki podłączymy tylko przez przewód USB-C, co w praktyce najlepszą opcją czyni jednak połączenie bezprzewodowe po Bluetoothie.

P50 Pro może pochwalić się częstotliwością odświeżania obrazu na poziomie 120 Hz w porównaniu z 90 Hz w P40 Pro. Oznacza to, że wszelkie działania i animacje są tutaj jeszcze płynniejsze, nie tylko w interfejsie, ale i w grach.

Niezły jest też aparat. Nie jest to poziom iPhone’a i Xperii, ale system czterech obiektywów tylnych i zaawansowane oprogramowanie oparte na sztucznej inteligencji potrafi zdziałać cuda. Na stanie mamy tutaj główny aparat 50 Mp, monochromatyczny obiektyw 40 Mp, ultraszerokokątny 13 Mp i teleobiektyw 64 Mp. Jest też aparat do selfie 13 Mp.

Nie każda z apek działa zgodnie z zamierzeniami twórców, a zalogowanie do usług Google i tak nie będzie możliwe

Wynik? Naprawdę dobre zdjęcia o każdej porze dnia. AI dostosowuje obraz do sceny, dzięki czemu nie musisz martwić się o odpowiednie ustawienia. W podstawowych aparat wzmacnia kolory na tyle, że zdjęcia nabierają energii, ale jednocześnie nie wyglądają nierealistycznie. Udaje mu się także uchwycić dużo szczegółów i zapewniona jest dobra równowaga między jasnymi i ciemnymi obszarami ujęcia.

Gorzej wygląda kwestia procesora. Huawei P50 Pro wykorzystuje Snapdragona 888, podczas gdy najnowsze flagowce mogą pochwalić się następną generacją, czyli Snapdragon 8 Gen 1. Procesor jest sparowany z procesorem graficznym Adreno 660, 8 GB pamięci RAM i 256 GB wbudowanej pamięci masowej.

Bateria 4 360 mAh pozwala na około 9 godzin używania urządzenia z włączonym ekranem. Ładowanie przewodowo za pomocą adaptera 66 W trwa pół godziny do 80% i 45 minut „do pełna”. To solidny wynik.

Bardzo znaczącym minusem jest wspomniany brak obsługi 5G. Coś, co od dawna jest normą we flagowych telefonach z wyższej półki, a nawet zaczęło pojawiać się w smartfonach z niższych segmentów.

Niezmiennie problemem jest brak aplikacji Google, ale też wielu innych. Nawet jeśli skorzysta się z rad samodzielnego instalowania plików APK, należy pamiętać, że nie każda z apek działa zgodnie z zamierzeniami twórców, a zalogowanie do usług Google i tak nie będzie możliwe.

Podsumowując, Huawei P50 Pro to atrakcyjny telefon, którym uwiecznisz bardzo dobre zdjęcia. Jego minusy jednak są bardzo znaczące i trudno wyobrazić sobie, jak po wydaniu prawie 4,5 tysiąca złotych można czuć się dobrze, ograniczając w kontekście używanych aplikacji i nie mieć możliwości korzystania z łączności 5G.

Specyfikacja