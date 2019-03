TEST: JBL UA Sport Wireless React

Co może powstać z połączenia sił uznanego producenta sprzętu audio i modnej marki produkującej odzież sportową? Wireless React to kolejne słuchawki sportowe sygnowane przez JBL i Under Armour.

Niewielkie wkładki React umieszczamy wewnątrz małżowin. Zdobiące je haczyki zostały wykonane ze sprężystego, przyjemnego w dotyku materiału, który nie uciska uszu, ale pewnie w nich tkwi. Słuchawki są oczywiście wodoodporne w klasie IPX7, a z tyłu łączącego je przewodu, znajduje się klips do ich przypięcia. Lekki pilot sterowania z mikrofonem nie obija się o szyję podczas biegu. Wbudowany akumulator starcza na maksymalnie 9 godzin pracy.

O ile poprzednie słuchawki JBL + UA były przeznaczone przede wszystkim do użytku na siłowni, o tyle React wydają się być zaprojektowane do ćwiczenia na zewnątrz. Wskazuje na to technologia AmbientAware, która przepuszcza istotne dźwięki otoczenia. Dzięki niej bez problemu mogliśmy usłyszeć nadjeżdżający samochód czy dzwonek przejeżdżającego roweru. Towarzyszy jej dobrze znany tryb TalkThru, pozwalający na czasowe wyciszenie muzyki, aby zamienić z kimś parę słów. Za jakość dźwięku odpowiadają przetworniki 5,8 mm – brzmienie jest mocne i dynamiczne, ale jednocześnie pełne przyjemnych szczegółów.

Czy warto zabrać Wireless React na trening? Warto – to praktyczne, wygodne i bezpieczne słuchawki dla fanów sportu.

Cena 640 PLN