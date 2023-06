TEST: Zens 4-in-1 iPad + MagSafe wireless charger

Prezentowana ładowarka Zens to nowy sposób na upewnienie się, że wszystkie twoje codzienne urządzenia są w pełni naładowane i gotowe do użycia, w tym, co rzadkie w tej kategorii produktów, iPad.

Ładowarka może jednocześnie zasilać iPhone’a, iPada, słuchawki AirPods i Apple Watcha. Większość gadżetów od Zens ma elegancki, ciemny wygląd i jest głównie metalowa. Co istotne, w przeciwieństwie do wielu marek produkujących stylowe akcesoria, lepiej wygląda na żywo niż na zdjęciach. Testowana ładowarka opiera się na tym samym, dobrze znanym języku projektowania. Podstawa, wsporniki i tył są wykonane z aluminium z matowym, czarnym wykończeniem.

iPhone łączy się magnetycznie przez MagSafe. Tuż przed mocowaniem znajduje się płytkie wcięcie, które może bezprzewodowo ładować AirPodsy lub inne słuchawki true wireless obsługujące Qi. Po lewej stronie znajduje się złącze USB-C, służące do ładowania iPada. Jego obecność nie uwzględnia możliwości podłączenia iPadów wyposażonych w Lightning, takich jak wciąż dostępny iPad dziewiątej generacji, ale reszta portfolio Apple została przeniesiona do typu C w ciągu ostatnich kilku lat. Również pod względem rozmiaru i stabilności pasują tu wszystkie tablety od iPada mini po 12,9-calowego iPada Pro. Złącze USB-C można regulować w górę i w dół, aby pomieścić tablet w etui o różnej grubości. Przed iPadem znajduje się „korytko”, w którym można odłożyć Apple Pencil (bez ładowania). Dzięki kątowi wyświetlacza ładowarka Zens staje się przyjemną stacją biurkową do okazjonalnego korzystania z ekranu iPada lub częstszego przez podłączenie bezprzewodowej klawiatury. Na koniec pozostaje ładowarka Apple Watch: standardowy krążek magnetyczny Apple z regulowaną półką, przydatną do cięższych modeli zegarka ze stali nierdzewnej.

Zens dostarcza płytkę ładującą, która łączy się z kostką za pomocą arcyklasycznego złącza baryłkowego. Są to gotowe części, które można łatwo wymienić, ale są też na tyle niszowe, że prawdopodobnie nie masz zapasowego leżącego w domu.

Zasilacz ma moc 45 W, rozłożoną w proporcjach: 5 W dla słuchawek, 15 W dla smartfona, 18 W dla tabletu i 5 W dla zegarka. O ile prędkość dla słuchawek i smartfona są wzorowe, dalej jest już nieco gorzej. Apple pozwala iPadom zużywać do 45 W mocy, więc 18 W to co najwyżej średnia. Apple Watch też nie obsługuje szybkiego ładowania. Krążek dla niego jest wymienny, co może pozwolić na jego aktualizację w przyszłości, ale ponieważ znajduje się na złączu USB-A, nigdy nie będzie w stanie obsługiwać szybkiego ładowania.

Zens stworzył jedno z ciekawszych rozwiązań na rynku w niszowej kategorii ładowarek all-in-one, zawierających także ładowanie iPada. Istnieją pewne kompromisy związane z zasilaniem, ale ogólnie ładowarkę można polecić osobom chcącym oszczędzić miejsce na biurku.

Specyfikacja