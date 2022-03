TEST: JBL Partybox 710

Nie wszystkie domówki uda się nagłośnić za pomocą malutkiego głośnika Bluetooth, który zmieścimy w plecaku. Jeśli szukasz klubowych wrażeń, ale w gronie znajomych i bez płacenia kosmicznych kwot za drinki, teraz możesz mieć je bez wychodzenia z domu – oto Partybox 710.

Na poniższym zdjęciu trudno to zauważyć, ale głośnik JBL to kawał sprzętu, mierzący prawie metr wysokości, i tak ciężki, że do jego transportu potrzebne są wbudowane kółka i uchwyt. Obudowa została wykonana z wytrzymałego plastiku, z metalowym grillem i gumowymi nóżkami umożliwiającymi ustawienie głośnika pionowo lub poziomo. Całość jest wodoodporna w klasie IPX4, więc urządzenie nadaje się na imprezę poza domem – lekki, niespodziewany deszcz mu niestraszny.

Górną ściankę Partyboxa 710 zajmuje panel ze stojakiem na smartfona. Znajdziemy na nim przyciski sterowania odtwarzaniem muzyki i podświetleniem, oraz pokrętła, za pomocą których ustawimy balans basów, tonów wysokich i efektu odbicia. Do dyspozycji mamy także przyciski z DJ-skimi efektami specjalnymi, które najłatwiej było nam jednak skonfigurować w aplikacji mobilnej JBL Partybox.

Pod gumowaną klapką z tyłu kryją się natomiast złącza. Oprócz łączności Bluetooth głośnik oferuje nam wejście AUX, wejście mikrofonowe i wejście gitarowe, jak również złącze USB-A służące do ładowania urządzeń mobilnych. Szkoda jedynie, że producent nie wyposażył głośnika w port USB-C.

Partybox 710 otrzymał dwa przetworniki niskotonowe o średnicy 216 mm oraz dwa 70-milimetrowe tweetery, którym towarzyszy zlokalizowany z tyłu port bass reflex. JBL obiecuje, że sprzęt potrafi wykrzesać z siebie aż 800 W mocy, o czym przekonaliśmy się już po jego pierwszym włączeniu.

W pomieszczeniu głośnik potrafi wydobyć z siebie trzęsące ścianami basy, i to nawet bez uruchamiania trybu Bass Boost. Urządzenie charakteryzuje się dynamicznym, wesołym brzmieniem, o wyraźnie zaznaczonych tonach wysokich i ładnie podkreślonych wokalach. Muzyce towarzyszą programowalne efekty świetlne: kolory mogą migać niczym na dyskotece, lub dawać łagodniejszą, bardziej nastrojową oprawę, płynnie przechodząc z jednego w drugi.

Pełnię możliwości Partybox 710 pokazuje dopiero po opuszczeniu czterech ścian, gdzie nareszcie mogliśmy zwiększyć głośność i podbić basy – nawet na wyższych poziomach głośnik zachowywał odpowiednią barwę i balans brzmienia. Ciekawym dodatkiem są także wspomniane już wejścia mikrofonowe i gitarowe, zamieniające sprzęt w maszynę do karaoke lub wzmacniacz.

Głośnik JBL na pewno nie jest propozycją dla wszystkich. Najbardziej spodoba się on osobom, które na samą myśl o imprezie łapią za telefon i zaczynają wysyłać wiadomości do znajomych – Partybox 710 wyniesie ich domówki na zupełnie nowy poziom.

Specyfikacja