Sportowe kamerki pozwalają niektórym z nas podzielić się swoimi ekstremalnymi wyczynami ze światem, a innym poczuć się jak sportowcy, gdy akurat siedzimy na kanapie. Niegdyś wideo sportowe było domeną profesjonalistów; amatorzy musieli zadowolić się niewyraźnym, trzęsącym obrazem i urywanym dźwiękiem.

Na szczęście technologia ta rozwinęła się ostatnimi czasy tak szybko, że teraz właściwie każdy z nas może łatwo nakręcić efektowny film, udowadniający całemu światu, jak dobrzy jesteśmy w wybranej dyscyplinie sportowej. Możliwości są nieograniczone: kamerkę zabierzemy na wspinaczkę po skalnych ścianach, nurkowanie na rafie koralowej czy spacery w malowniczych okolicach (hej, każda forma aktywności fizycznej jest w porządku!).

Aby kamerka spełniała swoją funkcję, powinna mieć ona kilka podstawowych funkcji. Większość producentów oferuje fabryczną wodoszczelność, chociaż najczęściej sięga ona jedynie 10 metrów głębokości; jeśli chcemy zanurkować głębiej, musimy zaopatrzyć się w dodatkowe etui. Ważnym elementem jest również stabilizacja obrazu – nikt nie chce oglądać „podskakującego” wideo – i jasność matrycy, pozwalająca uchwycić jak najwięcej szczegółów. Sprawdźmy, która z kamer zdobędzie tytuł mistrzowski.

Testujemy…

GoPro Hero7 Black

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO 4K 60 kl./s, 2,7 K 120 kl./s, 1080p 240 kl./s

Na pierwszy rzut oka: Najwyższy model od GoPro wyposażony jest w zaawansowany system cyfrowej stabilizacji obrazu podczas nagrywania w 4K, głosowe sterowanie i ekran dotykowy, na którym podejrzysz aktualne ustawienia.

DJI Osmo Action

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO 4K 60 kl./s, 2,7 K 120 kl./s, 1080p 240 kl./s, 720p 240 kl./s (HDR tylko w 30 kl./s)

Na pierwszy rzut oka: Pierwsza kamera sportowa od producentów dronów otrzymała takie same ustawienia nagrywania, co GoPro, ale jej największą zaletą jest dodatkowy ekran, przydatny podczas robienia perfekcyjnego selfie.

Sony RX0 II

Specyfikacja

ROZDZIELCZOŚĆ WIDEO 4K 30 kl./s, 1080p 120 kl./s, 1136 x 384 960 kl./s

Na pierwszy rzut oka: Ogromna, jednocalowa matryca (znacznie większa niż te zastosowane w sprzęcie konkurencji), odchylany ekran i profesjonalne narzędzia wideo sprawiają, że to gratka dla wymagających filmowców o dużym budżecie.

SPRZĘT 01: GoPro Hero7 Black

Zamiast skupiać się na podbiciu rozdzielczości czy dodaniu obsługi większej liczby klatek na sekundę, najnowszy flagowiec od GoPro chce wyeliminować efekt trzęsącej się kamery. Udaje mu się to za pomocą technologii HyperSmooth – wbudowanej elektronicznej stabilizacji obrazu, dzięki której do stworzenia płynnego, profesjonalnie wyglądającego wideo, nie musisz używać gimbala.

Do wyboru masz wiele opcji nagrywania, w tym w jakości 4K i 60 kl./s oraz slow-mo 8x Full HD. Co najważniejsze, w każdym trybie jakość obrazu jest bardzo dobra, z dynamicznymi kontrastami i bogatą kolorystyką. Wysoka prędkość transmisji i zaawansowane opcje palety barw to przydatne opcje dla profesjonalnych użytkowników. HyperSmooth działa płynnie, bez charakterystycznych dla starszej generacji GoPro artefaktów – to bez dwóch zdań najlepszy system automatycznego wygładzania dostępny na rynku, bardziej naturalny od tego zastosowanego w kamerach konkurencji.

Hero7 Black potrafi także nagrywać wideo w trybie TimeWarp, który wykorzystuje stabilizację GoPro do stworzenia poruszających się filmów typu timelapse. Są one idealne, by zbudować nastrój sceny, zaznaczyć upływ czasu lub urozmaicić twoje nagranie.

Interfejs został zaprojektowany na nowo – jest on wygodny i intuicyjny

Obok ulepszonego nagrywania wideo poprawiono także rejestrowanie dźwięku. Wbudowane mikrofony potrafią zarejestrować szerszy zakres dźwięków: głębokie tony niskie i bardziej szczegółowe tony wysokie. Kamera otrzymała także narzędzie, które wykrywa i eliminuje wibracje.

Podobnie jak w Hero6, ekran dotykowy Hero7 Black znajduje się z tyłu urządzenia. Interfejs został zaprojektowany na nowo; menu, tryby i ustawienia są wygodne i intuicyjne w obsłudze, podobnie jak towarzyszący im system gestów. Oprócz tego do dyspozycji masz sterowanie za pomocą komend głosowych – wygodne w sytuacjach, gdy masz zajęte ręce lub nosisz rękawiczki.

Po połączeniu kamerki z aplikacją mobilną zyskujesz natomiast dostęp do kolejnej fajnej opcji, czyli strumieniowania na żywo. Umożliwia ona przesłanie wideo bezpośrednio na stream Facebook Live lub YouTube poprzez połączenie internetowe smartfona. Wszystkie te funkcje zamknięte są w obudowie o wymiarach poprzednika; kamerkę wykonano solidnie i z dbałością o szczegóły. Hero7 Black jest wodoodporny do 10 metrów głębokości, a po zastosowaniu specjalnego etui – aż do 30 m.

SPRZĘT 02: DJI Osmo Action

Osmo Action za wszelką cenę chce pokazać konkurentowi spod znaku GoPro, że jest lepsza – kamerka jest wodoodporna do głębokości 11 m, a nie 10, a tylny ekran ma przekątną 2,25 cala, co przekłada się na większe wymiary urządzenia. Jest także o 100 złotych tańsza od Hero7 Black. Wszystkie te udogodnienia są jednak mikroskopijne w porównaniu z usytuowaną na lewo od obiektywu kamerki nowością, czyli dodatkowym, kolorowym ekranem. Jeśli lubisz kręcić vlogi lub chcesz samodzielnie nagrać materiał ze swoim udziałem, dodatek ten jest właściwie niezbędny.

Osmo Action wygląda mniej atrakcyjnie od konkurencji. Szara obudowa urządzenia z twardego plastiku jest wytrzymała, ale w porównaniu z nowoczesnym i smukłym GoPro wygląda tanio i przestarzale. Pełne naładowanie baterii zajmuje około 90 minut i podczas nagrywania w jakości 4K i 30 kl./s z włączonym trybem RockSteady, starcza na mniej więcej tyle samo czasu. Akumulator można wymieniać (podobnie jak w kamerze Sony), a kilka dodatkowych baterii pozwoli ci nagrywać przez wiele godzin.

Ujęcia są kolorowe i płynne w każdych warunkach atmosferycznych

Poruszanie się po interfejsie Osmo Action jest intuicyjne i odbywa się przede wszystkim poprzez ekran dotykowy – przeciągnięcie palcem w każdą stronę wywołuje inne menu. Przycisk QuickSwitch ułatwia przełączanie się pomiędzy nagrywaniem w HDR, 4K, TimeLapse i innymi trybami. Pod względem przyjazności dla użytkownika kamera nie ma sobie równych, jednak wrażenie to psuje aplikacja DJI Mimo, która jest wygodna w użyciu, ale uboga w funkcje. Daleko jej do narzędzi oferowanych przez konkurencję.

System stabilizacji obrazu RockSteady jest podobny do znanego z GoPro HyperSmooth, pozwalając na kręcenie płynnych filmów bez dodatkowej stabilizacji kamery. Najlepiej działa on podczas nagrywania w 4K i 30 kl./s: ujęcia są kolorowe, przejrzyste i płynne niezależnie od warunków atmosferycznych, chociaż efekt wygładzania ujęć jest sztuczniejszy niż w Hero7 Black. Osmo potrafi rejestrować wideo w HDR w 4K 30 kl./s. Filmy prezentują się imponująco, ale niestety podczas ich nagrywania, nie można korzystać z RockSteady.

Osmo Action robi także całkiem niezłe zdjęcia, chociaż w praktyce można odczuć brak obecnego w GoPro trybu SuperView, znacząco poszerzającego pole widzenia dla dramatycznego efektu.

SPRZĘT 03: Sony RXO II

Pomimo terenowego wyglądu, Sony przedstawia swój sprzęt jako „bardzo mały, wytrzymały aparat” a nie „kamerę sportową”. Podobnie jak GoPro i DJI jest ona zaprojektowana z myślą o przetrwaniu i wyposażona w wewnętrzny system stabilizacji optycznej oraz zaawansowane procesy przetwarzania obrazu. Jej bardziej techniczny model nagrywania filmów pasuje raczej do uwieczniania plenerów i kręcenia bezbłędnie wyglądających vlogów, niż nagrywania scen akcji.

Jedną z najciekawszych funkcji jest 1,5-calowy ekran, odchylany w płaszczyźnie 180 stopni, mniejszy niż u konkurentów, ale umożliwiający dopracowanie kompozycji zdjęcia w trybie selfie. Podstawowe funkcje kamery są łatwe do znalezienia i zastosowania, ale im bardziej wgłębisz się w ustawienia, tym gorzej. Ciągłe przyciskanie guzików w celu przekopania się przez prawie 30 stron menu na malutkim ekraniku, potrafi wystawić cierpliwość na próbę; naprawdę szkoda, że producent nie zastosował dotykowego wyświetlacza. RX0 II nie jest niestety kamerą, którą wystarczy wycelować i włączyć, kiedy zauważysz coś wartego uwiecznienia.

Lepsze wrażenie robi inteligentne, automatyczne dopasowywanie ustawień sprzętu w zależności od szeregu czynników. RX0 II został wyposażony w swoisty autofokus, który jednak nie potrafi zmieniać ostrości w trakcie nagrywania. Bywa to frustrujące podczas nagrywania długich scen z udziałem wielu poruszających się obiektów.

RX0 II został wyposażony w autofokus, ale bez aktywnej regulacji ostrości

Pod względem wymiarów i wagi kamera jest podobna do konkurentów, a wykonana z żebrowanego duraluminium obudowa to zdecydowanie najtrwalsza konstrukcja w teście. Kryje ona jednocalową matrycę, jakieś cztery razy większą od innych urządzeń, która oferuje dynamiczne kontrasty, niskie szumy i doskonałą ostrość zdjęć i filmów. Nagrywa ona wideo z najszybszą transmisją danych w teście, co oznacza, że w każdej klatce zawarte jest więcej informacji.

Technologia stabilizacji obrazu od Sony nazwana została SteadyShot, ale nie dorównuje ona HyperSmooth i RockSteady, dlatego RX0 II najlepiej czuje się na gimbalu lub statywie. Gdy nimi dysponujesz, jakość nagrań powala, ale noszenie ze sobą dodatkowych akcesoriów trochę kłóci się z przeznaczeniem kamerki.

Zdjęcia wyglądają fantastycznie, choć do osiągnięcia najlepszych rezultatów niezbędne jest dobre oświetlenie. Sprzęt otrzymał dość mały akumulator, starczający jedynie na 60 minut kręcenia; do kamery można dokupić zapasowe baterie. Apka mobilna umożliwia przesyłanie i edytowanie filmów, ale nie zastąpi ich obróbki w profesjonalnym programie graficznym.

Werdykt

#1 GOPRO HERO7 BLACK 89 /100

Plusy Cyfrowa stabilizacja HyperSmooth działa perfekcyjnie. Łatwa obsługa i funkcjonalna apka. Fajny tryb TimeWarp. Wysoka jakość wykonania. Doskonała jakość wideo w wielu użytecznych trybach.

Minusy Brak możliwości wygodnego kręcenia filmów w trybie selfie – podgląd z przodu to naprawdę niegłupi dodatek.

Podsumowując GoPro po raz kolejny obroniło koronę najlepszej kamery sportowej. Za pomocą Hero7 Black tak łatwo nakręcić jest efektowne, pełne akcji i wyrazistych scen wideo, że nie będziesz chciał kończyć swoich sesji filmowych!

#2 DJI OSMO ACTION 84 /100

Plusy Przedni ekran w pełnym kolorze. Bardzo dobra stabilizacja RockSteady.

Minusy Słaba aplikacja. Mało pociągający design.

Podsumowując Osmo Action to pierwsza kamera sportowa od DJI – niepozbawiona drobnych błędów, ale funkcjonalna i wygodna.

#3 SONY RX0 II 68 /100

Plusy Najlepsze wideo w teście… ale tylko w określonych warunkach.

Minusy Słaba żywotność na baterii. SteadyShot gorszy od rywali. Bardzo wysoka cena.

Podsumowując Nakręcisz wiele pięknych filmów, ale raczej nie wypełnionych akcją – to raczej przenośny aparat niż kamera.