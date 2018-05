TEST: JBL Soundgear

Słuchawki, które zamiast na uszach nosi się na szyi? Brzmi jak szaleństwo, ale JBL Soundgear udowadnia, że nawet najbardziej szalone koncepcje mogą przeistoczyć się w coś interesującego.

Soundgear to opaska Bluetooth, którą zakłada się na szyję. Jest ona wyposażona w cztery 31-milimetrowe przetworniki, tworzące dookoła głowy użytkownika przestrzeń dźwiękową, jednocześnie pozwalającą mu na kontakt z otoczeniem. Ze względu na to, że odtwarzana przez Soundgear muzyka nie trafia bezpośrednio do uszu słuchacza, sprzęt przeznaczony jest raczej do użytku domowego.

Sama opaska leży na ramionach bardzo komfortowo. Jej górna część pokryta jest przyjemnym w dotyku, miękkim materiałem. Konstrukcja jest lekka i stabilna, nie przesuwa się podczas wykonywania prac domowych lub relaksowania się na kanapie. Wbudowana w nią bateria nie jest szczególnie pojemna, ale spokojnie starcza na 5,5-6 godzin słuchania.

Pod względem jakości dźwięku jest nieźle, w szczególności w gatunkach eksponujących niskie tony. Pop, R’n’B czy elektronika zyskują na brzmieniu dzięki zastosowanej w głośnikach technologii wzmocnienia basów. Miłym dodatkiem jest również wbudowany w konstrukcję mikrofon.

JBL Soundgear to ciekawy gadżet, ale bardzo sytuacyjny – nadaje się głównie do domowego odsłuchu muzyki i to tylko wtedy, gdy nie będziesz przeszkadzać innym domownikom. Jeśli jednak masz chwilę tylko dla siebie i ochotę na coś nowego, wypróbuj te nie-słuchawki.

Cena 950 PLN