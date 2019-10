Pierwszy w pełni kobiecy spacer kosmiczny

Pozaziemskie wyprawy wakacyjne to póki co marzenie, ale już wkrótce ma ono być bliższe realizacji. Prace nad projektami SpaceX, Blue Origin i Virgin Galactic postępują na tyle szybko, że niektórzy producenci postanowili już wejść na rynek kosmicznych gadżetów, na przykład odzieżowa marka Under Armour.

(więcej…)