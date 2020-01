CES 2020: JBL dla graczy, melomanów i kinomaniaków

Jak zwykle podczas targów CES, i w tym roku sporą popularnością cieszą się najróżniejsze słuchawki. Ich bogaty wybór zaprezentowała firma JBL, która nie zapomniała także o naszych salonach.

Wśród tegorocznych propozycji JBL znalazły się – oczywiście – słuchawki true wireless. Tym razem producent postanowił zainspirować się designem AirPodów. Tune 220TWS to zgrabne, lekkie alternatywy dla słuchawek Apple, dostępne w sześciu atrakcyjnych wersjach kolorystycznych. Na jednym ładowaniu mogą one pracować do trzech godzin, a dołączone etui pozwala uzyskać dodatkowe 16 godzin. Zostały one wycenione na 100 USD (ok. 380 PLN). Za 150 USD (ok. 570 PLN) możemy natomiast wypróbować sportowy model Live 300TWS, wyposażony w integrację z Asystentem Google i Alexą oraz tryb AmbientAware i TalkThru. Są one także wodoodporne w stopniu IPX5, a na jednym ładowaniu działają 4 godziny.

JBL mocno wchodzi również na rynek headsetów dla graczy. Seria Quantum obejmuje wiele modeli, od prostych słuchawek stereo po zaawansowane słuchawki z systemem surround 7.1 z wbudowanym śledzeniem ruchów głowy. Ten ostatni sprzęt, Quantum One, będzie kosztował aż 300 USD (ok. 1 140 PLN). Wszystkie produkty będą dostępne już w kwietniu. Linia Club to natomiast gratka dla miłośników dźwięku hi-res – znajdziemy w niej trzy modele, Club 700BT (bezprzewodowe słuchawki za 150 USD/ok. 570 PLN), Club 950NC (słuchawki z ANC za 250 USD/ok. 950 PLN) oraz Club One, high-endowy model z adaptacyjnym ANC, który kosztował będzie 350 USD (ok. 1 330 PLN).

Wśród urządzeń stacjonarnych warto wyróżnić JBL Bar 9.1 – pierwszy soundbar producenta z 4K Dolby Atmos. Z boków urządzenia znajdują się magnetyczne głośniki satelitarne, które można umieścić w dowolnym miejscu w pomieszczeniu. Na jednym ładowaniu mogą one działać do 10 godzin, a do uzupełnienia baterii wystarczy ponowne podłączenie ich do soundbara. Zestaw Bar 9.1 charakteryzuje się łączną mocą 820 W; otrzymał on wsparcie dla Chromecasta i AirPlay 2, a także moduł Bluetooth. Sprzęt będzie dostępny na wiosnę w cenie 1 000 USD (ok. 3 800 PLN).